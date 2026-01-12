X!

Dagens Nyheter soovitab Põhjamaadel kaaluda tuumarelva omandamist

Välismaa
Rootsi kroonprintsess Victoria õppusel merejalaväe rügemendis.
Rootsi kroonprintsess Victoria õppusel merejalaväe rügemendis. Autor/allikas: SCANPIX / TT/ Christine Olsson
Välismaa

Rootsi suurim päevaleht Dagens Nyheter leiab oma juhtkirjas, et Põhjamaad võiks Rootsi juhtimisel kaaluda tuumarelva omandamist, kuna president Donald Trumpi juhitud Ameerika Ühendriigid on loobumas Euroopa kaitsmisest ning loota ei saa ka kõigile Euroopa suurriikidele.

"Muidugi peaksime lootma hispaanlaste ja itaallaste toetusele, aga arvestama ka sellega, et see tähendab, et meie peame olema eesliinil. Mitte kõik [riigid Euroopas] ei kuluta sõjaväele 3,5 protsenti SKP-st ja need meist, kes saavad seda endale lubada ja mõistavad olukorra tõsidust, peaksid olema valmis kulutama rohkem. Ja peaks olema plaan juhuks, kui USA kõhkleb," kirjutas Dagens Nyheteri (DN) toimetus reedel.

"Seetõttu on vaja ka arutelu tuumarelvade üle, mis ulatuks kaugemale sellest, kuidas prantslased ja britid suudavad kaitsta kogu maailmajagu. Kas Põhja-Euroopas on seda võimet vaja? Tuumatehnoloogia tippteadmiste ja arenenud kaitsetööstuse kombinatsioon annab Rootsile antud juhul võtmerolli," jätkus juhtkiri.

Enne neid mõtteid oli leht kirjeldanud, kuidas Prantsusmaa ja Ühendkuningriik olid pärast USA uue valitsuse teadet, et Euroopa peab juba lähiajal ise oma kaitse eest vastutama hakkama, kusjuures see kehtib ka USA tuumavihmavarju kohta, otsustanud laiendada oma tuumarelvade kaitset ka teistele Euroopa riikidele.

DN viitas ka Euroopa-sisestele raskustele, mis selle kaitse tugevdamist takistavad: "Kui Euroopa oleks ühtne, mõistaks kriisi täielikult ja näitaks järjepidevalt tegutsemisvõimet, võiksime öelda, et oleme õigel teel. Aga [Ungari peaminister] Viktor Orbán tekitab pidevalt lõhesid. Hispaania peaminister Pedro Sánchez ütleb, et venelased üle Püreneede ikka ei marsi. Kust prantslased, britid ja itaallased oma ümberrelvastumiseks raha saavad, on mõistatus. Lisaks võivad Londonis ja Pariisis peagi võimul olla Nigel Farage ja Marine Le Pen. Le Pen ütleb ei koostööle Euroopaga Prantsuse tuumarelvade vallas."

Leht leiab, et Trumpi poliitika toob kaasa tuumarelvade leviku riski.

"Keegi ei taha olukorda, kus paljud riigid tunnevad end olema sunnitud tuumarelva omandama. Kuid Põhjala ühised tuumarelvad – võib-olla koos Saksamaaga – võiksid just selleks sobida," öeldakse DN-i juhtkirjas. "Need ei ole teemad, mida keegi arutada tahaks, aga kui USA reedab täielikult oma rolli Euroopa julgeolekukorra tagajana ja ründab liitlasi, siis peavad liitlased läbirääkimisi arutama."

Juhtkirja sissejuhatuses tõi DN välja, kuidas USA president on öelnud, et tal võib tekkida vajadus valida Gröönimaa ja NATO vahel ning lisanud, et allianss pole ilma Ameerika Ühendriikideta midagi. Lisaks leidis leht, et Gröönimaa ülevõtmisest rääkiv president Trump ei ähvarda nüüd mitte ainult Euroopast lahkuda, vaid ähvardab otseselt Euroopat.

"Donald Trumpi teise ametiaja esimene aasta on olnud dramaatiline – ja see on kujutanud endast olulist nihet tema esimese nelja aastaga võrreldes. Tol ajal kartsime peamiselt, et ta viib Ameerika Ühendriigid NATO-st välja ja jätab Euroopa Vladimir Putiniga üksi. Nüüd on selge, et ta on valmis meie sõltuvust ära kasutama, et meilt järeleandmisi välja sundida. Nagu Gröönimaa," kirjutas leht.

Dagens Nyheter on Rootsi suurim päevaleht, mis on asutatud 1864. aastal ja mida annab välja Bonnieri grupp. Leht määratleb end poliitiliselt sõltumatu liberaalina.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:10

Vaatlejate hinnangul võib olla haruldane hetk suurteks muutusteks Iraanis

10:10

Lasketiire on vähe, aga juurde neid ei rajata

10:10

Dagens Nyheter soovitab Põhjamaadel kaaluda tuumarelva omandamist

10:08

Eesti võrkpallinaiskonnad olid Balti liigas võidukad

10:06

Ekspress Grupi digitellimuste hulk kasvas aastaga seitse protsenti

10:04

Liisa Pakosta: narkoärikad peavad saama karmilt karistatud

09:57

Polaarteadlane: Antarktika uurimisjaamas on minu jaoks mitu tipphetke

09:44

Teern säras koduklubi eest kübaratrikiga

09:40

Uus standard toob poekülastajate sekka tehisintellekti agendid

09:36

Eesti kehtestas sissesõidukeelu 261 Ukrainas sõdivale venelasele

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

11.01

Sõja 1418. päev: Ukraina korraldas suure droonirünnaku Voronežile Uuendatud

11.01

NATO võib Trumpi julgeolekumurede leevendamiseks väed Gröönimaale saata

11.01

Raik: löögi all on mitu Venemaa liitlast ja Kreml ei suuda neid toetada

11.01

Trump: Kuubale ei lähe enam naftat ega raha

11.01

Meedia: Valges Majas kaalutakse võimalusi Iraani ründamiseks

11.01

Esmaspäeval kerkib elektri hind viimase paari nädala kõrgeimale tasemele

11.01

Eesti teatemeeskond kordas kaheksandat kohta, võit taas Norrale Uuendatud

10.01

Transpordiamet soovitab tuisu tõttu autosõidust loobuda

11.01

Iraan ähvardab rünnata Iisraeli ja USA sõjaväebaase

11.01

Saksamaa muuseumist leiti üle 80 aasta kadunud teos "Läti tüdruk"

ilmateade

loe: sport

10:08

Eesti võrkpallinaiskonnad olid Balti liigas võidukad

09:44

Teern säras koduklubi eest kübaratrikiga

09:16

Glinka pääses Austraalia lahtiste kvalifikatsioonis edasi, Lajal kaotas

08:59

Mai Narva pälvis kiirmale EM-il neljanda koha

loe: kultuur

09:30

Eesti kinodesse jõuavad Lux publikuauhinnale nomineeritud filmid

09:21

Keeleminutid. Üleminek eestikeelsele õppele: kui sõnad ei kõnele

08:49

Los Angeleses jagati Kuldgloobuse filmi- ja teleauhindu

08:00

Minu elu muutnud raamat | Emili Rohumaa ja Betti Alveri looming

loe: eeter

09:57

Polaarteadlane: Antarktika uurimisjaamas on minu jaoks mitu tipphetke

11.01

Video: saates "Hommik Anuga" kõlas filmimuusika klassika "Põgene, vaba laps"

11.01

Jakob Rosin: puue on Eestis hirmutav teema, millest ei julgeta rääkida

11.01

Tõnis Niinemets filmist "Täiuslikud võõrad": tunnen selle töö üle uhkust

Raadiouudised

09:25

Raadiouudised (12.01.2026 09:00:00)

11.01

Päevakaja (11.01.2026 18:00:00)

10.01

Politoloogide sõnul peaks riik väljendama Euroopa Liitu kuulumist selgemalt

10.01

Kaitseinvesteeringute keskus otsib ehitajat kaitseväe Narva linnaku rajamiseks

10.01

Virumaal peeti täna kaks eriilmelist rahvamatka

10.01

Päevakaja (10.01.2026 18:00:00)

09.01

Päevakaja (09.01.2026 18:00:00)

09.01

Tööandjad lükkasid riikliku lepitaja alampalga ettepaneku tagasi

09.01

Euroopa Liidu liikmesriikide enamus toetas kaubanduslepet Mercosuriga

09.01

Raadiouudised (09.01.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo