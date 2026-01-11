X!

Saksamaa muuseumist leiti üle 80 aasta kadunud teos "Läti tüdruk"

Maal "Läti tüdruk" leiti peale 84 aastat Saksamaalt. Autor/allikas: SCANPIX/LETA
Läti kunstiuurijatel õnnestus Saksamaalt üles leida Janis Roberts Tillbergsi teos "Läti tüdruk", mille viisid sinna teise maailmasõja sõja lõpul Hitleri meeskonna liikmed. Maal oli sattunud Schleswigi muuseumi suurde varahoidlasse, kus ta seisis üle 80 aasta.

"Läti tüdruk" kannab 1930. aastate keskpaigale omaseid rahvariideid ja roheline kruus on tõenäoliselt pärit tolle aja laulude populaarsest motiivist.

"See töö on maalitud 1939. aastal. Maal peegeldab tollast aega, nagu kunstnikud siis maailma nägid. See töö on meie rahvusliku kultuuri jaoks väga tähtis, sest aitab vastata, kes me oleme," ütles Purvitise muuseumi juht Žanete Grende.

Kipsalas ettevõtja Uldis Pilensi eramuuseumis on ajalooline töö praegu väljas ja kui vaadata laiemat pilti, siis muuseumid Lätis tegelevad küll oma kollektsiooniga, näitavad seda üsna usinalt, aga välismaalt neid töid, mis on sinna sattunud, ei otsi keegi.

Läti tuntud kunstniku Vilhelms Purvitise muuseumi ja Imants Ziedonise fondi eestvedajad on viimaseil aastail asunud kadunud kunstiteoseid otsima. Nad uurivad küll Purvitise loomingut ja on proovinud kadunud teoseid leida, kuid edutult. Schleswigi muuseumisse mindi ka Purvitist leidma, kuid sealses arhiivis leidus hoopis Janis Roberts Tillbergsi töö "Läti tüdruk".

"Pikka aega valitses eelarvamus, et Saksamaalt pole võimalik midagi kätte saada, et see ei õnnestu. Otsides Saksamaal Purvitise loomingut, leidsime täiesti ootamatult Janis Roberts Tillbergsi "Läti tüdruku". Selle viis 1944. aastal Lätist Saksamaale Eesti, Läti, Leedu ja Valgevene piirkonna komissar Hinrihs Loze," ütles Grende.

Teise maailmasõja lõpus tegutses Riias eraldi büroo, mis tegeles Balti riikidest kogutud kunstiteoste võõrsile viimisega. Selgus ka huvitav seos Eestiga. Purvitisel aitas Lätist põgeneda ja tema teoseid ära viia Hitleri lähikonda kuulunud Alfred Rosenberg, kes oli Revalis ehk Tallinnas Vilhelms Purvitise õpilane.

"Tundub, et ta mitte ei varastanud neid maale, vaid ta tahtis aidata Vilhelms Purvitisel evakueeruda Lätist Saksamaale," selgitas Grende.

Läti kunstiotsijad kinnitavad, et sakslased on väga valmis koostööks, kuid nad ei tunne kohalikke kunstnikke ega nende töid, mis teeb nende leidmise keerulisemaks.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

