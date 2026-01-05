X!

Meedia: Saksa luure kuulas pealt USA presidenti Barack Obamat

Välismaa
USA president Barack Obama presidendilennuki pardal telefoni kasutamas. BND suutis neid kõnesid pealt kuulata.
USA president Barack Obama presidendilennuki pardal telefoni kasutamas. BND suutis neid kõnesid pealt kuulata. Autor/allikas: SCANPIX / AP
Välismaa

Saksamaa välisluureteenistus (BND) jälgis regulaarselt toonase USA presidendi Barack Obama telefonikõnesid ilma, et tal oleks selleks olnud kantsler Angela Merkeli luba, teatas Saksa meedia.

Väljaande Die Zeit andmete kohaselt kuulas BND pealt USA riigipea kõnesid, mis ta tegi presidendilennuki Air Force One pardal viibides. Saksamaa tollane kantsler Merkel lõpetas selle tegevuse 2014. aastal.

Avalikuks saanud pealtkuulamisjuhtum on poliitiliselt eriti tundlik, kuna Merkel kritiseeris USA signaalluure agentuuri NSA tegevust 2013. aastal, mis olevat salaja pealt kuulanud mitmeid Euroopa liidreid, sealhulgas ka Saksa kantslerit. "Sõprade vaheline luuramine on täiesti vastuvõetamatu," ütles Merkel siis, kui asi avalikuks tuli.

BND suutis USA presidendi kõnesid pealt kuulata, kuna siseringi andmetel oli lennuki side krüpteering vigane. USA valitsuslennuki tehnikud kasutasid Obama telefonikõnede jaoks umbes tosinat sagedust, mida BND tundis ja asjaosaliste sõnul regulaarselt, kuid mitte pidevalt jälgis. BND oli teadlik operatsiooni tundlikust olemusest: USA ei kuulunud Saksamaa valitsuse ametlikku loendisse, mis määras, milliseid riike BND peaks jälgima.

Seetõttu hoiti Obama suhtluse ärakirju spetsiaalses kaustas ja ainult üksikeksemplarides. See kaust levis vaid luureteenistuse tippjuhtide väikeses, valitud ringis, kuhu kuulusid BND direkotor, asedirektorid ja vastutav osakonnajuhataja. Pärast lugemist tuli ärakirjad hävitada. Seejärel lisati pealtkuulamisel saadud info USA kohta koostatud üldisesse hinnangusse, mis saadeti ka kantsleriametisse.

2014. aastal teatas Saksa leht Süddeutsche Zeitung, et toonast USA välisministrit Hillary Clintonit oli pealt kuulatud. Saksa kantsleri büroo tollane juht Peter Altmaier käskis seejärel selle tegevuse lõpetada – teadmata aga, et ka USA president ise oli BND sihtmärgiks. Sellest ajast alates on BND lõpetanud USA presidendi lennuki jälgimise.

Obama-vastane operatsioon kestis mitu aastat. Pole selge, millal jälitustegevus algas ja kas ka tema eelkäija George W. Bushi kõnesid oli jälgitud.

Die Zeiti saadud teabe kohaselt ei olnud BND-l Obama pealtkuulamiseks luba ja pole selge, kas ja kuidas täpselt kantsleri büroo üksikud liikmed sellest teadsid. Kantsler ise polnud väidetavalt informeeritud. Tõenäoliselt poleks ta sellist operatsiooni lubanud.

Pärast seda, kui Der Spiegel avaldas 2013. aasta oktoobris, et NSA oli Merkeli mobiiltelefoni aastaid pealt kuulanud, teatas Merkel avalikult, et sõprade vaheline jälitustegevus on vastuvõetamatu. Eravestluses võrdles ta seda aga Ida-Saksamaa salapolitsei Stasi tegevusega ja juhtis tähelepanu sellele, et riigid võivad jälitustegevuse maania raskuse all kokku variseda.

Merkeli meeskond ei vastanud nüüd Die Zeiti kommentaaripalvele. Ka BND keeldus kommentaaridest.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

OTSE OTEPÄÄLT

UUS SEIKLUS

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:56

Mari Peegel: keegi Nora Maria enam naishäält ei kaaperda

16:53

Klassikaraadio muusikajuhina alustas tööd Kaisa Jõhvik

16:51

"Avatari" kolmas osa on vähem kui kolme nädalaga miljard dollarit kassatulu teeninud

16:49

"Eesti lugude" värske hooaja avab Katrina Lehismäe dokfilm Eestis elavates Ukraina lastest

16:44

Al-Attiyah tõusis hoolimata Toyota superpäevast Dakari liidriks

16:25

GALERII: Maduro toodi New Yorgi kohtumajja

16:14

Säm: 2025. aasta oli üllatuste aasta

16:13

Rootsi jättis juba finaali õhku nuusutanud Soome kullamängust kõrvale

15:53

Täht kogus AÜE-s lausa 32 punkti, Laak vedas naiskonna poolfinaali

15:42

Ukraina julgeolekuteenistuse SBU juht astus Zelenski survel tagasi

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

04.01

Sõja 1411. päev: Trump kritiseeris Putinit Uuendatud

04.01

Trump: USA ei saada vägesid Venezuelasse, kui asepresident koostööd teeb Uuendatud

04.01

Läänemeres sai kahjustada Läti ja Leedu vaheline valguskaabel Uuendatud

08:03

Times: Iraani juht kavatseb rahutuste laienemise korral põgeneda Moskvasse

06:53

Trumpi sõnul on võim Venezuelas USA käes

03.01

Saks USA-Venezuela konfliktist: Venemaa agressioon algas täpselt samamoodi

13:06

Justiitsminister Pakosta palus politseijuhtidelt riigi nimel vabandust

04.01

Tulekahju jättis kümned tuhanded Berliini majapidamised elektrita

13:55

Ukraina korraldas õhurünnaku akutehasele Lipetski oblastis Uuendatud

12:38

Haapsalu kinnisvaraturg vaagub hinge

ilmateade

loe: sport

16:44

Al-Attiyah tõusis hoolimata Toyota superpäevast Dakari liidriks

16:13

Rootsi jättis juba finaali õhku nuusutanud Soome kullamängust kõrvale

15:53

Täht kogus AÜE-s lausa 32 punkti, Laak vedas naiskonna poolfinaali

15:15

Avalanche'i võimas võiduseeria katkes Miamis

loe: kultuur

16:56

Mari Peegel: keegi Nora Maria enam naishäält ei kaaperda

16:53

Klassikaraadio muusikajuhina alustas tööd Kaisa Jõhvik

16:51

"Avatari" kolmas osa on vähem kui kolme nädalaga miljard dollarit kassatulu teeninud

16:49

"Eesti lugude" värske hooaja avab Katrina Lehismäe dokfilm Eestis elavates Ukraina lastest

loe: eeter

16:53

Klassikaraadio muusikajuhina alustas tööd Kaisa Jõhvik

16:14

Säm: 2025. aasta oli üllatuste aasta

15:07

ETV alustab teleaastat uute kohtumistega

11:51

Markvardt MK-etapi eel: kõik loodame, et kodumäelt algab Ilvese uus tõus

Raadiouudised

15:25

Järvan: lume väljavedu algab, kui kõnniteedele tekivad lumevallid

15:25

Raadiouudised (05.01.2026 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (05.01.2026 12:00:00)

11:55

Teatrid piletihinda ei tõsta, aga pakuvad näiteks võimalust soetada toetajapilet

10:00

EL: Venezeuela inimeste tahet peab austama

10:00

Kaupmehed: alkoholimüügi languse üks põhjus on inimeste terviseteadlikkus

10:00

Tallinna Filmilinnaku esimese stuudiokompleksi ehitamine võiks alata eeloleva suve lõpul

09:25

Raadiouudised (05.01.2026 09:00:00)

04.01

Ida-Virumaal tehakse kokkuvõtteid õiglase ülemineku fondi aastast

04.01

Päevakaja (04.01.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo