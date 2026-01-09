Tallinna Sadama kaubamaht kasvas 2025. aastal viis protsenti

2025. aastal läbis Tallinna Sadama sadamaid kokku ligi 14 miljonit tonni kaupa ja enam kui kaheksa miljonit reisijat. Aasta kokkuvõttes kasvas kaubamaht 5,1 ja reisijate arv 1,0 protsenti.

Eesti mandri ja suursaarte vaheline reisijate arv kasvas 1,2 ja sõidukite arv 3,5 protsenti.

Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm ütles, et ettevõte nägi neljandas kvartalis reisijate arvus ja kaubamahus kasvu kolmandat kvartalit järjest.

"Hea meel on, et lisaks sellel aastal kaubamahu kasvu vedanud vedellastile suurenes ka veeremkauba maht, saavutades neljandas kvartalis viimase nelja aasta kõrgeima taseme. Eelmisel aastal taas alanud talviseid kruiisikülastusi oli sel aastal veelgi enam, mis andis hea panuse reisijate arvu kasvu. Laevakülastusi oli küll veidi vähem, kuid samas olid meie sadamaid külastanud laevad suuremad," ütles Kalm.

"Aasta tulemustega tegevusmahtude osas saame olla rahul. Kaubamahu kasv vastas meie ootustele ning reisijate suunal oleme jätkuvalt positiivsed, milleks annab muuhulgas alust kruiisilaeva broneeringute kasv," ütles Kalm.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore-projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.