Poola president kutsus omandama tuumarelva

Nawrocki ütles pühapäeval telekanalile Polsat antud intervjuus, et on Poola tuumaprojekti alustamise suur toetaja ning väitis, et riik peaks oma julgeolekustrateegia välja töötama tuumapotentsiaalil põhinevalt.

"See tee, austades kõiki rahvusvahelisi eeskirju, on tee, mida peaksime minema. ... Peame selle eesmärgi nimel töötama, et saaksime sellega alustada. Oleme riik, mis asub otse relvastatud konflikti piiril. Venemaa agressiivne ja imperialistlik suhtumine Poolasse on hästi teada," vahendas väljaanne Politico Poola presidendi sõnu.

Tema kommentaarid tulid ajal, kui mitmes Euroopa riigis on alanud arutelu oma tuumarelvade arendamise üle, mis on tingitud kasvavast Vene ohust ja usalduse vähenemisest Ameerika Ühendriikide suhtes.

Näiteks ütles Läti peaminister Evika Siliņa sel nädalavahetusel toimunud Müncheni julgeolekukonverentsil, et tuumaheidutus võib anda uusi võimalusi. Samal üritusel teatas ka Saksamaa kantsler Friedrich Merz, et Prantsusmaaga käivad läbirääkimised Euroopa heidutuse üle. Varasemalt on kostnud ka Rootsist ideid omandada tuumarelv.

Küsimusele, kuidas Moskva võiks Poola tuumarelvaprogrammile reageerida, vastas Nawrocki: "Venemaa võib kõigele agressiivselt reageerida."