Tallinna läbirääkijad jõudsid kokkuleppele elanikkonnakaitse küsimustes

Tallinnas koalitsiooniläbirääkimisi pidavad Eesti Keskerakond ja Isamaa erakond tutvustasid kokkuleppeid korra- ja elanikkonnakaitse ning spordi, kultuuri ja noorsootöö valdkonnas.

Tiit Teriku (Keskerakond) sõnul peab linna üheks prioriteediks olema avalikus ruumis linnakodanikele ja külalistele turvatunde tagamine. "Linn saab siin astuda samme, mis on lubatud tänase seadusandlusega. See tähendab, et vajaduse tekkimisel suurendame heakorra tagamiseks turvameeteid, sealhulgas teeme koostööd eraturvafirmadega. Aga kindlasti suhtleme ka riigiga, et muuta seadusandlust, mis lubaks Tallinna korrakaitseüksusel tõhusamalt oma ülesandeid täita," sõnas Terik.

"Tallinna kriisivalmidus peab jõudma uuele tasemele. Linn astub siin omalt poolt samme nii enda süsteemide tõhustamisel kui ka linnaelanike harimisel ja toetamisel kriisivalmiduskomplektidega. Aga mõistagi teeme selles vallas aktiivset koostööd ka Kaitseliidu ja Naiskodukaitsega ning toetame malevkondade ja kogukondade omavahelist koostööd. Oluline teema on ka lasketiirude loomine ja seda mitte ainult sisejulgeoleku vaatest, vaid mõeldes ka olümpiakavva kuuluva laskespordi järelkasvule," tõdes siseturvalisuse vaatest Rain Veetõusme (Isamaa).

"Spordis mõtleme loodavas koalitsioonis nii tippspordi kui ka harrastusspordi peale. Just viimane koos tasuta sportimise võimalusega on oluline tagamaks tallinlastele rohkem tervelt elatud aastaid. Eriti peame tähelepanu pöörama noorte liikuma saamisele ja meie laiem eesmärk on kujundada Tallinnast laste- ja noortesõbraliku linna, kus igas linnaosas on mitmekesised võimalused vaba aja veetmiseks," ütles Monika Haukanõmm (Keskerakond).

Kultuurivallas on koalitsioonileppes tähelepanu all laulu- ja tantsupidude traditsiooni jätkamiseks vajalikud sammud ja lauluväljaku ala areng. "Aga samamoodi mõtleme sellele, kuidas kultuur oleks kättesaadav ja ligipääsetav. Meie eesmärk on, et igas linnaosas oleks oma katusega välilava ning püüame luua suvekontsertide ja -teatrite traditsiooni. Samamoodi suurendame jõuluürituste korraldamist linnaosades, et oleks tagatud helge jõulumeeleolu," ütles Kristjan Järvan (Isamaa).

Täiendavalt leppisid läbirääkijad kokku, et pidupäevadest on erilise tähelepanu all kaks tulevast juubelit: tuleval aastal Nõmme linnaõiguste 100. aastapäev ning 2028. aastal Eesti Vabariigi 110. sünnipäev.