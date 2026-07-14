Trump toetab Grahami algatatud Venemaa sanktsioonide paketti

Toetusavaldus tehti vaid mõni päev pärast Grahami ootamatut surma sillutades tõenäoliselt veelgi teed eelnõule, mille finišijooneni viimise nimel tegi Graham aastaid tööd.

Graham ja demokraadist senaator Richard Blumenthal andsid juba varem mõista, et administratsioon on valmis paketti toetama, öeldes reedel, et nad jõudsid pärast põhjalikke läbirääkimisi kokkuleppele. Siiski polnud toona selge, kas Trump toetab eelnõu otseselt, kuna president oli eelnõu varem korduvalt kritiseerinud ning nõudnud sanktsioonide kehtestamisel endale suuremat kaalutlusõigust.

Kui telekanali ajakirjanik Kaitlan Collins Trumpilt esmaspäeva õhtul küsis, kas ta kavatseb sanktsioonide eelnõule alla kirjutada, vastas riigipea, et otsustab asja peagi.

"Jah, me räägime sellest ja otsustame selle peagi," lubas Trump.

Senati enamuse juht John Thune ütles varem päeval, et Valge Maja on teinud eelnõu osas Grahamiga tihedat koostööd ja ta on selles osas lootusrikas.

"Selleks on siin USA senatis vaja demokraatide ja vabariiklaste koostööd, kuid ma loodan, et me suudame selle teoks teha," sõnas Thune.

"Grahami sanktsioonide pakett oli saavutus, millest ta kõige enam hoolis ja see oleks talle kindlasti uskumatu pärand," märkis senaator.

Eraldi antud intervjuus ütles Blumenthal telekanalile CNN, et plaanib esmaspäeva pärastlõunal rääkida Thunega eelnõu vastuvõtmise viimastest ettevalmistustest ja ajakavast, mille hulgas uue vabariiklase leidmisest, kes võtaks üle Grahami koha eelnõu peamise algatajana.

Sanktsioonide pakett avaks Trumpile tee kehtestada karmid tollimaksud Venemaa naftat, uraani ja maagaasi ostvatest riikidest pärit impordile. Eesmärgiga nõrgendada Moskvat veelgi seoses käimasoleva Ukraina sõjaga.

"Seda tuleks näha sobiliku austusavaldusena senaator Grahamile, kui võtame selle tema mälestuseks kiiresti vastu," ütles Blumenthal.

"See on täpselt see, millest me rääkisime, kui ma temaga nädalavahetusel viimati vestlesin," lisas senaator.