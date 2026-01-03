X!

Hedi Arukase: kriis ei küsi kuupäeva ega kellaaega, tark on olla valmis

Arvamus
Hedi Arukase
Hedi Arukase Autor/allikas: Siseministeerium
Arvamus

Aastavahetuse eel nägime kõik, kui kiiresti võib iseenesestmõistetav kaduda. Mitmeks tunniks vähenenud või katkenud veesurve Tallinnas tuletas taas meelde, et ootamatused ei hüüa tulles. Just sellised hetked panevad küsima, kui valmis me tegelikult ootamatusteks oleme, kirjutab Hedi Arukase.

Pealinna juhtumi esiletõstmine ei ole etteheide Tallinna veevärgile, vaid näide ootamatustest, mis võivad tabada meid kõiki. Keskmise inimese jaoks on "ootamatud ilmastikuolud" sageli liiga abstraktne mõiste, et panna tõsiselt mõtlema küsimusele "mis siis, kui?".

Miskipärast kipuvad paljud võtma elanikkonnakaitset ja kriisideks valmistumist sõjapaanika õhutamisena. Tallinna veesurve juhtum näitas aga selgelt, et tuhandete inimeste igapäevaelu häirimiseks piisab tihti mitme asjaolu, näiteks ilmastikuolude, kokkulangemisest. Neil, kel oli vajalik veevaru olemas, oli olukord märksa talutavam, mis ilmestab eredalt, miks on tark olla valmis.

Tänapäeval oleme harjunud mugavustega. Poed ja tanklad on üldjuhul pikalt lahti ning sideteenuste katkemine on pigem harv nähtus kui igapäevane reaalsus. Inimestele tundub iseenesestmõistetav, et kui midagi juhtub, saab poest alati kõik vajaliku hankida. "Küll ma siis ostan," on paljude vaikimisi eeldus.

Tänapäeva kriisid võivad aga tähendada mitme halva kokkulangemist. Mis saab siis, kui lisaks veevarustuse katkemisele kaob tormi tõttu elekter, laevaankrud vigastavad olulisi sidekaableid ning tagatipuks on käes pühadeperiood, mil paljud poed on suisa suletud? Kas oleme valmis olukorraks, kus peaksime vähemalt nädala oma jõududega hakkama saama?

Just sellistele küsimustele on viimastel aastatel püüdnud tähelepanu juhtida päästeamet, siseministeerium, naiskodukaitse ning mitmed teised asutused, ettevõtted ja vabatahtlikud.

Inimesi on kutsutud üles kriisideks valmistuma järjepidevalt ja mitmel moel: kampaaniate, kodudesse saadetud voldikute, koolituste, artiklite ja rahvarohketel üritustel peetud vestluste kaudu. Sõnum on olnud lihtne: tark on olla valmis. Igaüks meist saab ja peab veidi ette mõtlema enda ja oma lähedaste toimetuleku peale. Veelgi parem oleks, kui see ettemõtlemine laieneks ka kogukonnale.

Ent kas neist pingutustest on piisanud? 2025. aasta mais päästeameti tellimusel Turu-uuringute AS-i tehtud küsitlus näitas, et 73 protsenti inimestest on küll mõelnud, kuidas tulla nädala aega toime ilma elektri, vee ja poodideta, kuid vaid 12 protsenti on end põhjalikult ette valmistanud. Tõsi, 61 protsenti on teinud vähemalt midagi, ent 27 protsenti tunnistas ausalt, et neil pole mingeid ettevalmistusi. Kas saame selliste tulemustega rahul olla?

Sisuliselt tähendab see, et suurema kriisi korral peab riik lisaks tõeliselt haavatavatele inimestele ehk neile, kes oma tervise või muu põhjuse tõttu ei saa end ise aidata, tegelema ka nendega, kellel oleks olnud võimalus aegsasti valmistuda, kuid kes seda ei teinud. See koormab abiandjaid ja aeglustab abi jõudmist sinna, kus seda kõige rohkem vajatakse.

Kriisivalmidus ei tähenda varjumiskohtadesse kolimist ega viimase minuti paanikas konservide ja veekanistrite kokkuostmist. See tähendab mõne lihtsa sammu astumist: väikese vee- ja toiduvaru olemasolu, taskulampi ja patareisid või küünlaid, võimalust end soojas hoida ning teadmist, kust saada usaldusväärset infot. See on hoolimine iseendast ja oma lähedastest.

Alates 2025. aasta märtsist saab riigiinfo telefonilt 1247 küsida nõu kriisivalmiduse ja -varude, ohuteavituse, varjumise ning ulatusliku evakuatsiooni kohta. Küsimine ja huvi tundmine ei ole nõrkuse märk või pelgalt teadmatuse tunnistamine, see on hoopis mõistlik käitumisviis ja vajalik samm päriselt valmistumiseks.

Miks mitte alustada uut aastat sellega, et mõelda läbi oma pere kriisiplaan ja varuda kõike vajalikku nädalaks ette? Seda enam, et nutikalt tegutsedes ei võta see liigselt aega, ruumi ega ka raha, küll aga annab kõvasti meelerahu.

Tallinna veesurve juhtum näitas ehedalt, kui kiiresti võib tavapärane mugavus kaduda. See ei olnud nädalaid kestev olukord, vaid meeldetuletus, et kriis ei küsi kuupäeva ega kellaaega – ta lihtsalt tuleb. Küsimus ei ole ka selles, kas järgmine ootamatus saabub, vaid millal ta saabub. Meie otsustada on, kas see tabab meid nii, et oleme ähmi täis ja vajame esimesest hetkest abi või leiab see eest inimesed, kes on mõelnud, varunud ja valmis. Kriisivalmidus ei võrdu paanikaga. Kriisivalmidus on vastutus – enda, oma lähedaste ja kogu ühiskonna ees.

Toimetaja: Kaupo Meiel

Samal teemal

meediakriitika

LOETUMAD ARVAMUSLOOD

02.01

Kaupo Meiel: kuidas teha inimestele selgeks, et neil läheb hästi

02.01

Piret Rospu: koroonavaktsineerimisest teaduskirjanduse pilgu läbi

02.01

Karsten Staehr: lõputu arutelu Euroopa mahajäämuse üle

31.12

Alar Karis: Eesti aastaid kirjutame kõik ühiselt

30.12

Peeter Kaldre: aastast 2026 võib saada NATO proovikivi

KULTUURIPORTAALI ARVAMUSLOOD

29.12

Elin Kard: valimistsüklite vahele kadunud loovisikud

28.12

Kristiina Alliksaar: kui kultuuri raha juurde ei tule, peaks vähematele rohkem andma

10.12

Heidy Purga: kultuur demokraatia kaitsel

VIIMASED UUDISED

12:03

Trump: Venezuela president on kinni peetud Uuendatud

11:54

Sinijärve raamatusoovitused: Mart Kivastiku "Kikiimurast" kumab läbi alateadlik Stephen King

11:53

Rangers alistas Miamis lageda taeva all Panthersi

11:50

Mihkelson: USA samm murendas rahvusvahelist õigust

11:40

Elmar Vaher: kokkuvõte Vaher-Heldna-Alavere juhtumiga seotud kohtuotsustest

11:39

Arvustus. J. G. Ballardi revolutsioon koos depressiooniga

11:26

ETV2 teemaõhtu on sel nädalal pühendatud alpinist Alar Sikule

11:23

Thunder jooksis põhimeesteta mänginud Warriorsist üle

11:16

Mattias Mälk: tehisaru suudab hetkel teha asju, mida ma ise teeksin kiiremini

10:57

Dartsi maailmameistri selgitavad Littler ja van Veen

10:42

Guterres kutsus Iisraeli üles tühistama vabaühenduste keeldu Gazas

10:36

Hedi Arukase: kriis ei küsi kuupäeva ega kellaaega, tark on olla valmis

10:27

Soome valis olümpiamängude koosseisu ühe mängija väljastpoolt NHL-i

10:09

Toomas Toomsoo: kas on teist teed, kui suitsetamise lõpetamine ei õnnestu?

09:41

Olympiakos alistas Panathinaikose, Ataman kirus kohtunikke

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo