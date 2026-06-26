Venezuela maavärina tagajärjel on kadunud kümneid tuhandeid inimesi

Kolmapäeval tabas Venezuelat riigi lähiajaloo suurim maavärin, mille tagajärjel on riigis kadunud kümneid tuhandeid inimesi. Ametlikult on kinnitatud 235 inimese hukkumine.

Caracasest umbes 160 kilomeetrit läänes toimusid kolmapäeval 7,2- ja 7,5-magnituudised maavärinad, millele järgnesid veel mitukümmend järellainetust.

Päästjad töötasid lakkamatult terve reede öö, et tuua rusude alt välja sadu sinna lõksu jäänud inimesi ja leida tuhandeid kadunuid.

Valitsuse teatel viidi meditsiinikeskustesse 235 hukkunut, kuid hukkunute koguarvu ei ole täpsustatud.

Poliitiliselt lõhestunud riigi opositsioonijuhtide levitatud ja kadunud inimeste otsimiseks loodud veebilehel on teadmata kadununa märgitud 49 500 inimest. Samal ajal prognoosib USA geoloogiateenistus (USGS) üle 10 000 hukkunu.

Hispaania välisministeerium kinnitas kahe kodaniku hukkumist, veel 80 on teadmata kadunud.

Välismaiste päästemeeskondade saabudes otsisid tuletõrjujad, sõdurid ja meeleheitel elanikud purustatud hoonetes ellujäänuid. Kohtades, kus elekter oli katkenud, töötati paljaste käte ja taskulampide abil.

Maavärina tõttu jäid riigis tuhanded inimesed kodutuks.

Venezuelas on aastakümneid kestnud majanduslik ja poliitiline kaos. mille tagajärjel on rahvas vaesunud, miljonid põgenenud ning põhitaristu ja -teenused laostunud. Paljud elanikud elavad mäenõlvadele rajatud slummides.

Valitsus kinnitas maavärina tagajärjel 250 hoone kahjustumise või hävimise. Teadete kohaselt said rängalt kannatada vähemalt kaheksa haiglat, Venezuela Punase Risti hoone ja Prantsusmaa suursaatkond.

Mitmed riigid üle maailma lubasid pakkuda Venezuelale toetust.

Washington leevendas sanktsioone, et võimaldada maavärinaohvritele abi andmist.

USA president Donald Trump ütles, et Ühendriigid on "valmis, soovivad ja suudavad aidata." USA välisministri Marco Rubio sõnul saadab Washington appi päästemeeskonnad, samal ajal kui Pentagon aitab logistikaga ja toetab Caracase kahjustatud lennujaama.

Rodriguez avaldas videomaterjali Mehhiko sõdurite ja päästekoerte saabumisest La Guaira kahjustatud lennujaama, mis oli avatud vaid riiklikele ja sõjalistele lendudele.

ÜRO humanitaarabi juht Tom Fletcher ütles, et organisatsioon koordineerib rahvusvaheliste päästemeeskondade tööd. Tema sõnul on riigis, kus juba enne maavärinat vajas humanitaarabi kaheksa miljonit inimest, tarvis "hiiglaslikku ühist pingutust".

ÜRO Venezuela inimõigusmissioon kutsus valitsust üles tühistama teatud sotsiaalmeedia piiranguid, nimetades sideühendust "elu ja surma küsimuseks".

SpaceX-i Starlink teatas, et pakub kuni 25. juulini kannatada saanud piirkondade uutele ja olemasolevatele klientidele tasuta teenust. Samuti töötatakse selle nimel, et paigaldada rängemalt tabatud aladele terminalid ja taastada sideühendus.

OPEC-i liikmesriigi elutähtsas naftasektoris tegutsevad välismaised energiaettevõtted teatasid, et tootmises ei esinenud suuremaid häireid ning naftataristu jäi suures osas puutumatuks.

Seni ohvriterohkeim maavärin Venezuela lähiajaloos toimus 1967. aastal, mil hukkus 240 inimest.