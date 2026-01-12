Süüdistustega silmitsi seisev Poola endine minister sai Ungaris asüüli

Poola konservatiivne endine justiitsminister Ziobro töötas aastatel 2015–2023 endise võimupartei Seadus ja Õiglus (PiS) valitsuses. PiS oli Ungari peaministri Viktor Orbani lähedane liitlane.

Kodumaal on ta silmitsi 26 süüdistusega, mis hõlmavad muu hulgas võimu kuritarvitamist, organiseeritud kuritegeliku ühenduse juhtimist ja loa andmist Iisraeli nuhkvara Pegasus ostmiseks.

Praeguse valitsuse sõnul kasutati tarkvara poliitiliste vastaste sihikule võtmiseks.

"Otsustasin ära kasutada asüüli, mille Ungari valitsus mulle Poolas valitsevate poliitiliste repressioonide tõttu andis," ütles Ziobro esmaspäeval X-is avaldatud pikas postituses.

Poola kaitseministri asetäitja Cezary Tomczyk vastas: "Ziobro ei jää karistuseta."

"Ükski poliitik ei ole seadusest kõrgemal," ütles minister ringhäälingule Polsat.

Novembris võttis Poola parlament Ziobrolt saadikupuutumatuse ning nõustus tema kinnivõtmisega.

Ziobro eitab süüd ja väidab, et tegemist on peaminister Donald Tuski tsentristliku valitsuse korraldatava nõiajahiga konservatiivse opositsiooni vastu.