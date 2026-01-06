Iute Group sai Ukrainas õiguse pangandustegevuseks

Loodav IuteBank saab endale umbes 13 000 klienti rohkem kui 30 aastat tegutsenud RWS pangast, mille omanik 2013. aastani oli Swedbank. Iute Group rajab täielikult digitaalse panga, mille tegevuse järelevalvet teostab Ukraina keskpank, teatas ettevõtte teisipäeval avaldatud pressiteate vahendusel.

Iute Groupi esialgne investeering Ukrainasse on umbes 15 miljonit eurot.

Iute võitis Ukraina riigile kuuluva Hoiuste Tagamise Fondi hanke, mis lubab üle võtta RWS panga valitud varad ja hoiused ning asutas tehingu lõpuleviimiseks Ukrainas tütarettevõtte.

Tehingu lõpuleviimine, sealhulgas ligikaudu 13 000 erakliendi kontode ja hoiuste üleminek, vajab Ukraina keskpanga kooskõlastatust, mis toimub eeldatavalt veel selle kuu jooksul, teatas ettevõte.

Iute Groupi juhi Tarmo Silla sõnul on geograafiline laienemine osa Iute strateegiast ehitada Kagu-Euroopa klientidele igapäevasteks finantsvajadusteks digitaalne pank.

"Otsus siseneda Ukrainasse põhineb meie usul Ukraina tulevikku ja selle rolli Euroopa majandusruumis. Näeme Ukrainas suurt kasvupotentsiaali nii Iute kui ka Euroopa vaatest. Sõda on Euroopa ühe suurima rahvaarvuga riigi arengut kiirendanud ning kujundanud Ukrainast ühe digitaalseima finantsturu Euroopas ning sellega koos on toimunud oluline muutus inimeste mõtteviisis. Sõda muudab palju. Usun, et tänu Ukraina rahva vaprusele saab nende riigist viie aasta jooksul üks Euroopa kasvuvedur," ütles Sild.

"Tehing toob Ukraina meie turgude hulka ning lisab Iute Groupi esimese täielikult digitaalse panga, mis kannab ka kohe algusest Iute nime. Ukraina IuteBank ehitatakse üles nullist. Me omandame ajutise pangandusüksuse, millel on pangalitsents ning hoolikalt valitud varad ja vastavad hoiustekohustused RWS pangast," selgitas Sild. Panga esialgne bilansimaht jääb alla 10 miljoni euro.

Pangalitsentsi kohaselt saab Iute pakkuda kõiki põhilisi pangateenuseid, sealhulgas kontosid era- ja äriklientidele, pangakaarte, hoiuseid, laene, makseid, valuutavahetust ning arveldus- ja sularahateenuseid.

IuteBanki juhiks saab Arthur Muravitsky, kellel on Ukraina finantssektoris 22-aastane töökogemus.

Muravitsky sõnul on panga igapäevase toimima hakkamise eeldusteks esialgu panga kapitaliseerimine, meeskonna komplekteerimine ja regulatiivsete nõuete täitmine. "Kogu protsessi on algusest peale toetanud nii Hoiuste Tagamise Fond kui ka Ukraina keskpank. Nende koostöö on olnud projekti edenemisel väga oluline," ütles Muravitsky.

Muravitsky sõnul keskendutakse esimesel tegevusaastal Iute mobiilirakenduse ja põhitoodete käivitamisele ning klientide kaasamisele. Järgmises etapis hakatakse äri järk-järgult kasvatama, suurendades mahtu ja laiendades teenuste valikut.

Iute Groupi kinnitusel toimub Ukrainasse laienemine sama riskijuhtimise põhimõtte järgi nagu ka teistel turgudel. "Käsitleme Ukrainaga seotud riske samamoodi nagu teistel turgudel. Oleme seadnud selged sisemised piirid – meie koguinvesteering Ukrainasse ei ületa 15 miljonit eurot enne, kui on saavutatud kindlad tulu- ja kasumlikkuse eesmärgid. 2026. aastaks prognoosime panga võimalikuks kahjumiks kuni kolm miljonit eurot," ütles Sild.

Iute Group on 2008. aastal Eestis asutatud pangandusgrupp, mis pakub pangandus- ja finantsteenuseid Albaanias, Bulgaarias, Moldovas, Põhja-Makedoonias ja Ukrainas.

Pangandusgrupi tütarettevõtted pakuvad digitaalseid finantslahendusi, sealhulgas makseteenuseid, pangandustooteid, finantseerimisvõimalusi ja kindlustusvahendust. Iute Group finantseerib oma tegevust omakapitali, hoiuste ning Frankfurdi börsi reguleeritud turul ja Nasdaq Balticu põhinimekirjas noteeritud tagatud võlakirjade kaudu.