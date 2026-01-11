Transpordiamet: teehooldemasinad on kolme päevaga läbinud 100 000 kilomeetrit

Tuisu ja lumesaju tõttu on teeolud teist päeva järjest keerulised, seda eeskätt Harjumaal ja ka Lääne-Eestis. Ühistranspordis on olnud hilinemisi ja maanteedel ka teelt väljasõite, kuid vigastada pole keegi saanud. Ööpäevaringselt on teid hooldamas üle 300 masina.

Bussifirmadest Hansabuss ja GO buss öeldi "Aktuaalsele kaamerale", et kõrvalteedel on palju lund ning bussidel tuli hommikul tee sisse lükata. Seetõttu on olnud ka hilinemisi ning väiksemaid teelt väljasõite.

Ka pealinna ühistranspordis on olnud hilinemisi. Hommikul jäid bussid lumevaaludesse kinni Suur-Sõjamäel ja ka Lasnamäel.

Transpordiametist öeldi, et teehooldajad on kogu oma tehnikaga väljas ja annavad oma parima. Esmajoones tagatakse põhimaanteede sõidetavus. Kõrvalmaanteede sõidukorras hoidmine võtab rohkem aega.

"Probleeme valmistavad lõigus, mis on, kas rannikupealsel või näiteks põldude vahel. Põhi- ja tugimaanteed täna, saan ma öelda, on läbitavad. Kõrvalmaanteedega igas regioonis tegeletakse, et need heasse või veel paremasse seisukorda viia. Näiteks on meie hooldemasinad selle kolme päevaga üle 100 000 kilomeetri maha vuranud ehk siis kaks korda ümber maakera, mis annab aimu, mis töö taustal käib," sõnas transpordiameti üksuse juhataja Jarmo Vooglaine.

"Suuremad probleemid on olnud külmumistega. Me oleme enda remondivalmisolekut muutnud, et alustame hommikul kell 5 juba ja siis on mehed juba valmis. Kui bussiga midagi peaks juhtuma, siis kohe remonti, korda ja uuesti liinile. Suurem väljakutse on esmaspäeva hommik. Vaatame siis, mis talv ööga teeb," ütles TLT juhatuse esimees Kaido Padar.