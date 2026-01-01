Veekatkestuse Tallinnas põhjustas haruldane loodusnähtus

Kolmapäeva õhtul jäätus kanal, kust kaudu Ülemiste järve vesi pääseb Tallinna veevärki, asjaolude ebasoodsa kokkusattumuse tõttu kinni.

Olukord tekkis, kuna hoolimata mitu päeva kestnud külmast ilmast ei lasknud tuulest tekkinud lainetus Ülemiste järvel pealt kinni külmuda.

"Kuna jää kiiresti ei tekkinud, läks vee temperatuur kiiresti alla ja tekkis nn nõeljää. See on vee olek, kus on hästi palju jääkristalle, mis omavahel kokku puutudes kristalliseeruvad ja kui edasi nad puutuvad kokku teiste esemetega, nagu metalli või võredega, siis nad kristalliseeruvad ja tekitavad jääd," selgitas Tallinna Vee tegevjuht Aleksandr Timofejev.

Jääseina paksus oli Timofejevi sõnul 25 sentimeetrit ja kuigi tuukrid käisid jääd lõhkumas, tekkis see kiiresti taas.

Esimesed märgid probleemidest ilmnesid juba kolmapäeva hommikul, kui Tallinna Vesi informeeris linnavalitsust, et järvest voolas vähem vett peale, kui linna anti.

"See probleem tegelikult sai alguse juba eile [kolmapäeva] hommikul, üritati olukorda lahendada, saadi olukord paremaks, kuid siis taaskord olukord halvenes ja teavitati linna, haiglaid ning päästjaid," ütles Tallinna abilinnapea Tiit Terik.

Olukorda raskendas see, et seoses aastavahetusega oli veetarbimine tavalisest oluliselt kõrgem.

"Terve päeva jooksul oli 1,5 korda suurem ja mõni tund on olnud tarbimine veel kõrgem," märkis Timofejev ja lisas, et umbes 50 aastat tagasi toimus sarnane olukord 31. detsembril, kus Tallinn jäi õhtul veeta.

Tallinna tavapärane veevarustus taastati neljapäeva hommikul.

Tallinna Vesi analüüsib võimalusi, kuidas tulevikus sarnast olukorda vältida.

"Me analüüsime, millised tehnoloogiad on täna maailmas olemas, mis on selle maksumus ja teeme otsuseid, kas me liigume nendega edasi ja kas need aitavad kaasa," lausus Timofejev.