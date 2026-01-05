X!

USA naftafirmade aktsiad tõusid Maduro kukutamise järel hüppeliselt

Naftarafineerimistehas.
Naftarafineerimistehas. Autor/allikas: SCANPIX / AP
Ameerika Ühendriikide suurte naftafirmade aktsiad tõusid esmaspäeva varahommikul Wall Streetil järsult pärast seda, kui USA relvajõud olid nädalavahetusel Venezuelast ära viinud selle vasakpoolse autoritaarse liidri ja Washington lubanud riigi juhtimise oma kontrolli alla võtta.

Tõus toimus ajal, mil turud alustasid pühadejärgset kauplemisperioodi ning ootasid oluliste tööhõivenäitajate avaldamist.

Nii Chevroni kui ka ConocoPhillipsi aktsiad tõusid kauplemise alguses enam kui neli protsenti, ExxonMobili aktsia kerkis aga 2,1 protsenti.

Tõus aitas kergitada ka peamisi indekseid: Dow Jonesi tööstuskeskmine tõusis 1,1 protsenti 48 903,76 punktini.

Laiapõhjaline S&P 500 indeks tõusis 0,6 protsenti 6895,94 punktini, samal ajal kui tehnoloogiaaktsiate rohke Nasdaqi liitindeks kerkis samuti 0,6 protsenti 23 381,70 punktini.

USA naftaaktsiate hinnakasv oli vastuolus toornafta hindadega, mis oluliselt ei liikunud. Analüütikute sõnul kuluks aastaid, enne kui president Donald Trumpi lubatud USA investeeringute toel Venezuela suurenenud naftamahud turule jõuaksid.

Trump ütles, et pärast sõjalist rünnakut Venezuelale ja riigipea Nicolás Maduro vahistamist lähevad USA ettevõtted sinna kohale ning parandavad miljardite dollarite mahus kahjustatud taristu.

Nädalavahetuse dramaatilised sündmused finantsturge oluliselt ei mõjutanud, kuna kauplejad on endiselt keskendunud majandusandmetele ja keskpanga poliitilistele avaldustele.

"Tavaliselt ei reageeri Wall Street eriti tugevalt sõjalistele vastasseisudele, eriti kui need on nii väikesemahulised ega mõjuta tõenäoliselt maailmamajandust," ütles Sam Stovall CFRA Researchist.

"Inimesed naasevad justkui kikivarvul aktsiaturgudele ning ootavad, mida teeb föderaalreserv ja mis saab ettevõtete kasumitest," ütles Stovall.

Lisaks sel nädalal avaldatavatele detsembrikuu tööhõiveandmetele ootavad turud lähinädalatel algavat neljanda kvartali aruandlushooaega.

Reuters: Trumpi administratsioon ei konsulteerinud Venezuela osas USA naftahiiglastega

Trumpi administratsioon ei konsulteerinud Venezuela osas USA suurte naftakompaniidega Exxon Mobil, ConocoPhillips ega Chevron Corp enne ega pärast seda, kui USA väed 3. jaanuaril selle riigi presidendi kinni võtsid, väidavad neli teemaga kursis olevat naftatööstuse juhti.

See on vastuolus president Trumpi pühapäeval Air Force One'i pardal avaldatud väitega, et ta oli enne ja pärast Maduro kinnivõtmist rääkinud kõigi USA naftakompaniidega oma plaanidest riiki investeerida.

"Keegi nendes kolmes ettevõttes pole seni Valge Majaga Venezuelas tegutsemise kohta vestelnud, ei enne ega pärast eemaldamist," ütles üks allikatest.

Ka kolm teist allikat ütlesid, et kolmel ettevõttel polnud eelnevat teadmist USA Maduro kinnivõtmise operatsioonist ning nad ei olnud pühapäevase seisuga Trumpi administratsiooniga Venezuelasse investeerimisest rääkinud.

Allikad palusid teema tundlikkuse tõttu anonüümsust hoida.

Valge Maja ei vastanud kommentaaritaotlusele kohe.

Exxon, Chevron ja ConocoPhillips ei vastanud kommentaaritaotlustele kohe.

Chevron on ainus Ameerika suurettevõte, mis praegu tegutseb Venezuela naftaväljadel, kust ammutatakse toornaftat, mida kasutavad USA Mehhiko lahe ranniku ja teised rafineerimistehased.

Exxon ja ConocoPhillips olid riigis pikalt tegutsenud, kuni endine president Hugo Chávez natsionaliseeris nende projektid ligi kaks aastakümmet tagasi.

Trump ütles laupäeval mõni tund pärast Maduro vangistamist, et ta eeldab, et USA suurimad naftafirmad kulutavad miljardeid dollareid Venezuela naftatootmise suurendamiseks.

Kuid neid plaane takistab infrastruktuuri puudumine, mis nõuab aastaid ja suuri investeeringuid, ning sügav ebakindlus riigi poliitilise tuleviku, õigusraamistiku ja USA pikaajalise poliitika osas, ütles üks tegevjuht. "Ma ei usu, et peale Chevroni, kes juba tegutseb, ükski teine ​​ettevõte selle ressursi arendamisele pühendub," ütles üks juhtidest.

Conoco on nõudnud miljardeid dollareid hüvitist kolme Venezuela naftaprojekti ülevõtmise eest Chavezi ajal. Exxon oli pärast 2007. aastal Venezuela lahkumist seotud pikkade arbitraažikohtuasjadega.

Chevron, mis ekspordib Venezuelast USA lahe rannikule umbes 150 000 barrelit toornaftat päevas, on viimastel aastatel pidanud Trumpi administratsiooniga ettevaatlikult manööverdama, et säilitada oma kohalolek riigis.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: AFP-BNS, Reuters

