Kohus tunnistas kanepikasvataja süüdi narkokuriteos

Liitkaristuseks mõistis kohus Tammarule kolm aastat ja kaks kuud vangistust, millest arvatakse maha eelvangistuses viibitud aeg. Ärakandmata karistus jääb tingimisi kaks aastat viis kuud ja 13 päeva vangistust, kolme aasta ja kuue kuu pikkuse katseajaga.

Sõkkalile mõistis kohus karistuseks kolm aastat vangistust. Karistusele liideti varasema kohtuotsusega mõistetud vangistusest ärakandmata osa, s.o üks aasta kuus kuud ja 12 päeva vangistust. Karistusest loetakse kantuks eelvangistuses viibitud aeg. Ärakandmata karistus jääb tingimisi kolm aastat neli kuud ja 12 päeva, nelja aasta ja kaheksa kuu pikkuse katseajaga, mille kestel tuleb järgida ka käitumiskontrolli nõudeid.

Katseaeg algab 12. märtsist. Kohus konfiskeeris leitud narkootilise aine ja sileraudse jahipüssi.

Riigituludesse peab Tammaru tasuma menetluskulu kogusummas 6090 eurot, Sõkkal 11 318 eurot.

Tammaru ja Sõkkalit süüdistati suures koguses erinevate narkootiliste ainete, s.o kanepi, sh kanepi ja tubaka segu, ja selle töötlemisproduktide, mille THC sisaldus on üle 0,3 protsendi, psilotsiini sisaldavate seente, meskaliini sisaldava taimse aine ja jälgedena meskaliini sisaldava kaktuse ebaseaduslikus omamises, hoidmises ja valdamises ühiselt ja kooskõlastatult ehk grupis.

Süüdistus puudutas ligi 6,3 kg ainekoguse, valdavalt kanepi ja selle töötlemisproduktide, käitlemist. Tammaru süüdistati ka tulirelva ebaseaduslikus käitlemises.

Kuriteo toimepanemises grupis kohus süüdistavaid süüdi ei tunnistanud.

Kohtumenetluses ei olnud vaidlust selles, et Tammaru on tegelenud kanepi kasvatamise ja kanepist erinevate produktide valmistamisega pikka aega. Ta väitis, et tema soov ja eesmärk on olnud juba alates 2016. aastast kasvatada CBD kanepit.

Kohus jõudis järeldusele, et Tammaru teadis, et vähemasti osa tema kasvatatud kanepist ja selle töötlemisproduktidest on lubatust suurema THC sisaldusega.

Teadmisele viitavad ka Tammaru enda tellitud iga-aastased uuringud alates 2016. aastast. Ta lasi uurida kuivainet, pastat, ekstrakti, kanepiõisikuid ning iga-aastaselt selgus, et uuritud materjali THC sisaldus oli üle lubatud protsendi.

Iga-aastased uuringud kummutavad kohtu hinnangul ka kaitsja väite, et Tammaru võis olla THC sisalduse suhtes ettevaatamatu. Kohtu hinnangul on Tammaru tegutsenud vähemasti kaudse tahtlusega.

Sõkkali osas tuvastas kohus, et 2022. aasta märtsi algusest alates elas ta Tammaruga tema juures talus. Kohus tuvastas ka seda, et Sõkkal omas ja hoidis külalistetoa kirjutuslaua sahtlis 56,7 grammi 0,93–6,5-protsendilise THC sisaldusega kanepilehti, õisikuid, varsi ning peenestatud kanepit ning lisaks peenestatud kanepi ja tubaka segu, mille THC sisaldus on 2,1 protsenti.

Kanep (välja arvatud Euroopa Liidu ühtsesse põllukultuuride sordilehte võetud sordid, mille THC sisaldus ei ületa 0,3 protsenti) ja selle töötlemisproduktid, nagu ka meskaliin ja psilotsiin kuuluvad narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja.

Lube neid käidelda polnud kummalgi. Tammarul ei olnud ka relvaluba.

Kohtuotsus ei ole jõustunud.