Ukraina õhurünnakud tabasid Venemaal kolme tehast

Plahvatusi oli öösel kuulda Volgogradi oblastis asuvas Venemaa suurimas tsemenditehases Sebrjakovtsement, teatas Ukraina uudistekanal RBK-Ukraina sõjasündmusi kajastavatele ühismeediakontodele viidates.

"Volgogradi oblastis asuva aktsiaseltsi Sebrjakovtsement territooriumil toimusid plahvatused. Enne seda kuulutati linnas välja raketi- ja droonioht ning ettevõtte juurde sõitsid tuletõrjeüksused," kirjutas üks OSINT-kanaleid.

⚡️Des explosions ont retenti dans la région de Volgograd (Russie) sur le site de " Sebryakovcement ", selon des sources OSINT



À la suite des explosions, l'usine était envahie par la fumée. Auparavant, une alerte aux missiles et aux drones avait été lancée dans la ville. pic.twitter.com/HADdOyuPXk — LoveUkraine Charles Rume (@CharlesRume) September 15, 2026

Hiljem selgus, et plahvatus toimus tehase viienda tsemendiahju piirkonnas. Avaldatud videokaadritel on tehase kohal näha levivat suitsu.

Samuti teatati uuest tulekahjust Samaara oblastis asuvas Sõzrani naftatöötlemistehases, mis on ka varem korduvalt Ukraina rünnakute alla sattunud.

There are several burning points at the Syzran Oil Refinery following a visit by Ukrainian Defense Forces strikers to Syzran, RF.



♥️♥️♥️ pic.twitter.com/uaRF34i7FB — Гакрукс (@Gakruks1) September 15, 2026

Sõzranis kuulutati õhuhäire välja umbes tund enne südaööd.

"Esialgsetel andmetel põlevad Sõzrani naftatöötlemistehase tööstuspiirkonnas naftasaaduste mahutid," teatas Telegrami-kanal Exilenova+.

Lisaks sai teatavaks, et Ukraina kaitsejõud andsid raketilöögi Rostovi oblastis asuvale G. M. Berijevi nimelisele Taganrogi lennunduse teadus- ja tehnikakompleksile, kus remonditakse ja moderniseeritakse sõjalennukeid. Seda infot kinnitab samuti üks OSINT-kanal.

- UKRAINE / RUSSIE



EN COURS - Plusieurs drones Ukrainiens ont frappé l'usine d'avions militaires Beriev et des installations de réparation d'avions militaires à Taganrog, dans l'oblast de Rostov, en Russie. pic.twitter.com/xUKAV6VhFh — NEXUS (@nexus_osint) September 15, 2026

RBK-Ukraina meenutas, et USA president Donald Trump soovitas Ukrainal lõpetada rünnakud diislit tootvate Venemaa naftatöötlemistehaste vastu, sest tema väitel põhjustab see üleilmse diislikütuse puudujäägi.

Trump väitis ka, et Venemaa ja Ukraina vahel on sõlmitud energeetikavaherahu, kuid hiljem selgus, et seda küsimust ei ole tegelikult kooskõlastatud ning USA presidendi avaldus oli pigem demonstratiivse sisuga kui märk reaalsest kokkuleppest.

EL pikendas vaidluste tõttu Vene sanktsioonide kehtivust ainult seitsme päeva võrra

Euroopa Liidu riikide suursaadikud pikendasid esmaspäeva õhtul Venemaa-vastaste sanktsioonide kehtivusaega seitsme päeva võrra, kuna ei suutnud Prantsusmaa ja Slovakkia vastuseisu tõttu kokku leppida sanktsioonide kuuekuulises pikendamises. Nädala jooksul loodetakse jõuda pikema kokkuleppeni.

Sanktsioonide, mille nimekirjas on ligi 3000 peamiselt Venemaa füüsilist ja juriidilist isikut, pikendamine ei saanud jõustamiseks vajalikku üksmeelset riikide toetust, kuna Prantsusmaa ja Slovakkia soovisid Vene-Usbekistani miljardäri Ališer Usmanovi eemaldamist sanktsioonide alt. Prantsusmaa ühines Slovakkiaga üleskutses Usmanov nimekirjast eemaldada, viidates riikliku julgeoleku kaalutlustele, ütlesid EL-i diplomaadid.

Hodgesi hinnangul Venemaa mingist energiarahust kinni pidama ei hakka

Venemaa ei nõustu kinni pidama energiakokkuleppest, mille pakkus Ukrainale ja Venemaale välja USA president Donald Trump, ütles esmaspäeval erukindral ja endine USA Euroopa vägede juhataja Ben Hodges.

Ukrainlaste uudisteagentuuri Unian andmetel rääkis Hodges teemal usutluses Poola väljaandele TVP World.

"Ma ei usu absoluutselt, et Venemaa peab kinni ühestki sellisest kokkuleppest," ütles Hodges intervjuus.

Hodges märkis samuti, et pole mingeid tõendeid Trumpi valmiduse kohta Ukrainat aidata. Lisaks suhtus erukindral äärmiselt skeptiliselt sellesse, et Venemaa mistahes vaherahust kinni peab.

"Venemaa peab juba sõda meie ehk lääne vastu ja selle peamine eesmärk on Euroopa," seletas Hodges, kui kommenteeris hiljutist rünnakut Ukraina rongile Poola piiri lähedal.

Erusõjaväelase hinnangul juhtus see seetõttu, et Venemaa ei kanna vastutust selle eest, mida on Ukrainas teinud ja olukord võib muutuda veelgi hullemaks.

"See, mida nad teevad, on hoolimatu ja väga ohtlik. Nad teevad kõik endast oleneva, et täita seda ruumi, mille me neile anname. Kui nende jaoks ei ole reaalseid ja märkimisväärseid tagajärgi, siis see ongi see ruum. Mingil hetkel lähevad nad liiga kaugele ja me seisame silmitsi olukorraga, mis toob kaasa inimohvreid. Me peame vältima, et see kunagi juhtuks," rõhutas Hodges.

FT: Putin ei taha Ukrainaga enne talve energiateemalist vaherahu

Energiaobjektidele suunatud rünnakute peatamise küsimust on Ukraina ja Venemaa vahel arutatud juba mõnda aega, kuid Moskva pole selle vastu huvi üles näidanud ja Vene režiimi juht Vladimir Putin ei taha enne talve kindlasti energiateemalist vaherahu, ütlesid väljaandega Financial Times vestelnud ametnikud, kes osalesid USA, Ukraina ja Venemaa vahelistes rahuläbirääkimistes.

Ametnike sõnul arutati seda küsimust esmalt kolmepoolsetel kohtumistel ning alates veebruarist, pärast nende läbikukkumist, eraldiseisvate kohtumiste ja mitteametlike kanalite kaudu peetavate läbirääkimiste raames.

Väljaande vestluskaaslaste sõnul nõudis Ukraina mitu kuud, et Venemaa nõustuks energiaobjektidele, samuti sadamatele ja muule elutähtsale taristule suunatud rünnakute vastastikuse peatamisega, kuid venelased lükkasid selle ettepaneku tagasi ja hakkasid veelgi sagedamini ründama.

Kremli seisukohaga kursis olevad ametnikud ütlesid ajakirjanikele, et Putin ei taha enne talve saabumist kokkulepet sõlmida, kuna usub, et rünnakud Ukraina energiataristule võivad suurendada survet Kiievile järeleandmiste tegemiseks.

Kaks kõrget Ukraina ametnikku kommenteerisid ajakirjanikele USA presidendi Donald Trumpi hiljutist avaldust, mille kohaselt oleksid Ukraina ja Venemaa väidetavalt juba kokku leppinud energiaobjektidele suunatud rünnakute peatamises.

Nende sõnul soovis Trump nii näidata kõrgetest kütusehindadest väsinud Ameerika avalikkusele, et ta teeb tööd nende langetamise nimel.

Trump ütles esmaspäeval, et Ukraina ja Venemaa leppisid kokku selles, et hoiduvad teineteise energiarajatiste ründamisest.

USa president tegi avalduse päev pärast seda, kui ta kritiseeris Kiievit Venemaa naftatöötlemistehaste ründamise eest.

"Ukraina nõustus hoiduma ründamast Venemaa energiaobjekte. Venemaa nõustus tegema sama! Diisli hinna tõus maailmas on peamiselt põhjustatud Vene-Ukraina sõjast, mitte Iraanist," ütles Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil TruthSocial.

Naftahinnad on hüppeliselt kerkinud, kuna Lähis-Ida sõda on kestnud kuus ja pool kuud, tõstes Ameerika kütusehindu ja inflatsiooni vaid nädalaid enne USA otsustavaid vahevalimisi.