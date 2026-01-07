Tallinn Kaubamaja ostab Škoda edasimüüjad Rohe Auto ja SKO Motorsi

Tallinna Kaubamaja kontsern ostab autode maaletooja Auto 100 emafirmalt Adole Investilt Škoda sõidukite edasimüüja Rohe Auto ja SKO Motorsi. Tehingu hinda pooled ei avalda ja see vajab jõustumiseks konkurentsiameti heakskiitu.

Škoda edasimüügiõiguse omandamine on loogiline samm Tallinna Kaubamaja brändiportfelli täiendamiseks ja ühtlustamiseks, mis annab võimaluse pakkuda klientidele laiemat valikut, teatas ettevõte börsile.

Seni müüb Tallinna Kaubamaja grupp Baltikumis KIA-sid kuues esinduses ja Škodasid juba Lätis ja Leedus. Samuti müüb Tallinna Kaubamaja Peugeot' sõidukeid Eestis ja Lätis. "Grupi autosegmendi 2024. aasta müügitulu oli 200,8 miljonit eurot," ütles Tallinna Kaubamaja juhatuse esimees Raul Puusepp.

Rohe Auto AS ja SKO Motors OÜ müüb Škoda sõidukeid, varuosasid ja lisavarustust ning hooldab ja remondib autosid Tallinnas ja Harjumaal. Samuti müüvad ettevõtted kasutatud autosid.

Rohe Auto teenis 2024. aastal 66,9 miljoni euo suuruse käibe juures 1,9 miljonit eurot kasumit. SKO Motors teenis 2024. aastal 45,5 miljoni euro suuruse käibe juures 530 000 eurot kasumit.

"Oleme teinud strateegilise otsuse väljuda jaeärist ja keskenduda täielikult maaletoomisele ja distributsioonile. Auto 100 AS keskendub Škodade maaletoomisele Eestis, Lätis ja Leedus ja jätkub hea senine koostöö kõikide edasimüüjatega, et hoida Škoda automargi populaarsust klientide seas," rääkis Rohe Auto ja SKO Motorsi omaniku Adole Invest juhatuse liige Jussi Pärnpuu.

Rohe Auto autosalong on Tallinnas Sõpruse puiestee 151. SKO Motorsi autosalong on Sakus, Jälgimäel Pärnu maantee 543.

Tehingu osaks ei ole Rohe Autole ja SKO Motorsile kuuluv osalus Carstadt OÜ-s, mis võõrandatakse tehingu lõpuleviimise eel.

Enne tehingu lõpuleviimist asutatav ja tehingu osaks olev kinnisvara valdusega tegelev osaühing saab omama kinnistut asukohaga Harju maakond, Saku vald, Jälgimäe küla, Pärnu maantee 543.

"Kuigi Eesti autoturu hetkeolukord on pigem keeruline, siis nii tugeva märgi nagu Škoda lisandumine portfelli on oluliseks sammuks," kommenteeris laienemist Tallinna Kaubamaja tütarettevõtte TKM Auto juhatuse esimees Jüri Kuusk.

Kuuse sõnul kasvatab tehing Tallinna Kaubamaja autosegmendi käivet ligi kolmandiku võrra. Lisaks Škodade müügile hakkab TKM Auto edaspidi pakkuma ka varuosade ja lisavarustuse jae- ja hulgimüüki ja hooldus- ning remonditöid. Uute ettevõtete liitumistega lisandub TKM Auto koosseisu ligi 100 uut töötajat.

Tallinna Kaubamaja gruppi kuuluvad Kaubamaja AS, Selver AS, Kulinaaria OÜ, Viking Security AS, Walde AS, TKM Kinnisvara AS, TKM Kinnisvara Tartu OÜ, UAB TKM Lietuva, SIA TKM Latvija, KIA Auto AS, AS Viking Motors, UAB Motus auto, UAB KIA Auto, Forum Auto SIA, Verte Auto SIA, TKM Auto OÜ, OÜ TKM Beauty, OÜ TKM Beauty Eesti, TKM Finants AS ja Rävala Parkla AS.

Tallinna Kaubamaja möödunud aasta kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 232,7 miljonit eurot. Ettevõtte aktsiad on alates 1996. aastast noteeritud Nasdaq Tallinna börsil. 2025. aasta kolmandas kvartalis töötas grupi ettevõtetes keskmiselt 4796 inimest.