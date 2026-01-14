Euroopa üks suurimaid laskemoonatootjaid läheb börsile

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Euroopa üks suurimaid laskemoonatootjaid CSG läheb börsile. Firma noteerib oma aktsiad Amsterdami börsil.

Prahas tegutsev firma teatas kolmapäeval oma kavatsusest minna börsile. Asjaga kursis olevate inimeste sõnul võib börsile minek suurendada firma väärtust kuni 30 miljardi euroni, sellega muutuks CSG üheks Euroopa väärtuslikumaks kaitsekontserniks, vahendas Financial Times.

CSG teatas, et aktsiate avalik pakkumine ehk IPO toimub lähinädalate jooksul. CSG-st on saanud Ukraina relvajõudude üks peamisi varustajaid. Lisaks aitab firma kolmandate riikide kaudu Ukrainale laskemoona hankida.

"CSG saab kasu ülemaailmsete kaitsekulutuste kiirenevast trendist ja oma spetsiifilisest asjatundlikkusest mitmes valdkonnas," ütles CSG juht Michal Strnad.

"CSG-l on head eeldused olla Euroopa kaitsesektori konsolideerimisel oluline tegija, mis on selgelt vajalik tootmisvõimsuse suurendamiseks ja kulude vähendamiseks," ütles finantsfirma CPR Asset Management portfellihaldur Damien Mariette. Ta lisas, et eeldatavasti kasutab CSG IPO-st teenitud raha teiste firmade ostmiseks.