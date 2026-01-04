Läänemeres sai kahjustada Läti ja Leedu vaheline valguskaabel

Vahejuhtum ei ole Läti sidekasutajaid mõjutanud.

"Olen ühenduses kriisijuhtimiskeskuse ja vastutavate ametkondadega. Politsei on alustanud uurimist ning asjaolude selgitamine jätkub," teatas Silina.

Kriisijuhtimiskeskuse juht Arvis Zile ütles Läti televisioonile, et info valguskaabli võimalikust vigastusest saabus laupäeval Leedu kriisijuhtimiskeskuselt.

Pärast kaabli omanikuga ühenduse võtmist sai kinnitust, et kaabel on viga saanud. Erafirma tegeleb vigastuskoha kindlakstegemisega.

Juhtunu täpsed põhjused ei ole veel teada. Rike tekkis reedel, 2. jaanuaril.

"Me ei saa põhjuste üle veel spekuleerida. Pärast analüüsi ja digitaalsete mõõtmiste tegemist ei välista ettevõte praegu ühtegi versiooni," märkis Zile. "Saan kinnitada, et Läti kasutajaid pole rike kuidagi mõjutanud."

Ametkonnad jätkavad juhtunu asjaolude selgitamist.