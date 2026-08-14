Bloomberg: USA saatis NATO liitlastele küsimustiku ustavuse kontrollimiseks

Ameerika Ühendriigid saatsid NATO liikmesriikidele küsimustiku, et hinnata toetust USA poliitikale, kirjutab Bloomberg. Küsitlus saadeti välja enne, kui USA langetab otsuse oma investeeringute kohta Euroopas.

Küsimustikus uuritakse näiteks seda, kuidas vastav riik on avalikult toetanud USA välispoliitikat ning milliseid piiranguid on kehtestatud USA sõjaväebaaside kasutamisele.

Bloombergi teatel soovitakse dokumendis selgust saada ka selles, kas liitlased suunavad raha USA kaitsetööstusettevõtetesse.

Bloombergi anonüümsete allikate sõnul näevad liitlasriigid küsitluses katset suruda neile peale ideoloogilist kuulekust vastutasuks USA kaitse eest.

Dokumendis puudutatakse kaudselt mitmeid erimeelsusi tekitanud küsimusi USA ja liitlaste vahel, sealhulgas USA rünnakuid Iraanile ning Venezuela liidri Nicolás Maduro vangistamist.

USA on juba teatanud 5000 sõjaväelase väljaviimisest Saksamaalt ning teiste üksuste ümberpaigutamisest. Samas lubas Trump saata lisavägesid Poolasse, tuues põhjenduseks rahvuslase Karol Nawrocki valimise riigi presidendiks.

Lisaks kärbib USA sõjalisi ressursse, mis olid mõeldud NATO liitlaste ründetegevuse toetamiseks. Kärped võivad puudutada strateegilisi pommitajaid, mida Euroopas kohapeal ei leidu, samuti droone ja sõjalaevu.