Marianne Paimre: kas Trump ütles, et kanep on ohutu?

USA otsused ei kehti Eestis, kuid USA keelel ja narratiividel on mõju. Kui rahvusvaheline meedia hakkab rääkima kanepist kui "leebemast" või "ohutumast" ainest, jõuab see arusaam paratamatult ka Eesti avalikku debatti, kirjutab Marianne Paimre.

Viimastel nädalatel on rahvusvahelises meedias ja sotsiaalmeedias levinud väide, et USA president Donald Trump on "tõstnud kanepi ohutumate ainete hulka". Tegelikult Trump seda ei öelnud, kuid just nii hakkavad poliitilised otsused elama oma elu, läbi ajalehekeele.

Probleem ei ole mitte niivõrd faktides, vaid selles, kuidas need meediakeelde tõlgitakse ja mida need lugeja jaoks tähendavad.

Mis tegelikult juhtus?

Trumpi administratsioon tegi detsembri keskel sammu, mida USA uimastipoliitikas võib pidada murranguliseks. President Donald Trump allkirjastas korralduse, millega suunati justiits- ja terviseametkonnad üle vaatama kanepi staatust USA föderaalses kontrollitavate ainete süsteemis ning alustama protsessi, mille eesmärk on liigitada kanep ümber kõige rangemast kategooriast leebemasse.

Konkreetsemalt tähendab see liikumist niinimetatud Schedule I nimekirjast Schedule III alla. Schedule I hõlmab aineid, millel föderaalse hinnangu järgi puudub aktsepteeritud meditsiiniline kasutus ja mille kuritarvitamise risk on kõrge. Schedule III alla kuuluvad ained, millel on tunnustatud meditsiiniline kasutus ja mõõdukam sõltuvusrisk.

Oluline on rõhutada: see ei ole ohutuse hinnang. Klassifikatsioon ei ole riskitabel, vaid halduslik ja regulatiivne raamistik.

Trump on ise rõhutanud, et tema samm ei tähenda hinnangut kanepi ohutusele ega üleskutset tarvitamiseks. Kommenteerides ümberliigitamise algatust, ütles ta ajakirjanikele otse: "I'm not gonna be taking it."

"Pigem on tegu poliitilise ja regulatiivse sammuga, mille eesmärk on vähendada teadusuuringuid ja ettevõtlust takistavaid piiranguid."

See lause on kõnekas. Kui USA president peab vajalikuks rõhutada, et ta ise kanepit tarvitama ei hakka, viitab see sellele, et ka tema enda jaoks ei ole tegemist ainega, mida käsitletaks ohutu või probleemivabana. Pigem on tegu poliitilise ja regulatiivse sammuga, mille eesmärk on vähendada teadusuuringuid ja ettevõtlust takistavaid piiranguid, mitte muuta avalikku riskihinnangut.

Just siin tekibki lõhe fakti ja selle tõlgenduse vahel. Kui poliitiline otsus tõlgitakse ajalehekeelde kui "kanepi ohutumaks muutmine", kaob kontekst: president ei rääkinud ohutusest, vaid halduslikust ümberkorraldusest.

Mida see otsus muudab ja mida mitte?

Trumpi samm ei legaliseeri kanepit USA-s ega muuda seda "ohutuks". Küll aga võib see tuua kaasa reaalseid muutusi kolmes valdkonnas.

Esiteks avab see tee ulatuslikumatele teadusuuringutele. Seni on kanepi uurimine olnud tugevalt piiratud just selle kõige rangema klassifikatsiooni tõttu. Teiseks võib ümberliigitamine vähendada bürokraatlikke ja maksualaseid takistusi kanepitööstuses, mis on olnud üks Trumpi administratsiooni argumente. Kolmandaks saadab see poliitilise signaali, et kanepi riskiprofiili ei käsitleta enam samaväärsena kõige ohtlikumate keelatud ainetega.

Trump ise on rõhutanud, et tegu on sammuga teadusuuringute ja meditsiiniliste rakenduste suunas, lisades samas, et tema isiklik suhtumine kanepi tarvitamisse ei ole muutunud.

Kuidas meedia sellest "ohutuse" tegi

Just siin tekibki keeleline nihe. Kui halduskeel tõlgitakse ajalehekeelde, muutub "ümberklassifitseerimine" kiiresti "leevendamiseks", "pehmendamiseks" või isegi "ohutumaks muutmiseks". Pealkirjad hakkavad rääkima kanepi "downgrade'ist", "leebemast kohtlemisest" ja "ajaloolisest pöördest".

Selline keelekasutus ei ole iseenesest vale, kuid see lihtsustab. Riskihinnangud, annused, vanuserühmad ja vaimse tervise mõjud kaovad taustale. Alles jääb üldmulje, et kui riik leevendab, järelikult pole asi ohtlik.

Poliitiline vastasseis USA-s

Trumpi samm on tekitanud tugevat vastuseisu ka tema enda erakonnas. Mitmed vabariiklaste juhid kongressis on hoiatanud, et ümberliigitamine võib suurendada sõltuvusprobleeme, halvendada liiklusohutust ja saata lastele vale sõnumi. Samal ajal näevad Trump ja tema liitlased, sealhulgas tervisepoliitikas aktiivne Robert F. Kennedy Jr., kanepis märkimisväärset meditsiinilist potentsiaali, näiteks kroonilise valu, PTSD ja epilepsia ravis.

Nagu on kirjutanud Politico, lõhestab see teema vabariiklasi endid ning peegeldab laiemat ühiskondlikku vaidlust kanepi kasude ja riskide üle. The Guardian on omakorda märkinud, et kuigi reform võib olla murranguline, ei tähenda see "sõja narkootikumidega" lõppu.

See, mis esmapilgul paistab vastuoluna – kanepi reeglite leevendamine kodumaal ja samal ajal karm uimastipoliitiline retoorika mujal maailmas –, peegeldab pigem seda, kuidas erinevates kontekstides kasutatakse erinevat keelt ja eesmärke.

Miks see puudutab ka Eestit?

USA otsused ei kehti Eestis, kuid USA keelel ja narratiividel on mõju. Kui rahvusvaheline meedia hakkab rääkima kanepist kui "leebemast" või "ohutumast" ainest, jõuab see arusaam paratamatult ka Eesti avalikku debatti.

Nii kujunebki olukord, kus poliitiline ja teaduslik vaidlus tõlgitakse lihtsustatud keelde, mis normaliseerib ilma sisulise aruteluta. Küsimus ei ole selles, kas kanep on "hea" või "halb". Küsimus on selles, kas me suudame eristada halduskeelt, teaduskeelt ja väärtuskeelt. Kui need segi lähevad, ei saa ühiskond enam aru, mille üle ta tegelikult vaidleb.

