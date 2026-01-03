X!

Vseviov: Maduro oli türann, kes oli võimul ebalegitiimselt

Eesti
Foto: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov sõnas "Aktuaalse kaamera" intervjuus, et Venezuela presidendi Nicolas Maduro arreteerimise pärast ei peaks keegi kurbust tundma, kuna tegu oli ebalegitiimse riigipeaga. Vseviovi hinnangul on aga oluline, et rahvusvahelist õigust järgitaks, sest see annab riikidele võimaluse stabiilsuseks.

Kas Eesti toetab Donald Trumpi sõjalist operatsiooni Venezuelas, mille eesmärk, nagu Trump ise väga otse ütles, on lihtsalt naftarajatiste ülevõtmine?

Eesti kindlasti Madurot taga ei nuta. Me teda legitiimseks presidendiks ei pidanud ja maailm on kindlasti turvalisem koht, kui sellised piirkonnas ebastabiilsust külvavad mittelegitiimsed ei juhi riike. Meil siin naabruses on üks selline, kes võiks ka minna ja õigust tema üle mõista, aga samal ajal on ohtlik ka see, kui maailmas ühiselt kokku lepitud reeglitest kinni ei peeta. See sõjaline operatsioon oli filigraanne, aga see, mis nüüd järgnema hakkab, on muidugi alles tuleviku küsimus.

On avaldatud sügavat muret kõikjal maailmas, et kas rahvusvaheline õigus on nüüd konkreetselt ikkagi saanud löögi ja kas ta on murenenud?

Rahvusvaheline õigus sõltub riikide käitumisest ja eelkõige loomulikult suurriikide käitumisest. Ei ole saladus, et rahvusvahelist õigust loovadki ju eelkõige suurriigid ja nende omavahelised kokkulepped ning seda mitte alturismist või heatahtlikkusest väikeste vastu, vaid sellepärast, et ühiselt kokku lepitud reeglid annavad võimaluse mingisugusekski stabiilsuseks ja ennustatavuseks ning selleks, et erimeelsusi oleks võimalik lahendada kusagil mujal kui lahinguväljal.

Rahvusvahelist õigust peab kaitsma. Samamoodi tuleb kaitsta Venezuela rahva õigust valida endale oma liidrid, oma sise- ja välispoliitiline kurss, mida Maduro ja tema režiim ei ole tegelikult võimaldanud. Siit võib nüüd edasi minna nii Venezuela kui ka maailma jaoks asi paremaks, kuid võib ka minna muidugi halvemaks.

See meetod ikkagi, et minna jõuga vedada inimene praktiliselt voodist ära, kas see on murendanud rahvusvaheliist õigust või mitte?

Me näeme seda siis, kui tulemused on selged ja kui saab selgeks ka see, mis hakkab Venezuelas saama. Rahvusvahelist õigust murendas ka Venezuela olukord enne seda operatsiooni. Ma ei taha, et inimestele jääks mulje, nagu oleks Maduro näol tegemist legitiimse presidendiga. Ometi teda ikkagi nimetatakse presidendiks. Riik teda presidendiks ei pidanud. Ta oli türann, kes oli võimul ebalegitiimselt.

Kas rünnak Madurole võiks kiirendada ka Ukraina rahuprotsessi?

Ma ei usu. Kui üks asi selles sündmuses päris kindel on, siis see, et Venemaa oma liitlastele appi tulla ei saa ega suuda või ei taha. See ei ole esimene Venemaa liitlane, kes on sattunud pehmelt öeldes kimbatusse. See, et see sündmus sunniks Venemaad ümber hindama oma tegevust, ma tegelikult ei usu.

Loomulikult on alati see lootus, et nüüd Venemaa mõistab olukorda. Naftahinnad võivad hakata langema ja ka Venemaal on võimul ebalegitiimne türann. Oi, kuidas me tahaks, et selline operatsioon toimuks seal! Me oleme oma eesmärgina välja toonud, et iga kuritegu, mida sooritatakse, karistuseta ei jää, aga kas sellest nüüd tingimata tuleb positiivne muutus Ukrainasse, ma ei julgeks ennustada.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera", intervjueeris Astrid Kannel

