Macron lubas Prantsusmaa tuumakaitset ka liitlastele Euroopas

Prantsuse president Emmanuel Macron tutvustas sel nädalal riigi uut tuumadoktriini, mille kohaselt Pariis suurendab oma tuumaarsenali ja laiendab tuumaheidutuse-alast koostööd, lubades laiendada heidutust ka liitlastele Euroopas.

President Macron murdis Prantsusmaa tuumarelvadega seotud tabud, lubades suurendada tuumalõhkepeade arvu ja rõhutades selgelt Prantsusmaa rolli Euroopa julgeolekus, mis on kõige olulisemad muudatused Prantsuse tuumadoktriinis alates külma sõja lõpust.

"Me peame tugevdama oma tuumaheidutust kombineeritud ohtude vastu ja mõtlema oma heidutusstrateegiale Euroopa maailmajao sügavuses. Peame jõudma järkjärgult täiustatud heidutuseni," ütles Macron esmaspäeval doktriini tutvustades.

Prantsusmaa oli valmis juba 2020. aastal alustama teiste Euroopa riikidega strateegilist arutelu tuumajõu teemal, aga esialgu ei võtnud see eriti vedu. Alles Venemaa kallaletung Ukrainale muutis suhtumist ning Donald Trumpi tagasivalimine USA presidendiks pani kahtlema Ühendriikide pakutud julgeolekutagatistes.

Nüüd teatas Macron, et Ühendkuningriik, Saksamaa, Poola, Kreeka, Holland, Belgia, Taani ja Rootsi on valmis uues heidutusstrateegias osalema.

"Täiustatud heidutus on järkjärguline lähenemisviis. See pakub partneritele võimalust osaleda eelkõige heidutusõppustel. Teatud asjaoludel võib see tähendada ka strateegiliste vägede elementide paigutamist liitlaste territooriumile," rääkis Macron.

Tema sõnul võimaldab koostöö hajutada Prantsusmaa strateegilisi õhuvägesid üle Euroopa mandri ja muuta vastastele nende tabamise keerulisemaks.

Macron lisas, et Prantsusmaa partnerid osalevad uue tuumadoktriini raames ka abivõimekuste arendamises: ta nimetas hoiatussüsteeme kosmoses, õhutõrjesüsteeme saabuvate droonide ja rakettide allatulistamiseks ning pikamaarakette.

Macron toonitas siiski, et lõplik otsus tuumarelva kasutamise asjus jääb igal juhul Prantsusmaa presidendi teha. See tähendab, et tegelikult ei anna Prantsusmaa teistele automaatseid tagatisi.

Teised riigid tervitasid Prantsusmaa uut lähenemist. Poola peaminister Donald Tusk kirjutas pärast Macroni kõnet sotsiaalmeedias, et Poola relvastub koos oma sõpradega, et vaenlased ei julgeks kunagi rünnata.

Poland is in talks with France and a group of closest European allies on the programme of advanced nuclear deterrence. We are arming up together with our friends so that our enemies will never dare to attack us. — Donald Tusk (@donaldtusk) March 2, 2026

Prantsusmaa ja Saksamaa teatasid esmaspäeva õhtul kohe ka ühiselt plaanidest tihendada koostööd ning astuda juba sel aastal esimesed sammud, nagu näiteks Saksamaa osalemine Prantsuse tuumaõppustel.

Rootsi peaminister Ulf Kirstersson märkis veebipostituses, et Euroopa kollektiivse kaitsevõime tugevdamine pole alates Teisest maailmasõjast olnud kunagi nii oluline kui praegu.