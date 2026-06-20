X!

Netikasiinode maksulangetus ei ole seni Eesti turule uusi tegutsejaid toonud

Eesti
Netikasiino.
Netikasiino. Autor/allikas: ERR
Eesti

Hasartmängumaksu muudatus, mille eesmärk oli välismaiste netikasiinode Eestisse meelitamise kaudu riigi maksutulu suurendada, ei ole praeguseks uusi veebikasiinosid Eesti turule toonud. Seadusemuudatuse algatanud riigikogu Eesti 200 fraktsiooni liikme Tanel Teini sõnul avalduvad selle mõjud alles mitme aasta pärast.

Eelmise aasta lõpus riigikogus heaks kiidetud hasartmängumaksu seaduse muudatustega kärbiti veebikasiinode hasartmängumaksu, nii et see langeb järk-järgult kuuelt protsendilt neljale. Muudatuse eesmärk oli meelitada välismaiseid veebikasiinosid end Eestisse registreerima ning koguda seeläbi senisest rohkem hasartmängumaksu.

Võrreldes eelmise aasta lõpuga ei ole aga praeguseks uusi netikasiinosid lisandunud, ütles ERR-ile rahandusministeeriumi asekantsler Evelyn Liivamägi.

"On esitatud kaks loataotlust, kuid nende menetlemine hetkel käib ja tegevust alustavad nad tõenäoliselt selle aasta lõpus või järgmise aasta alguses. Loast on loobunud üks kaughasartmängukorraldaja," lisas Liivamägi.

Pärast seda, kui jaanuari alguses ilmnes, et seaduses on viga, mistõttu on tänavune hasartmängumaks null, lubasid kaughasartmängude korraldajad teha rahandusministeeriumile vabatahtlikke annetusi.

Neid laekus jaanuari maksukohustuse eest koos tulumaksuga Liivamäe sõnul umbes 815 000 eurot ja veebruari maksukohustuse eest umbes 1,12 miljonit eurot. Puudujääv summa ehk 220 000 eurot hüvitati kultuurkapitalile lisaeelarvega.

Hasartmängumaksu seaduse muutmise algatanud riigikogu liige Tanel Tein (Eesti 200) ütles, et uute netikasiinode lisandumise tempo sõltub sellest, kui kiiresti lube menetletakse ning see on ka oluline ettevõtete asukohavalikut mõjutav faktor. Eestil oleks siin Teini hinnangul arenguruumi. 

Igal juhul võib Teini hinnangul juba praegu öelda, et seadusemuudatus on siia netikasiinosid juurde toonud, kuid muudatuste kogumõju selgub mitme aasta pärast ja 2026. aasta põhjal ei saa veel kaugemaid järeldusi teha.

"See käib pika vinnaga. Mõni litsents rakendub poole aasta, mõni kümne kuu pealt," selgitas Tein.

Endine finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler ütles neljapäeval avaldatud arvamusloos, et rahvusvaheliste netikasiinode lisandumisel on maksutulu küll teretulnud, kuid järelevalve nende üle vajab tugevdamist.

Tein märkis võimalike ohtude kohta, et Eestis litsentsi saanud hasartmänguettevõtted on läbinud kõik filtrid ja kõik on aus. Uue seadusega lisandus ka kümme parandusmeedet ning kohapealse kontaktisiku nõue.

"Kohapealset inimest see ei mõjuta. Me räägime globaalse raamatupidamise siia toomisest, ühtki füüsilist kasiinot sellega juurde ei teki," rõhutas Tein, kelle hinnangul on liiga vähe tähelepanu saanud asjaolu, et hasartmängumaksu eesmärk on suurendada spordi ja kultuuri rahastust.

"Igas valdkonnas on riskid /…/, asju tuleb teha turvaliselt, aga ei tohi ka innovatsiooni kinni keerata. Väikses riigis, kus maksumaksjate hulk ei kasva, vaid kahaneb, peame vaatama ringi, kus on võimalik maksutulu seaduslikult riiki tuua. Siin ei ole matemaatilisest ega ärilisest vaatest küsimust," lisas Tein.

Samuti tõi Tein välja, et järgmisel aastal avaneb ka Soome turg ja veel pole teada, milliseks kujunevad Soome regulatsioon ja maksukeskkond ning sellest tulenevalt ka mõju piirkonna operaatoritele.

"Just seetõttu andsime maksulangetuse strateegiaga sektorile selge ja ettevaatava signaali. Eesmärk oli vähendada riski, et Eestis juba tegutsevad litsentseeritud operaatorid hakkavad oma tegevust või maksuresidentsust Soome suunama. Selline areng tähendaks Eesti jaoks maksulaekumiste vähenemist ja oleks riigieelarve vaates selge miinus," ütles Tein.

Samal teemal

parimad

arva ära ja jookse!

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

11:01

Güler vabandas Türgi toetajate ees: nutame teiega koos

10:51

Kaitsevägi ja liitlased võivad saada õiguse kriisiajal verd koguda

10:28

Jürgensi tee läks Albaania klubiga lahku

10:26

Villemdrillem: olen aru saanud, et minu keha pole jalgpallile loodud

10:08

Pardiralli korraldaja: kogutud rahaga tuuakse lootust kümnetele peredele

10:08

Venemaa rünnakus Harkivile hukkus üks ja sai viga üheksa inimest Uuendatud

09:56

Clark suurendas USA lahtistel edu, DeChambeau langes konkurentsist

09:55

Ülevaade. Spielberg on väsinud unistamast

09:51

Isamaa palub Karisel ERR-i seadus menetlusvigade tõttu välja kuulutamata jätta

09:27

Netikasiinode maksulangetus ei ole seni Eesti turule uusi tegutsejaid toonud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19.06

Kallase osaliselt venekeelne tänukõne lõpuaktusel hämmastas õpetajaid Uuendatud

19.06

Vjatšeslav Leedo peab reaalselt vangi minema Uuendatud

19.06

Kreml: oleme avatud dialoogiks Euroopaga, kuid ei aktsepteeri ultimaatumeid

19.06

Mart Helme kasutas poliitreklaamis ilma loata Alo Mattiiseni laulu Uuendatud

19.06

Sõja 1577. päev: CNN: Ukraina on leidnud viisi Venemaa õhutõrje ülekoormamise Uuendatud

10:08

Venemaa rünnakus Harkivile hukkus üks ja sai viga üheksa inimest Uuendatud

00:28

USA jalgpallikoondis sai MM-il teise võidu Uuendatud

19.06

Järvamaal hukkus liiklusõnnetuses kaks inimest Uuendatud

19.06

Times: lahingud Liibanonis nurjasid USA ja Iraani rahukõnelused Uuendatud

19.06

Meloni sõnul valetas Trump tema kohta

ilmateade

SPORT

11:01

Güler vabandas Türgi toetajate ees: nutame teiega koos

10:28

Jürgensi tee läks Albaania klubiga lahku

09:56

Clark suurendas USA lahtistel edu, DeChambeau langes konkurentsist

09:23

Slovakitar uuendas Dohas rahvusrekordit, olümpiavõitja näitas taset

loe: kultuur

09:55

Ülevaade. Spielberg on väsinud unistamast

09:05

Ühe minuti film | Kevin Piperal ja Philip Kaat "Kõverpeegel"

19.06

Sinijärv: suvise nädalavahetuse mõttetuks mõnususeks lugegem lahedaid lehekülgi leebel lobinal

19.06

Uue muusika reede: Night Tapes, Karl Killing, Anna Himma, Holy Motors jpt

loe: eeter

10:26

Villemdrillem: olen aru saanud, et minu keha pole jalgpallile loodud

10:08

Pardiralli korraldaja: kogutud rahaga tuuakse lootust kümnetele peredele

19.06

Üllatus otse-eetris: kolleegid õnnitlesid Veronika Uibot viimaste hommiku-uudiste eel

19.06

Rajas noorsooteatri suvelavastusest: seal loodud ruume tavateatris ei kohta

Raadiouudised

19.06

Päevakaja (19.06.2026 18:00:00)

19.06

Mart Helme kasutas poliitreklaamis ilma loata Alo Mattiiseni laulu

19.06

Kallase osaliselt venekeelne tänukõne lõpuaktusel hämmastas õpetajaid

19.06

Raadiouudised (19.06.2026 15:00:00)

19.06

Soome kaitsepolitsei hoiatab kohalikke omavalitsusi andmekeskuste rajamiseks kergekäeliselt loa andmise eest

19.06

Euroopa Liit hiilib lähemale otsusele Venemaaga taas avada diplomaatiline suhtlus

19.06

Emor: Isamaa ja Keskerakond jätkavad populaarsustabeli tipus

19.06

Kaitsevägi ja liitlased saaksid kriisiajal õiguse verd koguda

19.06

Raadiouudised (19.06.2026 12:00:00)

19.06

Raadiouudised (19.06.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo