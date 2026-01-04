Tulekahju jättis kümned tuhanded Berliini majapidamised elektrita

Võrguettevõte Stromnetz Berlin teatas pärast põlengut, et elektrikatkestus võib kesta kuni 8. jaanuarini.

"Prognoosime, et elektrivarustus taastub kõigil klientidel neljapäeva pärastlõunaks," seisis ettevõtte avalduses, kus märgiti, et elektrivarustuse taastamiseks tuleb paigaldada uued kaablid.

Pühapäevaks taastati ligi 7000 majapidamise elektrivarustus.

"4. jaanuari varahommikuks kella 3.23-ks (kohaliku aja järgi) taastati mitmes etapis linnaosas," teatas Stromnetz Berlin oma kodulehel.

Elektrivarustuse osaline taastamine tähendab, et Steglitz-Zehlendorfi linnaosas on endiselt vooluta umbes 38 000 kodu ja üle 2000 ettevõtte.

Katkestus, mis jättis paljud kodud kütteta, toimub ajal, mil linna on tabanud käredad talveilmad. Puudutatud piirkonnas asub mitu hooldekodu ja meditsiiniasutust. Päästeteenistus on evakueerinud elanikke vähemalt kahest vanadekodust.

Vasakäärmuslik rühmitus võttis süütamise omaks

Politsei uurib juhtumit võimaliku süütamisena, kuna ametivõimudele saadeti kiri, kus rühmitus Vulangruppe võttis süütamise eest vastutuse.

Võimude teatel on süütamise kohta detaile sisaldav kiri ehtne.

Berliini majandussenaatori Franziska Giffey pressiesindaja sõnul on ametivõimud veendunud, et põlengu taga oli tahtlik rünnak. Ka Berliini politsei pressiesindaja pidas usutavaks, et kirja autoriks on vasakäärmuslik rühmitus Vulkangruppe, nagu tekstis väideti.

Berliini linnapea Kai Wegner, kes kuulub liidukantsler Friedrich Merzi juhitavasse Kristlik-Demokraatlikku Liitu (CDU), teatas, et süüdlasteks on "ilmselgelt vasakäärmuslased", ning süüdistas neid inimelude ohtu seadmises.