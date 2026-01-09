X!

43 töötajaga Ida-Virumaa eksportöör lõpetab tegevuse

Majandus
Kurtnas tegutsev OÜ VR-Koda tootis mäesuusasaapa sisusid HEAD kaubamärgile.
Kurtnas tegutsev OÜ VR-Koda tootis mäesuusasaapa sisusid HEAD kaubamärgile. Autor/allikas: SCANPIX / ÕHTULEHT
Majandus

Alutaguse vallas tegutsev Ida-Virumaa üks pikema ajalooga perefirma VR-Koda on andnud 43 töötajale koondamisteated ning kavatseb veebruaris lõpetada tegevuse, mis on kestnud 33 aastat, kirjutab ajaleht Põhjarannik. Tegevuse lõpetamise põhjuseks on kulude kasv.

Tarmo ja Piret Päärole kuuluv VR-Koda on aastakümneid tootnud mäesuusasaabaste sisesaapaid, mis on läinud selles valdkonnas maailma ühele tuntumale spordivarustuse firmale Head, märgib ajaleht.

Näiteks 2024. aastal valmistas VR-Koda selliseid sisesaapaid ligemale 90 000 ja ettevõtte käive ulatus üle miljoni euro. Nende partner on aastakümneid olnud Itaalia firma MARES S.P.A., kes tarnib materjalid ja on andnud nende käsutusse seadmed ning ostab ära ka kogu toodangu.

Tarmo Pääro sõnul on tegevuse lõpetamisel mitmeid põhjusi, kuid põhiline on kulutuste kasvamine, samas kui hinda pole võimalik sama hooga tõsta.

"Sätid siin ja sätid seal, aga selles osas tuleb ka lagi ette, olgugi et meil juba praegu õmblevad üsna palju arvutid. Kusagile enam joosta ei ole," ütles Pääro, märkides, et niivõrd spetsiifilise toote asemel oleks keeruline hakata midagi muud tootma, et see äri saaks edasi kesta. Samas on võimalik Hiinas, aga ka mõnedes Lõuna-Euroopa riikides valmistada sama toodet tunduvalt odavamalt kui Eestis.

Pääro sõnul lõpetab VR-Koda tegevuse puhta lehena ehk võlgu maha ei jää.

Allikas: Põhjarannik

OTSE OTEPÄÄLT

VÕISTLUS ALGAB

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:34

Vanemuise otsus end rahvusteatriks kutsuda nimetust ei monopoliseeri

07:24

Tartus ning ümbritsevates valdades tõuseb vee hind viiendiku võrra

07:11

OTSE kell 12: pressikonverents arengutest Ukraina sõja rinnetel

07:05

Vaatlejad: Iraani režiim võitleb ellujäämise nimel

06:45

43 töötajaga Ida-Virumaa eksportöör lõpetab tegevuse

06:31

Raudsepp: ametkonnad ei suuda nagunii kõiki investeerimisprojekte ellu viia

05:51

Venemaa rünnakutes Kiievile hukkus vähemalt neli inimest

04:40

Tallinn plaanib Viru bussiterminali ümber ehitada

04:37

MKM-is digimajanduse osakonda juhtinud Sirli Heinsoo siirdus tööle Bolti

08.01

Eesti käsipallikoondise mäng ei olnud võidust hoolimata loodetud tasemel

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

08.01

Britid aitasid USA-l hõivata tankeri ja võtavad sihikule Vene varilaevastiku Uuendatud

08.01

Valge Maja: USA lahkub 66 rahvusvahelisest organisatsioonist Uuendatud

08.01

Pensionifondidest olid mullu suurima tootlusega LHV fondid Uuendatud

08.01

Protestid Iraanis hoogustusid pärast eksiilis elava kroonprintsi üleskutset Uuendatud

08.01

Giacomel teenis Oberhofis emotsionaalse võidu, Siimer sai jälitussõitu Uuendatud

08.01

Graham: Trump toetab nüüd sanktsioonide paketi eelnõu Moskva vastu

07.01

USA võttis Venezuelaga seotud Vene lipu all sõitva tankeri oma kontrolli alla

08.01

Elvira Öberg järgis õe eeskuju, Regina Ermits 23. Uuendatud

08.01

EVEA juht: inimesed kasutavad haiguslehti puhkuse pikendamiseks

08.01

USA-s puhkesid protestid pärast naise hukkumist ICE'i agendi kuuli läbi Uuendatud

ilmateade

loe: sport

08.01

Eesti käsipallikoondise mäng ei olnud võidust hoolimata loodetud tasemel

08.01

Henry Sildaru teenis finaalipileti ka rennis

08.01

Kuldse geimi võitnud Tartu Bigbank pääses eurosarjas edasi

08.01

Kahevõistluse MK-etappi ohustab tuul, aga suusarada on väga heas seisus

loe: kultuur

07:34

Vanemuise otsus end rahvusteatriks kutsuda nimetust ei monopoliseeri

08.01

Anne Veski: laval olen diiva, igapäevaelus lihtsalt Anne

08.01

Masha Bakhtina lühidokk jutustab loo ühe naise teekonnast oma juurte juurde

08.01

ERSO kontsertsarjas "AudioSpaa" kõlab Arvo Pärdi ja Philip Glassi looming

loe: eeter

08.01

Aasta kokaraamatu autor: maitsev tatra-lõhe salat valmib minutitega

08.01

Treener: intervallkõndimine pakub lihtsat viisi igapäevase liikumise suurendamiseks

08.01

Ivo Linna: see, millest ma laulan, ongi minu maailm

08.01

Krõbedate külmakraadide eest kaitseb läbimõeldud riietumine

Raadiouudised

08.01

Päevakaja (08.01.2026 18:00:00)

08.01

Uus omanik muudab Tre raadio nime ja lõpetab poliitikasaated

08.01

Rail Baltic otsustab juuniks aheraine kasutamise

08.01

Holland loobus koostööst USA-ga narkovastases võitluses Kariibi merel

08.01

Valitsus kinnitas õpetajate töötasu alammääraks 1970 eurot

08.01

Raadiouudised (08.01.2026 15:00:00)

08.01

Minneapolises lasi immigratsiooniametnik maha naise

08.01

Tartu ülikooli arheoloogid uurivad küttimise ja koriluse rolli rahvastiku kiires kasvus

08.01

Mihkelson: Eestile on oluline tugeva liitlasruumi püsimine

08.01

Reedel tuul tugevneb ja ilm läheb veelgi külmemaks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo