Tavapärane veevarustus Tallinnas on taastunud

Eesti
31. detsember 2024
Kraan.
Kraan. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Eesti

Erakordselt suure veetarbimise ja eriliste Ülemiste järve vett tugevalt jäätavate ilmastikuolude tõttu oli Tallinna mitmetes tarbimiskohtades aastavahetusel katkestus veevarustuses. Katkestus kestis mitmeid tunde.

31. detsembri õhtul edastas Tallinna Vesi tarbijatele palve kasutada vett säästlikult ja lükata võimaluse korral veemahukad tegevused edasi järgmisesse päeva. Kahjuks ei andnud see piisavat tulemust ning ülekoormus veevõrgus jäi suureks.

Aastavahetuse eel oli vee tarbimine Tallinnas kasvanud erakordselt suureks, kuid erilised ilmaolud ja Ülemiste järve vee kiire jäätumine takistas Tallinna Veel piisavalt suures koguses täiendava vee suunamist veevõrku. Sel põhjusel langes veesurve osades tarbimiskohtades.

Veesurve kõikumised ei puuduta Tallinna Vee sõnul Nõmme, Pirita, Maardu ja Saue piirkonda, kuid katkestustest anti teada ka nendes piirkondades.

Tallinna Vesi: tavapärane veevarustus on taastumas

Kell 23.44 sõnas Tallinna Vesi kommentaaris ERR-ile, et veekatkestusega endiselt tegeletakse ning on loota, et veesurve taastatakse öö jooksul.

"Praegu veel endiselt tööd kestavad, et veesurve tavapäraselt taastada. Olukord üle Tallinna on erinev, osades piirkondades on veesurve tavapärane, aga osades veel püsivad surveprobleemid. Veesurve taastumist kõigis tarbimiskohtades on loota öö jooksul," teatas Tallinna Vee kommunikatsiooni ja turunduse juht Kristiina Tamberg.

"Nõmme ja Pirita on põhjavee põhiselt varustatud piirkonnad ning need Ülemiste järvel tekkinud erilisest võresid ummistuvast jäätumisest mõjutatud ei ole," ütles Tamberg, vastates küsimusele, miks on veekatkestust täheldatud ka piirkondades, kus seda Tallinna Vee sõnul olla ei tohiks.

Kell 2.42 teatas Tallinna Vesi, et tavapärane veevarustus Tallinna tarbimiskohtades on taastumas, kuid tühjenenud torustike täitumine võtab aega ning veevarustus võib olla ebaühtlane.

Ühtlase veesurve taastumine toimub öötundide jooksul.

Ühtlasi lisati, et veepuhastusjaamast veevõrku suunatud vesi vastab joogiveele kehtivatele kvaliteedinõuetele.

Tavapärane veevarustus on taastunud

Neljapäeva varahommikuks oli tavapärane veevarustus Tallinna Vee andmetel taastunud pealinna kõigis piirkondades.

"31. detsembri õhtul tekkinud erakordne jäätumisolukord Ülemiste järvel kannab nimetust nõeljää (Frazil ice). See on unikaalne olukord, mis Tallinna Vee kogemusel on nii tugevalt korra esinenud ligi pool sajandit tagasi. Sel puhul moodustavad väikesed jääkristallid miinustemperatuuril vees klompe, mis kinnituvad veekanali metallvõrele ja ummistavad vee sissevoolu. Kolmapäeval nägime olukorda, kus jääkihi paksus võre peal ulatus kuni 25 sentimeetrini ning kui tuukrite abil selle eemaldasime, tekkis jääkiht väga kiiresti uuesti. Tavapäraselt talvel sellist olukorda nii tugevalt ei teki, see eeldab erilist õhutemperatuuri, tuule suuna ja tugevuse koosmõju," sõnas Tallinna Vee tegevjuht Aleksandr Timofejev.

Timofejev lausus, et lisaks oli kolmapäeval veetarbimine niivõrd suur, et õhtuks tekkis olukord, kus veesurve polnud enam Tallinna kõigis piirkondades piisav.

"Meie meeskond on tegelenud pidevalt olukorra lahendamisega ning oleksime väga soovinud, et veetarbijad ei oleks mitte üheski piirkonnas saanud veekatkestusest puudutatud. Kahjuks ajutised veevarustuse häired piirkonniti siiski tekkisid ning palume nende pärast veelkord väga vabandust! Hommikuse seisuga on veevarustuse olukord hea, meeskond jätkab tööd ning loodame toetust ka ilma poolt – järve täielikul jäätumisel toimib veepuhastusprotsess stabiilselt ning langeb nõeljää tekkimise tõenäosus sellises mahus. Jälgime olukorda pidevalt ja oleme valmis tegutsema," kinnitas Timofejev.

Veetarbijatel tasub silmas pidada, et pärast ajutisi veevarustuse häireid võib torudesse olla sattunud õhku, mistõttu vee värvus paistab tavapärasest udusem. Lisaks palutakse vett mitte jooksma jätta, sest vesi on oluline veepuhastusjaamas asuvate reservuaaride täitmiseks.

Veepuhastusjaamast väljastatav kraanivesi on puhas ja vastab joogiveele kehtivatele kvaliteedinõuetele.

Toimetaja: Johanna Alvin

