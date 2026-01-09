43 töötajaga Ida-Virumaa eksportöör lõpetab tegevuse

Alutaguse vallas tegutsev Ida-Virumaa üks pikema ajalooga perefirma VR-Koda on andnud 43 töötajale koondamisteated ning kavatseb veebruaris lõpetada tegevuse, mis on kestnud 33 aastat, kirjutab ajaleht Põhjarannik. Tegevuse lõpetamise põhjuseks on kulude kasv.

Tarmo ja Piret Päärole kuuluv VR-Koda on aastakümneid tootnud mäesuusasaabaste sisesaapaid, mis on läinud selles valdkonnas maailma ühele tuntumale spordivarustuse firmale Head, märgib ajaleht.

Näiteks 2024. aastal valmistas VR-Koda selliseid sisesaapaid ligemale 90 000 ja ettevõtte käive ulatus üle miljoni euro. Nende partner on aastakümneid olnud Itaalia firma MARES S.P.A., kes tarnib materjalid ja on andnud nende käsutusse seadmed ning ostab ära ka kogu toodangu.

Tarmo Pääro sõnul on tegevuse lõpetamisel mitmeid põhjusi, kuid põhiline on kulutuste kasvamine, samas kui hinda pole võimalik sama hooga tõsta.

"Sätid siin ja sätid seal, aga selles osas tuleb ka lagi ette, olgugi et meil juba praegu õmblevad üsna palju arvutid. Kusagile enam joosta ei ole," ütles Pääro, märkides, et niivõrd spetsiifilise toote asemel oleks keeruline hakata midagi muud tootma, et see äri saaks edasi kesta. Samas on võimalik Hiinas, aga ka mõnedes Lõuna-Euroopa riikides valmistada sama toodet tunduvalt odavamalt kui Eestis.

Pääro sõnul lõpetab VR-Koda tegevuse puhta lehena ehk võlgu maha ei jää.