Meedia: Saksa luure kuulas pealt USA presidenti Barack Obamat

Väljaande Die Zeit andmete kohaselt kuulas BND pealt USA riigipea kõnesid, mis ta tegi presidendilennuki Air Force One pardal viibides. Saksamaa tollane kantsler Merkel lõpetas selle tegevuse 2014. aastal.

Avalikuks saanud pealtkuulamisjuhtum on poliitiliselt eriti tundlik, kuna Merkel kritiseeris USA signaalluure agentuuri NSA tegevust 2013. aastal, mis olevat salaja pealt kuulanud mitmeid Euroopa liidreid, sealhulgas ka Saksa kantslerit. "Sõprade vaheline luuramine on täiesti vastuvõetamatu," ütles Merkel siis, kui asi avalikuks tuli.

BND suutis USA presidendi kõnesid pealt kuulata, kuna siseringi andmetel oli lennuki side krüpteering vigane. USA valitsuslennuki tehnikud kasutasid Obama telefonikõnede jaoks umbes tosinat sagedust, mida BND tundis ja asjaosaliste sõnul regulaarselt, kuid mitte pidevalt jälgis. BND oli teadlik operatsiooni tundlikust olemusest: USA ei kuulunud Saksamaa valitsuse ametlikku loendisse, mis määras, milliseid riike BND peaks jälgima.

Seetõttu hoiti Obama suhtluse ärakirju spetsiaalses kaustas ja ainult üksikeksemplarides. See kaust levis vaid luureteenistuse tippjuhtide väikeses, valitud ringis, kuhu kuulusid BND direkotor, asedirektorid ja vastutav osakonnajuhataja. Pärast lugemist tuli ärakirjad hävitada. Seejärel lisati pealtkuulamisel saadud info USA kohta koostatud üldisesse hinnangusse, mis saadeti ka kantsleriametisse.

2014. aastal teatas Saksa leht Süddeutsche Zeitung, et toonast USA välisministrit Hillary Clintonit oli pealt kuulatud. Saksa kantsleri büroo tollane juht Peter Altmaier käskis seejärel selle tegevuse lõpetada – teadmata aga, et ka USA president ise oli BND sihtmärgiks. Sellest ajast alates on BND lõpetanud USA presidendi lennuki jälgimise.

Obama-vastane operatsioon kestis mitu aastat. Pole selge, millal jälitustegevus algas ja kas ka tema eelkäija George W. Bushi kõnesid oli jälgitud.

Die Zeiti saadud teabe kohaselt ei olnud BND-l Obama pealtkuulamiseks luba ja pole selge, kas ja kuidas täpselt kantsleri büroo üksikud liikmed sellest teadsid. Kantsler ise polnud väidetavalt informeeritud. Tõenäoliselt poleks ta sellist operatsiooni lubanud.

Pärast seda, kui Der Spiegel avaldas 2013. aasta oktoobris, et NSA oli Merkeli mobiiltelefoni aastaid pealt kuulanud, teatas Merkel avalikult, et sõprade vaheline jälitustegevus on vastuvõetamatu. Eravestluses võrdles ta seda aga Ida-Saksamaa salapolitsei Stasi tegevusega ja juhtis tähelepanu sellele, et riigid võivad jälitustegevuse maania raskuse all kokku variseda.

Merkeli meeskond ei vastanud nüüd Die Zeiti kommentaaripalvele. Ka BND keeldus kommentaaridest.