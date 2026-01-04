Riikide seisukohad Venezuela rünnaku osas erinevad

Mitu Lõuna-Ameerika riigijuhti on mõistnud USA rünnaku Venezuelale hukka. Seda on teinud ka Venezuela liitlased Venemaa ja Hiina. USA liitlased Argentina, Ecuador ja Iisrael on rünnaku heaks kiitnud.

Tšiili president Gabriel Boric mõistis rünnaku hukka.

"Täna on see Venezuela, homme võib see olla keegi teine," sõnas Boric. "Oht ühepoolseks väliseks kontrolliks loodusvarade või strateegiliste ressursside üle kujutab endast territoriaalse terviklikkuse põhimõtte tõsist rikkumist ja seab ohtu kõikide regiooni riikide julgeoleku, suveräänsuse ja stabiilsuse."

Ka Mehhiko president Claudia Sheinbaum mõistis sõjalise sekkumise hukka.

"Ei tohi olla sõjalist sekkumist, vaid mitmepoolne lahendus ÜRO raames. See on meie positsioon ja sellepärast me mõistame hukka selle sekkumise Venezuelas," teatas Sheinbaum.

Hiina televisiooni ankur Huang Feng teatas, et Hiina on sügavalt šokeeritud USA jõu kasutamisest suveräänse riigi vastu ja tegevusest selle presidendi vastu ning mõistab selle teravalt hukka.

Liitlased avaldasid USA-le toetust.

Iisrael toetab USA jõulist tegutsemist Venezuelas, ütles peaminister Benjamin Netanyahu pühapäeval.

"Mis puutub Venezuelat, siis soovin ma väljendada kogu valitsuse toetust USA resoluutsele otsusele ja jõulisele tegutsemisele vabaduse ja õigluse taastamiseks selles maailma piirkonnas," ütles Netanyahu valitsuse istungit avades.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski vihjas, et ka mõne teise diktaatoriga võiks samamoodi käituda.

"Mis ma oskan öelda. Kui diktaatoritega saab sel viisil asju ajada, siis USA teab, mida järgmisena teha," lausus Zelenski.

Euroopa riigijuhid ei ole kaamera ees eriti kommentaare jaganud. Kirjalikes kommentaarides öeldakse, et Maduro ei olnud legitiimne riigijuht, samas tuleb järgida rahvusvahelist õigust ja tagada Venezuela rahva huve tagav võimu üleminek.