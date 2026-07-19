Trump soovitas Venemaa sanktsioonide paketti lisada ka piirangud Iraanile

USA president Donald Trump kutsus pühapäeval Vabariiklikku Parteid üles lisama pikalt veninud Venemaa-vastaste sanktsioonide eelnõusse ka meetmeid Iraani vastu. See samm võib aga eelnõu kiiret vastuvõtmist takistada, kirjutab The Kyiv Indendent.

Senaatorite parteideülene rühm tutvustas hiljuti eelnõu muudetud versiooni, mille algne eestvedaja oli hiljuti lahkunud senaator Lindsey Graham.

Eelnõu kehtestab sanktsioonid Venemaa nafta ja gaasi suurimatele ostjatele eesmärgiga kärpida Kremli sõjaaegseid tulusid.

Seaduseelnõu on kogunud USA seadusandjate seas piisavalt toetust, et ületada senati võimalik obstruktsioon.

Muude meetmete kõrval kehtestaks pakett kuni 100-protsendilise tollimaksu viiele suurimale Venemaa energia ostjale.

Vahetult enne oma ootamatut surma 11. juulil ütles Graham, et sai eelnõu vastuvõtmiseks Valge Maja toetuse. Seaduseelnõu pole kongressis edasi liikunud alates 2025. aasta aprillist.

Trumpi viimased sõnavõtud näitavad, et president soovib enne eelnõu täielikku toetamist teha sellesse täiendavaid ja potentsiaalselt vastuolulisi muudatusi, märkis väljaanne.

"Vabariiklased peaksid lisama Iraani Venemaa-vastaste sanktsioonide eelnõusse. Seda Lindsey tahtis ja see pidi ka teoks saama. TÄHTIS!!!" kirjutas Trump sotsiaalmeedias.

Kuigi Trump pakkus välja idee lisada Iraan ja selle toetatud islamirühmitus Hezbollah sanktsioonide eelnõusse välja juba 14. juulil, astusid mitmed Grahami algatust toetavad seadusandjad sellele vastu.

"Kogu lugupidamise juures presidendi vastu: ta kiitis selle eelnõu heaks ja me peaksime sellega edasi liikuma, mitte seda uuesti avama," ütles demokraadist senaator Richard Blumenthal.

"Kui ta soovib esitada teisi eelnõusid, siis me kaalume neid," lisas senaator.

Õigusakti praegune kuju on algse eelnõu kärbitud versioon. Algselt nähti ette üleüldist 500-protsendilist tollimaksu kõigile Venemaa nafta ja gaasi ostjatele. Samuti annab praegune versioon presidendile õiguse teha sanktsioonides erandeid, tingimusel, et ta põhjendab seda kongressile.

Trump tegi avaldused pärast seda, kui Iraaniga sõlmitud habras relvarahu kokku kukkus. See sütitas taas Teherani ja Washingtoni vahelise sõja, mis on nõudnud tuhandeid elusid ja raputanud globaalseid energiaturge.