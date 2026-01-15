Hasartmängukorraldajate vabatahtlik maksu maksmine võib osutuda keerukaks

Kui nädala alguses selgus, et riigikogu on kogemata vastu võtnud seaduse, mis vabastab hasartmängukorraldajad hasartmängumaksust, lubasid mitmed ettevõtted maksu hakata vabatahtlikult tasuma. Kas seda ka päriselt võimalik teha, on veel ebaselge.

"Maks on seadusega ettenähtud kohustus, seega kui seda kohustust pole, ei saa me rääkida ka maksust. Küll aga analüüsime, kas ja kuidas saaks ettevõtjad senikaua, kuni maksukohustus pole taastatud, vabatahtlikult panustada selleks, et kultuuri ja spordi rahastamine ei kannataks," ütles rahandusministeeriumi asekantsler Evelyn Liivamägi.

Rahandusministeeriumi ja maksu- ja tolliameti omavahelises arutelus peaks selguma, kas ja kuidas on vabatahtlik makse võimalik ja kas sellelt on vaja ka näiteks tulumaksu maksta kui põhitegevusega mitteseotud kulult.

Hasartmänguettevõtjate maksulangetuse eest seisnud riigikogu liige Tanel Tein parteist Eesti 200 ütles neljapäeva hommikul Vikerraadios, et praegu veel ei tea keegi, kuidas selline maksmine võiks juhtuda.

"Seda lahendust täna laual veel ei ole. Aga veel kord kaks pool päeva on see asi vana. See ei ole väga lihtne ülesanne," ütles Tein.

Esmaspäeval selgus, et riigikogus vastu võetud hasartmängumaksu langetamise seadus vabastas vea tõttu hasartmängukorraldajad kaughasartmängumaksu tasumisest. Selle aasta eelarvesse oli selle maksu laekumist prognoositud kokku 27 miljonit eurot ehk suurusjärgus kaks miljonit eurot kuus.

Esmalt hasartmängufirma Yolo Group ja seejärel Eesti Hasartmängude Korraldajate Liidu liikmed Betsafe, Bombay, Coolbet, Fenixbet, Grandx, Hitz Gaming, Ninja Casino, Olybet, Optibet, Paf, Tonybet, Unibet, Vana Lauri ja Vivatbet teatasid, et on valmis maksu vabatahtlikult tasuma, kuniks viga parandatud saab.

Eelnõu kaughasartmängude taas maksustamiseks algatas riigikogu kolmapäeval. Vastu võiks see saada riigikogus võetud veebruari jooksul.