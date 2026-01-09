X!

Suri matemaatik Leo Võhandu

Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor ja matemaatik Leo Võhandu. Autor/allikas: Tallinna Tehnikaülikool
4. jaanuaril suri matemaatik ja informaatik, Eesti vabariigi teaduse elutööpreemia laureaat, Valgetähe IV klassi teenetemärgi kavaler ning Mente et Manu teenetemedali laureaat Leo Võhandu (28.09.1929 – 4.01.2026), teatas Tallinna Tehnikaülikool.

Tallinna Tehnikaülikool märkis järelehüüdes, et Leo Võhandu oli infotehnoloogia ja andmeanalüüsi arengu teerajaja Eestis. Tema teadustöö ulatus arvutusmatemaatikast ja mitmemõõtmelisest andmeanalüüsist biomatemaatika ja matemaatilise lingvistikani.

Juba 1960. aastatel lõi ta analüütilisi lahendusi, milles võib näha tänapäevase seletava tehisintellekti ideelisi algmeid. Tema tööde keskmes oli alati matemaatilise mõtlemise rakendamine tegelike, sageli väga keerukate probleemide lahendamisel. "Matemaatikal ei ole küll oma sisu, kuid matemaatika mudel töötab igal pool, seda saab rakendada igal erialal," on ta öelnud. 

Leo Võhandu teadlaskarjääri iseloomustas sügav interdistsiplinaarsus. Ta ühendas arvutiteaduse ja matemaatilise statistika sotsioloogia, keeleteaduse, meditsiini ja pedagoogikaga, andes sellega märkimisväärse panuse Eesti teadusmaastiku avardumisse. Tema juhendamisel kaitsti 47 doktoritööd, tema õpilaste seast on sirgunud mitmed Eesti teaduse juhtfiguurid.

Eriline koht on Leo Võhandul kolmes Eesti ülikoolis. Ta lõpetas 1952. aastal matemaatikuna Tartu Ülikooli, kujunes seal teadlaseks ja õppejõuks. 1966. aastast asus ta tööle Tallinna Tehnikaülikooli, kus oli ametis nii kateedri juhataja, prodekaani, informaatika aluste professori kui ka õppetooli juhatajana. Aastast 1997 oli ta Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor, kuid osales aktiivselt õppe ja teadustöös kuni peaaegu oma eluaastate lõpuni endises informaatika ja nüüdses tarkvarateaduse instituudis. 

Samuti on Leo Võhandul suured teened informaatikaõppe käivitamisel ja edendamisel Tallinna Ülikoolis, kus ta juhtis ka informaatika-alaste lõputööde kaitsmiskomisjoni. Tallinna Ülikool nimetas Leo Võhandu oma auprofessoriks. 

Leo Võhandu ärasaatmine on esmaspäeval, 12. jaanuaril kell 13 Tallinna Tehnikaülikooli aulas (Ehitajate tee 5). Pärgi palutakse mitte tuua.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: Tallinna Tehnikaülikool

