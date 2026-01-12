Riik plaanib aprillist lubada teedele pikemad autorongid

Taristuminister Kuldar Leis esitas valitsusele eelnõu, mis võimaldab kindlatel põhimaanteedel kasutada pikemaid ja raskemaid autoronge.

Praegu sõidavad Eesti teedel valdavalt kuni 18,75 meetri pikkused ja 44 tonni rasked autorongid. Uue korra järgi saaks eriloa alusel kasutada ka kuni 25,25 meetri pikkuseid ja 60 tonni raskeid autoronge, nagu on juba lubatud mitmetes teistes Euroopa riikides.

Leis märkis, et pikemad autorongid võimaldavad vedada ühe sõiduga oluliselt rohkem kaupa. "Näiteks kaks 25,25-meetrist autorongi veavad sama koguse, milleks muidu oleks vaja kolme tavapärast poolhaagisega veokit," lausus ta.

Muudatus aitab Leisi sõnul vähendada ettevõtete kulusid, liikluskoormust maanteedel ning seeläbi transpordi keskkonnamõju, samuti tõstab see Eesti kaupade konkurentsivõimet

Liiklusohutuse ja teetaristu hoidmiseks on pikemad autorongid lubatud vaid eriloaga ning kindlatel marsruutidel, kus möödasõiduks on hea nähtavus. Peamiselt on selleks põhimaanteed nagu Tallinna-Tartu-Luhamaa, Tallinna-Narva ja Tallinna-Pärnu-Ikla maantee

Kui riigikogu eelnõu seadusena vastu võtab, saavad pikemad ja raskemad autorongid teedel sõita alates 1. aprillist.