X!

Saks USA-Venezuela konfliktist: Venemaa agressioon algas täpselt samamoodi

Välismaa
Foto: Priit Mürk/ERR
Välismaa

Eestis tekitab USA erioperatsioon Venezuelas vastakaid tundeid. Eestis elavad venezuelalased liituvad kõikjal maailmas elavate kaasmaalastest pagulaste rõõmujoovastusega. Julgeolekueksperdid tõdevad aga, et suurriikide jõumängud tekitavad väikestes riikides ärevust.

Julgeolekueksperdid ütlevad, et suurriikide huvide läbiviimine jõuga tekitab ärevust väikestes riikides, nagu on viimasel kümnendil kombeks.

"Mis meisse puutub, siis peaksime pisut muret tundma. USA valitsus usub, et neil on voli tegutseda seal, kuhu laieneb nende arvates nende mõjusfäär ja mõjusfääride poliitika ei ole hea väikesele riigile nagu meie," lausus rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Tony Lawrence.

"Praegu on järgmine samm jõupoliitika laienemises ja Venemaa agressioon Ukraina vastu algas täpselt samamoodi - ühepoolselt agressiivse aktiga mitte mingisugusele rahvusvahelisele õigusele tuginedes. Ehk see on juba piisavalt laialt levinud," sõnas julgeolekuekspert Rainer Saks.

Venezuelast lahkunud inimesed üle maailma aga pidutsevad. Eestis elavad venezuelalased ei soovinud "Aktuaalses kaameras" oma näoga esineda, kuid tõdesid, et on rõõmsad president Nicolas Maduro arreteerimise üle.

"Meie jaoks on see väga hea aasta algus. Oleme oodanud palju aastaid, et see režiim langeks ja saaksime vaba Venezuela. Meil oli režiim, mida juhtis narkoärikas Nicolas Maduro ning mina ja mu perekond oleme väga rahul, et saab aset leida positiivne muutus ja riik saab taas tõusta," sõnas Venezuela ajakirjanik Luz Rodriguez.

"Muidugi on hästi, aga samal ajal tekitab natuke muret, sest alati kui meil on midagi juhtunud Venezuelas, siis muidugi midagi saab halvasti minna. Mitte keegi ei taha, et keegi oleks ohus, aga ütleme nii, et see oli vajalik," ütles venezuelalane Eestis Rolando Beaujon.

Venezuelalased loodavad, et Maduro ja tema valitsuse asendab pagenduses elav Edmundo Gonzales, kes kandideeris Maduro vastu 2024. aasta valimistel ja keda USA, enamus Euroopa riike ja osa Ladina-Ameerika riike tunnustasid seadusliku presidendina. Teda ei tunnustanud aga näiteks Venemaa, Hiina, Põhja Korea ja Kuuba.

"Meil on valitud president, kes valiti 28. juulil 2024. aastal. Madurot ei tunnustatud rahvusvaheliselt presidendina, sest Venezuela rahvas ei valinud teda. See peab olema rahumeelne üleminek, nagu seda on öelnud Edmundo Gonzalez ja meie Nobeli preemia laureaat Maria Corina Machado ja seetõttu on meil usk ja lootus, et varsti riik normaliseerub ja paljud venezuelalased saavad koju naasta," ütles Rodriguez.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:44

Botn ja Lägreid jätavad järgmise MK-etapi vahele

19:19

Hermet vedas oma viimases mängus Kalev/Cramo VEF-i vastu võidule

19:11

Trump: Venezuela president Nicolas Maduro on kinni peetud Uuendatud

19:05

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:49

Enamik Ladina-Ameerika riigijuhte mõistsid USA tegevuse Venezuelas hukka Uuendatud

18:41

Galerii: rahvas mälestas vabadussõja relvarahu aastapäeval langenuid Uuendatud

18:40

Järvan: lepingu mittetäitmise eest linn prügivedajat karistada ei kavatse

18:40

Paide linnavõim lubab nelja aastaga uue Vabadussõja võidusamba püsti panna

18:36

Rangers võitis derbimängu ja tõusis raskustes linnarivaaliga ühele pulgale

18:35

Saks USA-Venezuela konfliktist: Venemaa agressioon algas täpselt samamoodi

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

19:11

Trump: Venezuela president Nicolas Maduro on kinni peetud Uuendatud

11:50

Mihkelson: USA samm murendas rahvusvahelist õigust

02.01

1409. sõjapäev. Venemaal Samara oblastis toimusid võimsad plahvatused Uuendatud

02.01

Suri Arno Tali kehastanud näitleja Arno Liiver

02.01

Luureekspert lõhutud kaablitest: hoiatasin enne pühi, et Venemaa võib nii teha Uuendatud

02.01

Amet teisaldas Koidula piiripunktist kõik valesti pargitud masinad

02.01

Google laseb Gmaili kasutajatel aadressi muuta

02.01

Botn: mina leidsin Bakkeni surnuna

02.01

Teadlased selgitavad: miks jättis haruldane loodusnähtus Tallinna veeta?

13:48

Endine välisluureametnik: sidekaablite rikkumine Läänemerel on juhuslik

ilmateade

loe: sport

19:44

Botn ja Lägreid jätavad järgmise MK-etapi vahele

19:19

Hermet vedas oma viimases mängus Kalev/Cramo VEF-i vastu võidule

18:36

Rangers võitis derbimängu ja tõusis raskustes linnarivaaliga ühele pulgale

17:39

Soomlanna sai esimese MK-võidu, eestlased ei jõudnud 30 parema sekka Uuendatud

loe: kultuur

16:36

ERSO ees debüteerinud noor dirigent Kasper Joel Nõgene: eks elu näitab, kuhu edasi suunduda

11:54

Sinijärve raamatusoovitused: Mart Kivastiku "Kikiimurast" kumab läbi alateadlik Stephen King

11:39

Arvustus. J. G. Ballardi revolutsioon koos depressiooniga

11:16

Mattias Mälk: tehisaru suudab hetkel teha asju, mida ma ise teeksin kiiremini

loe: eeter

16:36

ERSO ees debüteerinud noor dirigent Kasper Joel Nõgene: eks elu näitab, kuhu edasi suunduda

11:26

ETV2 teemaõhtu on sel nädalal pühendatud alpinist Alar Sikule

02.01

Koit Raudsepp: üks noores eas nähtud telesaade võib muuta su elu jäädavalt

02.01

Teleaasta algab uute sarjadega

Raadiouudised

18:30

Kagu-Eestis plaanitakse ligi 40 kilomeetri kruusateid. tolmuvabaks muuta

18:30

Päevakaja (03.01.2026 18:00:00)

18:25

Läinud aasta oli õhutemperatuuri poolest üks viimaste aastate kõrgemaid

02.01

Päevakaja (02.01.2026 18:00:00)

02.01

Narva võimuliidul ei jätkunud volikogus hääli linnavalitsuse kinnitamiseks

02.01

Raadiouudised (02.01.2026 15:00:00)

02.01

EL-i eesistujana alustanud Küprose peateemadeks saavad julgeolek ja ränne

02.01

Riigikohus jättis endiste politseijuhtide õigeksmõistmise jõusse

02.01

Laupäeval sajab mitmel pool lund ja lörtsi

02.01

Raadiouudised (02.01.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo