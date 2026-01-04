X!

Riikide seisukohad Venezuela rünnaku osas erinevad

Välismaa
Foto: SCANPIX/Manaure Quintero/AFP
Välismaa

Mitu Lõuna-Ameerika riigijuhti on mõistnud USA rünnaku Venezuelale hukka. Seda on teinud ka Venezuela liitlased Venemaa ja Hiina. USA liitlased Argentina, Ecuador ja Iisrael on rünnaku heaks kiitnud.

Tšiili president Gabriel Boric mõistis rünnaku hukka.

"Täna on see Venezuela, homme võib see olla keegi teine," sõnas Boric. "Oht ühepoolseks väliseks kontrolliks loodusvarade või strateegiliste ressursside üle kujutab endast territoriaalse terviklikkuse põhimõtte tõsist rikkumist ja seab ohtu kõikide regiooni riikide julgeoleku, suveräänsuse ja stabiilsuse."

Ka Mehhiko president Claudia Sheinbaum mõistis sõjalise sekkumise hukka.

"Ei tohi olla sõjalist sekkumist, vaid mitmepoolne lahendus ÜRO raames. See on meie positsioon ja sellepärast me mõistame hukka selle sekkumise Venezuelas," teatas Sheinbaum.

Hiina televisiooni ankur Huang Feng teatas, et Hiina on sügavalt šokeeritud USA jõu kasutamisest suveräänse riigi vastu ja tegevusest selle presidendi vastu ning mõistab selle teravalt hukka.

Liitlased avaldasid USA-le toetust.

Iisrael toetab USA jõulist tegutsemist Venezuelas, ütles peaminister Benjamin Netanyahu pühapäeval.

"Mis puutub Venezuelat, siis soovin ma väljendada kogu valitsuse toetust USA resoluutsele otsusele ja jõulisele tegutsemisele vabaduse ja õigluse taastamiseks selles maailma piirkonnas," ütles Netanyahu valitsuse istungit avades.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski vihjas, et ka mõne teise diktaatoriga võiks samamoodi käituda.

"Mis ma oskan öelda. Kui diktaatoritega saab sel viisil asju ajada, siis USA teab, mida järgmisena teha," lausus Zelenski.

Euroopa riigijuhid ei ole kaamera ees eriti kommentaare jaganud. Kirjalikes kommentaarides öeldakse, et Maduro ei olnud legitiimne riigijuht, samas tuleb järgida rahvusvahelist õigust ja tagada Venezuela rahva huve tagav võimu üleminek.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:10

Mets ja Hein ei mahtunud treeningmängus samal ajal väljakule

18:58

Riikide seisukohad Venezuela rünnaku osas erinevad

18:54

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:45

Eesti poliitikute sõnul tuleb Venezuelas ära hoida kodusõja puhkemine

18:40

MK-etapi eel selgitati Tehvandil Eesti järelkasvu paremad

18:30

Päevakaja (04.01.2026 18:00:00)

18:22

Tour de Ski finišis püüdis pilke Venemaa lipp

17:56

Diggins tuli Tour de Ski üldvõitjaks, viimase etapi võitis Simpson-Larsen

17:50

Trump: USA ei saada vägesid Venezuelasse, kui asepresident koostööd teeb Uuendatud

17:45

Teadusraha jagamise süsteemi plaanitakse reformida

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

03.01

Saks USA-Venezuela konfliktist: Venemaa agressioon algas täpselt samamoodi

13:56

Trump kritiseeris Putinit Uuendatud

03.01

Trump: Venezuela president Nicolas Maduro on kinni peetud Uuendatud

06:55

Maduro toodi New Yorki ja paigutati vanglasse

17:50

Trump: USA ei saada vägesid Venezuelasse, kui asepresident koostööd teeb Uuendatud

03.01

Vseviov: Maduro oli türann, kes oli võimul ebalegitiimselt

03.01

Endine välisluureametnik: sidekaablite rikkumine Läänemerel on juhuslik

08:34

VIDEO | Vaaks korraldas New Yorgis otsustava viskekontserdi

13:03

Saksamaa kärpis järsult immigrantide perekondade taasühinemist

03.01

Mihkelson: USA samm murendas rahvusvahelist õigust

ilmateade

loe: sport

19:10

Mets ja Hein ei mahtunud treeningmängus samal ajal väljakule

18:40

MK-etapi eel selgitati Tehvandil Eesti järelkasvu paremad

18:22

Tour de Ski finišis püüdis pilke Venemaa lipp

17:56

Diggins tuli Tour de Ski üldvõitjaks, viimase etapi võitis Simpson-Larsen

loe: kultuur

17:07

Suri Läti kirjanik Nora Ikstena

14:21

"Kirjandusministri juures" on külas Mart Kivastik

12:34

Arvustus. Maailm põleb, tagasisidestatult

03.01

ERSO ees debüteerinud noor dirigent Kasper Joel Nõgene: eks elu näitab, kuhu edasi suunduda

loe: eeter

14:21

"Kirjandusministri juures" on külas Mart Kivastik

13:13

Zooloog Uudo Timm: kui me Eestis põdrajahti ei limiteeriks, sööksime nad kõik lihtsalt ära

03.01

ERSO ees debüteerinud noor dirigent Kasper Joel Nõgene: eks elu näitab, kuhu edasi suunduda

03.01

ETV2 teemaõhtu on sel nädalal pühendatud alpinist Alar Sikule

Raadiouudised

17:45

Riias eemaldatakse gaasiplahvatuses kannatada saanud elumaja rususid

10:00

Ilm läheb külmemaks ja püsib talvine

07:15

Nicolas Maduro viidi New Yorki

03.01

Paides tähistati Vabadussõjas võidelnute mälestuspäeva

03.01

Ida-Virumaal avati Alutaguse ja Kiviõli suusakeskused

03.01

Päevakaja (03.01.2026 18:00:00)

03.01

Kagu-Eestis plaanitakse ligi 40 kilomeetrit kruusateid tolmuvabaks muuta

03.01

Läinud aasta oli õhutemperatuuri poolest üks viimaste aastate kõrgemaid

02.01

Päevakaja (02.01.2026 18:00:00)

02.01

Narva võimuliidul ei jätkunud volikogus hääli linnavalitsuse kinnitamiseks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo