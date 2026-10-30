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Draamateater piirab piletite müüki siiski neljale piletile

Eesti
Draamateater
Draamateater Autor/allikas: Iris Tähema/ERR
Eesti

Kui neljapäeval teatas Draamateater, et edaspidi saab korraga ühele etendusele osta kaks piletit senise kaheksa asemel, siis reedel teatas teater, et piletite hulka piiratakse neljale.

"Kuna meiega võtsid ühendust paljud teatrisõbrad, siis otsustasime piirangut muuta, et kahe pileti asemel saab korraga osta neli piletit ühele etendusele. Loodetavasti saame nii tagada suuremale hulgale inimestele hea ostukogemuse ja samas ei piira liigselt pere- ja sõpruskondade teatrikülastust," teatas Draamateater oma uudiskirjas.

Päev varem oli teater teada andnud, et 2. novembril kl 10 algab teatri kassas, kodulehel ja Piletimaailmas samaaegselt piletite müük Draamateatri jaanuari ja veebruari etendustele. Algselt oli plaan piirata müüdavate piletite arvu kahele, mis tõi sotsiaalmeedias kaasa lastega perede pahameele.

Postimees kirjutas neljapäeval, et üksikmüügi piletite hulga ostja kohta piiramise kõrval lõpetab teater ka grupibroneeringud, kuna ootejärjekorrad on väga pikad.

Draamateatri turundusjuht Katre Väli kommenteeris, et see otsus tuli langetada ülisuure nõudluse tõttu.

"Järjekorrad kodulehel toodud kõige populaarsemate lavastuste kollektiivtellimustele on neli–kuus aastat, soovijaid on tuhandetes. Grupibroneeringud peatame üldjuhul, kui arvestuslikult on näha, et tellimuste täitmine liigub üle kahe hooaja," selgitas Väli.

Väli ei osanud öelda, millal grupibroneeringud neile lavastustele taas avatakse.

Kollektiivtellimused algasid 20 piletist ning maksimaalselt saab broneerida 50 piletit.

Toimetaja: Urmet Kook

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