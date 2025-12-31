X!

Mitut Eesti sidekaablit on viimastel päevadel kahjustatud

Soome lahel 31. detsembril Soome piirivalve poolt kinni peetud kaubalaev Fitburg koos esilplaanil oleva piirivalvelaevaga.
Soome lahel 31. detsembril Soome piirivalve poolt kinni peetud kaubalaev Fitburg koos esilplaanil oleva piirivalvelaevaga. Autor/allikas: Soome Piirivalveamet
Eesti

Elisa teatas kolmapäeva hommikul avastatud katkestusest Soome ja Eesti vahelises sidekaabli ühenduses Soome lahel Eesti majandusvööndis. Justiitsministeeriumi teatel on viimastel päevadel kahjustatud kokku nelja Eestit välisriikidega ühendavat sidekaablit ja ühte Hiiumaa ja mandri vahelist kaablit.

Eesti justiitsministeerium andis kolmapäeval teada, et Elisa tuvastas varahommikul kella viie paiku Eesti ja Soome vahelise sidekaabli kahjustuse, mis asub Eesti majandusvööndis. 

Kahjustuse hetkel liikus Eesti majandusvööndist Soome majandusvööndisse laev, mille Soome piirivalve kinni pidas.

Soome politsei alustas juhtumi uurimiseks kriminaalmenetluse, milles kontrollivad laeva seost kahjustusega ja teevad esmaseid menetlustoiminguid. Laeval oli kinnipidamise hetkel ankrukett vees.

Soome rahvusringhääling Yle vahendas Soome politsei teadet, et piirivalve on teinud kindlaks kaabli lõhkumises kahtlustatava laeva ning laev on võetud Soome majandusvööndis helikopteri ja piirivalve patrull-laeva ühisoperatsiooniga võimude kontrolli alla.

Soome politsei on ühenduses riigi peaprokuratuuriga ning see on andnud loa laeva kinnipidamiseks. Politsei menetleb juhtumit kriminaaluurimise raames, mis käsitleb raske kahju tekitamist, raske kahju tekitamise katset ja sidevahendite töö häirimist.

Marinetrafficu andmeil on kinni peetud kaubalaeva nimi Fitburg ja see sõidab Saint Kitts and Nevise lipu all. Laev kuulub ja selle operaator on Istanbulis paiknev Türgi ettevõte ALBROS SHIPPING & TRADING. Laev on 132 meetrit pikk ja selle veeväljasurve on 9900 tonni.

Laev oli väljunud Peterburist ja Marinetrafficu andmeil teel Iisraeli.

Kaubalaeva Fitburg teekond Soome lahes kinnipidamiseni Soome piirivalve poolt. Autor/allikas: Marine Traffic

Soome piirivalve teatel on suunasid nad laeva turvalisele ankrupaigale Soome territoriaalvetes.

Michal: esialgseil andmeil ei olnud tegu varilaevastiku alusega

Peaminister Kristen Michal ütles keskpäeval ERR-ile, et Soome üritab välja selgitada toimunu asjaolusid ning mis on meeskonna ütlused selle kohta.

"Pärast seda Eesti politsei ja piirivalveamet ning Soome piirivalve otsustavad koos prokuratuuridega, kes algatab uurimise, kui ajaolud näitavad, et uurimist on vaja algatada – et kas see kaabel on kahjustada saanud selle laeva tõttu, ankru tõttu, mingil muul põhjusel või on tegemist tormist tulnud mõjutustega. Praegu Soomes just seda laeva kontrollitakse," rääkis Michal.

Eesti peaminister ütles ka, et Soome peatas laeva suheldes Eestiga.

"Nii et Eesti ja Soome koostöö erinevate laevade puhul ja taristu puhul on päris ladus. Me oleme juba korduvalt selle ka praktikas läbi harjutanud," tõdes ta.

"Esimene informatsioon on, et tegemist ei ole varilaevastiku laevaga, aga praegu info kogumine käib. Ilmselt päeva teises pooles oleme juba targemad," märkis Michal.

Elisa: kaabli kahjustamine ei häiri sideühendust

Elisa teatas kolmapäeval, et võrgu varundatud struktuuri tõttu ei ole katkestusel mõju Elisa teenustele Soomes ega Eestis.

"Katkestus võib olla mõjutanud üksikuid kliente, kes on kaablist rentinud otseülekande ühendusi. Nende klientidega oleme suhtluses ja kasutame nende ühenduse taastamise jaoks teisi kaableid," teatas Elisa.

Rikke kõrvaldamise ettevalmistused on käimas, lisas ettevõte.

Elisa. Autor/allikas: ERR

Eesti: rikkeid on avastatud neljas Eestit välismaailmaga ühendavas kaablis

Justiitsministeerium andis kolmapäeval teada, et telekommunikatsiooniettevõtetelt laekunud info kohaselt on viimastel päevadel ilmnenud rikkeid neljas Eestit ühendavas merekaablis ja ühes Hiiumaad ja mandrit ühendavas merekaablis.

Täpsemalt on rikked tuvastatud Eesti ja Rootsi vahelises CITIC'ule kuuluvas merekaablis (28. detsembrist), Läänemaa ja Hiiumaa vahelises Teliale kuuluvas merekaablis ja Hiiumaa ning Rootsi vahelises Arelionile kuuluvas merekaablis kahes kohas (30. detsembrist) ning täna hommikust ühes Eesti ja Soome vahelises Arelionile kuuluvas merekaablis ning ühes Elisale kuuluvas merekaablis.  

Esimestel juhtudel on rikked tõenäoliselt tingitud tormistest ilmastikuoludest.

Ministeerium kinnitas, et Eesti ühendused on tagatud piisavalt teiste mere- ja maakaablite kaudu ning kõik teenused on tagatud. Elisa on teavitanud üksikute kaablirenditeenuste piirangutest ning ettevõtte on puudutatud tarbijatega otsesuhtluses.

Eesti prokuratuur vahetab Soome kolleegidega aktiivselt infot ning teeb tihedat koostööd. Pärast Soome menetlustoimingute esmaseid tulemusi otsustatakse, kas alustatakse eraldi kriminaalmenetluse ka Eestis ja moodustatakse Soome kolleegidega ühise uurimisrühma.

Kaablite omanikud tegelevad parandustööde planeerimisega, mille käigus selgitatakse välja ka kõigi rikete täpsemad põhjused.

Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta sõnul kinnitusel on riik ja telekomiettevõtted toimunu analüüsimiseks ja lahendamiseks operatiivses infovahetuses, rikete teated liiguvad koheselt, ühenduses ollakse ka Soome poolega.

Toimetaja: Mait Ots

