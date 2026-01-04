X!

EL-i riigid kutsusid kõiki Venezuela osapooli üles vaoshoitusele

Välismaa
EL-i kõrge välisesindaja Kaja Kallas.
EL-i kõrge välisesindaja Kaja Kallas. Autor/allikas: Euroopa Komisjon
Välismaa

Euroopa Liidu riigid (välja arvatud Ungari) kutsusid pühapäeval kõiki Venezuela osapooli üles vaoshoitusele ja teatasid, et ainus viis riigis demokraatia taastada on austada Venezuela rahva tahet.

"Euroopa Liit kutsub kõiki osapooli üles rahule ja vaoshoitusele, et vältida pingete kasvu ning tagada kriisile rahumeelne lahendus," seisab 26 liikmesriigi ja EL-i välispoliitika juhi Kaja Kallase ühisavalduses.

"Venezuela rahva tahte austamine on endiselt ainus viis demokraatia taastamiseks ja praeguse kriisi lahendamiseks," lisati avalduses.

Avalduses seisab, et EL on korduvalt kinnitanud, et Venezuela president Nicolas Madurol puudub demokraatlikult valitud presidendi legitiimsus, ning et liit on toetanud Venezuela enda juhitud rahumeelset üleminekut demokraatiale, austades seejuures riigi suveräänsust.

EL peab samuti prioriteediks võitlust piiriülese organiseeritud kuritegevuse ja narkoäriga, mis kujutavad endast märkimisväärset julgeolekuohtu kogu maailmas, märgivad riigid. Samas rõhutavad liikmesriigid, et nende probleemidega tuleb tegeleda pideva koostöö kaudu, pidades täielikult kinni rahvusvahelisest õigusest ning territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse põhimõtetest.

Euroopa Liidu riigid rõhutasid, et praegusel kriitilisel ajal on hädavajalik, et kõik osapooled austaksid täielikult inimõigusi ja rahvusvahelist humanitaarõigust, ning kutsusid üles tingimusteta vabastama kõiki Venezuelas kinni peetavaid poliitvange.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

17:07

14:21

18:30

