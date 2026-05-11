Meedia: Poola tagaotsitav eksminister pages Ungarist Ameerikasse

Poola eksminister Zbigniew Ziobro ei soovi kodumaal kohtu ette astuda.
Poola eksminister Zbigniew Ziobro ei soovi kodumaal kohtu ette astuda. Autor/allikas: SCANPIX/AP/Wojtek Radwański
Poola endine justiitsminister Zbigniew Ziobro, keda kodumaal süüdistatakse mitmes kuriteos, on põgenenud Ungarist Ühendriikidesse, teatas kohalik meedia.

Ziobro sai eelmisel aastal varjupaiga Viktor Orbáni valitsuselt, Poolas ootab teda kuni 25-aastane vangistus.

Mehele Poolas esitatud süüdistused hõlmavad võimu kuritarvitamist, organiseeritud kuritegeliku ühenduse juhtimist ning kuriteoohvritele mõeldud vahendite kasutamist Iisraeli Pegasus nuhkvara ostmiseks, väidetavalt poliitiliste vastaste jälgimiseks.

Pärast seda, kui Orbáni partei aprillis toimunud valimistel võimult kõrvaldati, ütles Ungari uus peaminister Peter Magyar, et Ungari ei kaitse enam mujal tagaotsitavaid isikuid.

"Ungari ei ole enam rahvusvaheliselt tagaotsitavate kurjategijate prügimägi," teatas ta oma võidule järgnenud päeval pressikonverentsil, tuues näiteks Ziobro ja tema endise asetäitja Marcin Romanowski, keda kahtlustatakse ligi 40 miljoni euro omastamises.

Poola parempoolne telejaam Republika teatas pühapäeval, et Ziobro asub USA-s, samas kui liberaalne telejaam TVN24 avaldas Ziobrost Newark Liberty rahvusvahelises lennujaamas tehtud foto, mille nende sõnul tegi üks reisija.

Poola välisministeeriumi pressiesindaja ei vastanud AFP kommentaaripalvetele Ziobro ja Romanowski asukoha kohta.

On ebaselge, kuidas Ziobrol õnnestus Ühendriikidesse reisida, kuna Poola oli varem teatanud, et tema Poola pass on tühistatud.

Poola riigiprokuratuur kirjutas sotsiaalmeediaplatvormil X (endine Twitter), et neil ei ole andmeid, mis kinnitaksid kahtlusaluse lahkumist Schengeni alalt ja et kogu sellega seoses esilekerkivat teavet kontrollitakse pidevalt.

Poola justiitsminister Waldemar Żurek ütles aga telejaamale Polsat News, et kui Ziobro USA-s viibimine leiab kinnitust, siis taotleb Poola tema väljaandmist.

Ziobro oli marurahvusliku partei Suveräänne Poola juht, mis oli rahvusliku Seaduse ja Õigluse (PiS) partei võimuliidu vähemuspartner, ning töötas aastatel 2015 kuni 2023 justiitsministri ja peaprokurörina.

Ta on tuntud ka kui vastuoluliste kohtureformide arhitekt, mis põhjustasid vastasseisu Poola ja Euroopa Komisjoni vahel.

Ziobro lükkas talle esitatud süüdistused tagasi ja süüdistab hoopis Poola tsentristlikku valitsust konservatiivide vastu suunatud nõiajahis.

Toimetaja: Argo Ideon

Allikas: AFP-BNS

