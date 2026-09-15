X!

Ukraina õhurünnakud tabasid Venemaal kolme tehast

Välismaa
{{1789440840000 | amCalendar}}
Sõzrani naftatöötlemistehase põleng.
Sõzrani naftatöötlemistehase põleng. Autor/allikas: Sotsiaalmeedia
Välismaa

Ukraina korraldatud õhurünnakud tabasid ööl vastu teisipäeva Venemaal kolme tehast. Euroopa Liit pikendas vaidluste tõttu Vene sanktsioonide kehtivust ainult seitsme päeva võrra, lootes selle aja jooksul ligi 3000 isiku piirangute suhtes kokkuleppele jõuda.

Plahvatusi oli öösel kuulda Volgogradi oblastis asuvas Venemaa suurimas tsemenditehases Sebrjakovtsement, teatas Ukraina uudistekanal RBK-Ukraina sõjasündmusi kajastavatele ühismeediakontodele viidates.

"Volgogradi oblastis asuva aktsiaseltsi Sebrjakovtsement territooriumil toimusid plahvatused. Enne seda kuulutati linnas välja raketi- ja droonioht ning ettevõtte juurde sõitsid tuletõrjeüksused," kirjutas üks OSINT-kanaleid.

Hiljem selgus, et plahvatus toimus tehase viienda tsemendiahju piirkonnas. Avaldatud videokaadritel on tehase kohal näha levivat suitsu.

Samuti teatati uuest tulekahjust Samaara oblastis asuvas Sõzrani naftatöötlemistehases, mis on ka varem korduvalt Ukraina rünnakute alla sattunud.

Sõzranis kuulutati õhuhäire välja umbes tund enne südaööd.

"Esialgsetel andmetel põlevad Sõzrani naftatöötlemistehase tööstuspiirkonnas naftasaaduste mahutid," teatas Telegrami-kanal Exilenova+.

Lisaks sai teatavaks, et Ukraina kaitsejõud andsid raketilöögi Rostovi oblastis asuvale G. M. Berijevi nimelisele Taganrogi lennunduse teadus- ja tehnikakompleksile, kus remonditakse ja moderniseeritakse sõjalennukeid. Seda infot kinnitab samuti üks OSINT-kanal.

RBK-Ukraina meenutas, et USA president Donald Trump soovitas Ukrainal lõpetada rünnakud diislit tootvate Venemaa naftatöötlemistehaste vastu, sest tema väitel põhjustab see üleilmse diislikütuse puudujäägi.

Trump väitis ka, et Venemaa ja Ukraina vahel on sõlmitud energeetikavaherahu, kuid hiljem selgus, et seda küsimust ei ole tegelikult kooskõlastatud ning USA presidendi avaldus oli pigem demonstratiivse sisuga kui märk reaalsest kokkuleppest.

EL pikendas vaidluste tõttu Vene sanktsioonide kehtivust ainult seitsme päeva võrra

Euroopa Liidu riikide suursaadikud pikendasid esmaspäeva õhtul Venemaa-vastaste sanktsioonide kehtivusaega seitsme päeva võrra, kuna ei suutnud Prantsusmaa ja Slovakkia vastuseisu tõttu kokku leppida sanktsioonide kuuekuulises pikendamises. Nädala jooksul loodetakse jõuda pikema kokkuleppeni.

Sanktsioonide, mille nimekirjas on ligi 3000 peamiselt Venemaa füüsilist ja juriidilist isikut, pikendamine ei saanud jõustamiseks vajalikku üksmeelset riikide toetust, kuna Prantsusmaa ja Slovakkia soovisid Vene-Usbekistani miljardäri Ališer Usmanovi eemaldamist sanktsioonide alt. Prantsusmaa ühines Slovakkiaga üleskutses Usmanov nimekirjast eemaldada, viidates riikliku julgeoleku kaalutlustele, ütlesid EL-i diplomaadid.

Hodgesi hinnangul Venemaa mingist energiarahust kinni pidama ei hakka

Venemaa ei nõustu kinni pidama energiakokkuleppest, mille pakkus Ukrainale ja Venemaale välja USA president Donald Trump, ütles esmaspäeval erukindral ja endine USA Euroopa vägede juhataja Ben Hodges.

Ukrainlaste uudisteagentuuri Unian andmetel rääkis Hodges teemal usutluses Poola väljaandele TVP World.

"Ma ei usu absoluutselt, et Venemaa peab kinni ühestki sellisest kokkuleppest," ütles Hodges intervjuus.

Hodges märkis samuti, et pole mingeid tõendeid Trumpi valmiduse kohta Ukrainat aidata. Lisaks suhtus erukindral äärmiselt skeptiliselt sellesse, et Venemaa mistahes vaherahust kinni peab.

"Venemaa peab juba sõda meie ehk lääne vastu ja selle peamine eesmärk on Euroopa," seletas Hodges, kui kommenteeris hiljutist rünnakut Ukraina rongile Poola piiri lähedal.

Erusõjaväelase hinnangul juhtus see seetõttu, et Venemaa ei kanna vastutust selle eest, mida on Ukrainas teinud ja olukord võib muutuda veelgi hullemaks.

"See, mida nad teevad, on hoolimatu ja väga ohtlik. Nad teevad kõik endast oleneva, et täita seda ruumi, mille me neile anname. Kui nende jaoks ei ole reaalseid ja märkimisväärseid tagajärgi, siis see ongi see ruum. Mingil hetkel lähevad nad liiga kaugele ja me seisame silmitsi olukorraga, mis toob kaasa inimohvreid. Me peame vältima, et see kunagi juhtuks," rõhutas Hodges.

FT: Putin ei taha Ukrainaga enne talve energiateemalist vaherahu

Energiaobjektidele suunatud rünnakute peatamise küsimust on Ukraina ja Venemaa vahel arutatud juba mõnda aega, kuid Moskva pole selle vastu huvi üles näidanud ja Vene režiimi juht Vladimir Putin ei taha enne talve kindlasti energiateemalist vaherahu, ütlesid väljaandega Financial Times vestelnud ametnikud, kes osalesid USA, Ukraina ja Venemaa vahelistes rahuläbirääkimistes.

Ametnike sõnul arutati seda küsimust esmalt kolmepoolsetel kohtumistel ning alates veebruarist, pärast nende läbikukkumist, eraldiseisvate kohtumiste ja mitteametlike kanalite kaudu peetavate läbirääkimiste raames.

Väljaande vestluskaaslaste sõnul nõudis Ukraina mitu kuud, et Venemaa nõustuks energiaobjektidele, samuti sadamatele ja muule elutähtsale taristule suunatud rünnakute vastastikuse peatamisega, kuid venelased lükkasid selle ettepaneku tagasi ja hakkasid veelgi sagedamini ründama.

Kremli seisukohaga kursis olevad ametnikud ütlesid ajakirjanikele, et Putin ei taha enne talve saabumist kokkulepet sõlmida, kuna usub, et rünnakud Ukraina energiataristule võivad suurendada survet Kiievile järeleandmiste tegemiseks.

Kaks kõrget Ukraina ametnikku kommenteerisid ajakirjanikele USA presidendi Donald Trumpi hiljutist avaldust, mille kohaselt oleksid Ukraina ja Venemaa väidetavalt juba kokku leppinud energiaobjektidele suunatud rünnakute peatamises.

Nende sõnul soovis Trump nii näidata kõrgetest kütusehindadest väsinud Ameerika avalikkusele, et ta teeb tööd nende langetamise nimel.

Trump ütles esmaspäeval, et Ukraina ja Venemaa leppisid kokku selles, et hoiduvad teineteise energiarajatiste ründamisest.

USa president tegi avalduse päev pärast seda, kui ta kritiseeris Kiievit Venemaa naftatöötlemistehaste ründamise eest.

"Ukraina nõustus hoiduma ründamast Venemaa energiaobjekte. Venemaa nõustus tegema sama! Diisli hinna tõus maailmas on peamiselt põhjustatud Vene-Ukraina sõjast, mitte Iraanist," ütles Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil TruthSocial.

Naftahinnad on hüppeliselt kerkinud, kuna Lähis-Ida sõda on kestnud kuus ja pool kuud, tõstes Ameerika kütusehindu ja inflatsiooni vaid nädalaid enne USA otsustavaid vahevalimisi.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: RBK- Ukraina, BNS

Samal teemal

ringhääling 100

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

07:11

Ukraina õhurünnakud tabasid Venemaal kolme tehast Uuendatud

07:07

Otse kell 9.15: Reformierakond tutvustab uusi ministreid

06:58

Tallinna õigusteenistus: Estonia juurdeehitust ei saa põhimõtteliselt välistada

06:57

Vene fregatt tulistas Taani kaitseväe kopteri suunas signaalrakette

06:47

EL pikendas vaidluste tõttu Vene sanktsioonide kehtivust ainult seitsme päeva võrra

05:22

NATO hävitajad tulistasid Leedus alla sinna tunginud drooni

00:27

Täht nautis mängu Belgiaga: ütlesime üksteisele alati - võrkpall on lihtne mäng

14.09

Varakult kaks tabamust lubanud Inter sai võidu

14.09

Kivioja ja Räppo Ironman 70.3 MM-il kõrgesse mängu ei sekkunud

14.09

Eesti võrkpallikoondis sai EM-il kolmanda kaotuse Uuendatud

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

14.09

Eraettevõtjad ei saa aru, miks riik busse ostab

14.09

Meedia: Venemaa võimuladvikus käib paleepööre

14.09

Stockmanni kaubamaja Tallinnas tõmbab kaubanduspinda koomale

14.09

Sõja 1664. päev: Ukraina ründas Venemaal Sotšis asuvaid sihtmärke Uuendatud

13.09

Kushner: kui Ukraina taanduks, oleks meil rahulepe valmis

14.09

Raudsepp nimetas teadet Estonia juurdeehituse alternatiivist ametnike sooloks Uuendatud

14.09

Madise Läänemetsale: vabastatud kantsler saab pöörduda kohtusse

14.09

Endine RKIK-i juht erikomisjonile: kaitseminister osales protsessis aktiivselt ja otsustas

14.09

Xi Jinping ehitab USA domineerimisele vastanduvat maailmakorda

14.09

Kohtla-Järvel kõrvalises kohas toimunud massikaklus lõppes tapmisega

ilmateade

SPORT

00:27

Täht nautis mängu Belgiaga: ütlesime üksteisele alati - võrkpall on lihtne mäng

14.09

Varakult kaks tabamust lubanud Inter sai võidu

14.09

Kivioja ja Räppo Ironman 70.3 MM-il kõrgesse mängu ei sekkunud

14.09

Eesti võrkpallikoondis sai EM-il kolmanda kaotuse Uuendatud

loe: kultuur

14.09

Esko Rips: Veneetsias räägiti juba ka "Tundmatu naise" Oscari võimalusest

14.09

Eesti vanim keskaegne pühakoda Valjala kirik peidab endas uusi avastusi

14.09

Veneetsia filmifestivali päevik: "Tundmatu naine" oli Kuldlõvile sobivaim valik

14.09

Helena-Mariana Reimann: rahvatants on nagu pisik, mis tuleb kallal ja enam sellest lahti ei saa

loe: eeter

14.09

Hirvo Surva: laulupeol dirigendipulti minnes läheb pilt silme eest mustaks

14.09

Hendrik Toompere sen: aeglane küpsemine annab parima tulemuse

14.09

Toitumisnõustaja: ära usalda toodet, mida väga võimsalt turundatakse

14.09

"Teise mätta otsast": Eesti noored võiksid julgeda rohkem eksida

Raadiouudised

14.09

Emakeeleõpetajad parandaks funktsionaalset lugemisoskust õppeainete lõimimisega

14.09

Kaitseministeerium testib, kui palju ressurssi kulub inventuuri tegemiseks terves kaitseväes

14.09

Herem peab järgmise kuue kuu prioriteetideks Eesti kaitsevõime arendamist Läänemerel ja õhus

14.09

Rootsi valimiste lõplikud tulemused kinnitatakse kõige varem kolmapäeval

14.09

Päästjad nõuavad palgatõusu, siseminister midagi kindlat ei luba

14.09

Päevakaja (14.09.2026 18:00:00)

14.09

Raadiouudised (14.09.2026 15:00:00)

14.09

Raadiouudised (14.09.2026 12:00:00)

14.09

Läti ja Leedu avasid suvel elektriautode ostutoetused, Eestis uut vooru ei kavandata

14.09

Tartu linn saab Euroopa Investeerimispangalt 25 miljonit eurot laenu

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo