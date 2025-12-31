Terik Tallinna veekatkestusest: see on ajutine suur ebamugavus

Tallinna abilinnapea Tiit Terik sõnas kommentaaris ERR-ile, et laialdane veekatkestus Tallinnas loodetakse lahendada öö jooksul. Abilinnapea lisas, et katkestus on ilmastikust tingitud ning jääkristallid takistavad vee liikumist puhastusjaama.

Tallinna abilinnapea Tiit Terik selgitas kommentaaris ERR-ile, et eriliste ilmaolude tõttu on jääkristallid ummistanud Ülemiste järve veepuhastusjaama puhastusvõred ning seetõttu pole pooltel tallinlastel kodudes vett.

"Järvest mööda kanalit veepuhastusjaama saabuv vesi on spetsiaalsete ilmastikuolude tõttu ummistanud oma jääkristallidega esimesed puhastusvõred, mis takistavad vee liikumist puhastusjaama. Peamine probleem on see, et võredel tekib jääkristallidest kiht. Võib küll öelda, et ilm ei ole ju hull ja kuidas selline asi juhtuda saab, aga tuleb tunnistada, et nii kummaline, kui see ka ei ole, siis aastal 1987 31. detsembril oli sama jama," sõnas Terik.

"Me teame, et inimestel on mure ja paar tundi ei ole suurel hulgal Tallinna inimestest vett olnud, aga see ei ole otseselt veel nii-öelda käsitletav meie jaoks kriisina, vaid see on ajutine suur ebamugavus, millest me loodame peagi üle saada. Meie jaoks esimene prioriteet, et haiglates ja hoolekandeasutuses oleks vesi tagatud," lisas Terik.

Abilinnapea täpsustas, et Tallinna lastehaiglale ja PERH-ile on vesi tagatud. Ida-Tallinna keskhaigla ei ole veel abi palunud, kuid ka nende jaoks on vajadusel veepaak olemas. Lisaks on ühendust võetud ka päästeametiga, kes kinnitasid, et ka neil on vesi olemas.

"Praegu meie sõnum on see, et Tallinna Vesi töötab higipull otsa ees, et öö jooksul see olukord nii-öelda normaliseerida," kinnitas Terik.

Terik kirjeldas ka, et kuna jääkristallid takistavad veevoolu, siis on appi palutud ka tuukrid, kes probleemi vee all lahendada proovivad.

"Me vahepeal oleme saanud sealt jääd eemaldada, aga jäätus uuesti. See protsess nõuab eritehnikat ehk eks me vaatame, kas me saame mõne eriorganisatsiooni poole pöörduda, et vajadusel nendelt tehnilist abi saada. Juhul kui hommikul kella viieks ei ole suudetud seda olukorda lahendada, siis Tallinna Vesi avaldab kohad, kust on võimalik ise vett saada," sõnas abilinnapea.

Vaatamata sellele, et Tallinna Vesi sõnas oma teates, et veekatkestus ei puuduta Pirita, Nõmme, Saue ja Maardu inimesi, on teateid ka sealsetest katkestusest.

"Osade linnaosade puhul, kes on puurkaevude toitel, siis nendel seda muret ei ole ehk see mure puudutab ainult neid tallinlasi, kes on Ülemiste järve veepuhastusjaama toitel, aga näiteks Nõmme ja Pirita on puurkaevude peal ning see mure ei neid puuduta. Me oleme Tallinna Veelt saanud ka selle info, et nad saavad mingitesse piirkondadesse suunata vett läbi torustiku puurkaevu pumplatesse, aga eks nad peavad seal veel tublisti tööd tegema, et see asi asi kontrolli alla saada," selgitas Terik.

Terik lisas, et oluline on ka olukorrast õppida ning mõista, et igasugusteks kriisideks peab valmis olema.

"Loodame, et see ajutine ebamugavus mõjub natuke ehmatavalt ja teeb inimestele ikkagi selgeks selle, et kriisideks peab valmistuma ning hoolimata sellest, et me oleme nii päästeameti kui omavalitsuste poolt seda rääkinud väga pikalt, et valmistuge kriisideks, siis inimesed kriisi all võib-olla tänases kontekstis mõtlevad ainult sõjalist konflikti, aga ei. Isegi siis, kui ilmastikuolud on natukene ebasoodsad ja jää tekib vee alla, siis ka see võib põhjustada mingi eluliselt tähtsa teenuse häiringud. On oluline varuda endale kriisivaru. Kui vett ostma hakata siis, kui vesi on läinud, siis on juba hilja," lausus Terik.

31. detsembri õhtul edastas Tallinna Vesi tarbijatele palve kasutada vett säästlikult ja lükata võimaluse korral veemahukad tegevused edasi järgmisesse päeva. Kahjuks ei andnud see piisavat tulemust ning ülekoormus veevõrgus jäi suureks.

Aastavahetuse eel on vee tarbimine Tallinnas kasvanud erakordselt suureks, kuid erilised ilmaolud ja Ülemiste järve vee kiire jäätumine takistab Tallinna Veel piisavalt suures koguses täiendava vee suunamist veevõrku. Sel põhjusel võib veesurve osades tarbimiskohtades langeda.

Tallinna Vee veepuhastusjaama töötajad tegelevad aktiivselt sellega, et veevarustus esimesel võimalusel taastada. Veesurve kõikumised ei puuduta Tallinna Vee sõnul Nõmme, Pirita, Maardu ja Saue piirkonda, kuid katkestustest on teada antud ka nendes piirkondades.