X!

Trump toetab Grahami algatatud Venemaa sanktsioonide paketti

Välismaa
Senaator Lindsey Grahami mälestuseks langetati Valge Maja lipp poolde masti
Senaator Lindsey Grahami mälestuseks langetati Valge Maja lipp poolde masti Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Aaron Schwartz
Välismaa

President Donald Trump toetab varalahkunud senaator Lindsey Grahami algatatud kaheparteiliselt koostatud Venemaa sanktsioonide paketi vastuvõtmist, teatas Valge Maja ametnik esmaspäeval telekanalile CNN.

Toetusavaldus tehti vaid mõni päev pärast Grahami ootamatut surma sillutades tõenäoliselt veelgi teed eelnõule, mille finišijooneni viimise nimel tegi Graham aastaid tööd.

Graham ja demokraadist senaator Richard Blumenthal andsid juba varem mõista, et administratsioon on valmis paketti toetama, öeldes reedel, et nad jõudsid pärast põhjalikke läbirääkimisi kokkuleppele. Siiski polnud toona selge, kas Trump toetab eelnõu otseselt, kuna president oli eelnõu varem korduvalt kritiseerinud ning nõudnud sanktsioonide kehtestamisel endale suuremat kaalutlusõigust.

Kui telekanali ajakirjanik Kaitlan Collins Trumpilt esmaspäeva õhtul küsis, kas ta kavatseb sanktsioonide eelnõule alla kirjutada, vastas riigipea, et otsustab asja peagi.

"Jah, me räägime sellest ja otsustame selle peagi," lubas Trump.

Senati enamuse juht John Thune ütles varem päeval, et Valge Maja on teinud eelnõu osas Grahamiga tihedat koostööd ja ta on selles osas lootusrikas.

"Selleks on siin USA senatis vaja demokraatide ja vabariiklaste koostööd, kuid ma loodan, et me suudame selle teoks teha," sõnas Thune.

"Grahami sanktsioonide pakett oli saavutus, millest ta kõige enam hoolis ja see oleks talle kindlasti uskumatu pärand," märkis senaator.

Eraldi antud intervjuus ütles Blumenthal telekanalile CNN, et plaanib esmaspäeva pärastlõunal rääkida Thunega eelnõu vastuvõtmise viimastest ettevalmistustest ja ajakavast, mille hulgas uue vabariiklase leidmisest, kes võtaks üle Grahami koha eelnõu peamise algatajana.

Sanktsioonide pakett avaks Trumpile tee kehtestada karmid tollimaksud Venemaa naftat, uraani ja maagaasi ostvatest riikidest pärit impordile. Eesmärgiga nõrgendada Moskvat veelgi seoses käimasoleva Ukraina sõjaga.

"Seda tuleks näha sobiliku austusavaldusena senaator Grahamile, kui võtame selle tema mälestuseks kiiresti vastu," ütles Blumenthal.

"See on täpselt see, millest me rääkisime, kui ma temaga nädalavahetusel viimati vestlesin," lisas senaator.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS

Samal teemal

teel finaali poole

palju head muusikat

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

08:12

U-18 käsipallikoondis valmistub Euroopa turniiriks: rooste tuleb maha lihvida

07:40

Ukraina ründas droonidega Baškortostanis asuvat Gazpromi naftatehast Uuendatud

07:32

Bloomberg: Vene naftatöötlus langes 21 aasta madalaimale tasemele

07:28

Küttepuude hinnad püsivad stabiilsed

07:15

Elron tõstab augustist Tallinnas sees ja lähiümbruses rongipileti hinda

07:11

Trump toetab Grahami algatatud Venemaa sanktsioonide paketti

06:57

Tallinna kesklinnas pole eales olnud nii palju tühje äripindu kui praegu

13.07

15 murdepalli kasutamata jätnud Malõgina langes Roomas konkurentsist

13.07

Enok Rally Estonia eel: kodust MM-etappi tuleb sajaga nautida

13.07

ETV spordisaade, 13. juuli

eesti raadio äpp

taavi libe saade

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

13.07

Ukraina andis löögi Stavropoli naftabaasi pihta Uuendatud

13.07

Kiletatud kurk ja pakendatud paprika jäävad minevikku

13.07

Poekett piiras torupuhastaja müüki alaealistele

13.07

Jõustusid palgainfot puudutavad töölepinguseaduse muudatused

13.07

Rannakalurid ägavad kasvava bürokraatia all

13.07

Suri "Jurassic Parki" näitleja Sam Neill

13.07

Läänest pagendatud Vene spioonid pöörasid pilgu Jaapani poole

13.07

Venemaa viis Peipsi järvel läbi laskeharjutuse

13.07

EMÜ teadlased: Tõrva paisudele sai saatuslikuks kümnendi vihm

13.07

Männiku harjutusväli muutub Rail Balticu ja looduskaitse tõttu väiksemaks

ilmateade

SPORT

08:12

U-18 käsipallikoondis valmistub Euroopa turniiriks: rooste tuleb maha lihvida

13.07

15 murdepalli kasutamata jätnud Malõgina langes Roomas konkurentsist

13.07

Enok Rally Estonia eel: kodust MM-etappi tuleb sajaga nautida

13.07

ETV spordisaade, 13. juuli

loe: kultuur

13.07

Andro Mänd: pidev soov midagi lammutada näitab meie ühiskonna kasvuraskuseid

13.07

Galerii: teist korda toimunud festivalile Kikumu panid punkti Panda Bear ja Sonic Boom

13.07

"Vaiana" kogus avapäevadega Eesti kinolevis 3626 külastust

13.07

Kontserdisari "Suveklassika Kadriorus" toob Kadrioru lossi noored muusikud

loe: eeter

13.07

Vikerraadio on jätkuvalt Eesti kuulatuim raadio

13.07

Andro Mänd: pidev soov midagi lammutada näitab meie ühiskonna kasvuraskuseid

13.07

Ove Musting: igal aastal vaatan korra tööpakkumisi ja mõtlen, et tahaks kellast kellani tööd teha

13.07

Emor: Eesti inimeste lemmikmeediabrändid on ERR ja ETV Uuendatud

Raadiouudised

13.07

Päevakaja (13.07.2026 18:00:00)

13.07

EL kaalub noortele sotsiaalmeedia kasutamise piiramist, minister Pakosta hinnangul on olulisem harimine

13.07

Euroopa Liit ei suutnud uusi Venemaa vastaseid sanktsioone heaks kiita

13.07

Tallinn turismimaksu ei poolda, Pärnu näeb selles aga head võimalust

13.07

Raadiouudised (13.07.2026 15:00:00)

13.07

Euroopa riigid korraldavad viimase hetke osturalli Venemaa LNG-le, mida uuest aastast enam kätte ei saa

13.07

ATH patsiendid jõuavad kiiremini õige ravimini

13.07

Raadiouudised (13.07.2026 12:00:00)

13.07

A1000 Market piiras torusiili müügi alla 16-aastastele

13.07

Rannakalurid ägavad kasvava bürokraatia all

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo