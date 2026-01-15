Utrechtis kärgatas võimas plahvatus, vähemalt neli inimest sai viga

Hollandi keskosas Utrechtis kärgatas neljapäeval võimas plahvatus ja puhkes tulekahju, mille tagajärjel varises kokku mitu maja ja sai vigastada vähemalt neli inimest, teatasid ametnikud.

"Pärast plahvatust varises kokku mitu hoonet. Neli inimest said vigastada ning nad toimetati kiirabihaiglasse," teatas kohalik päästeteenistus.

Esialgu ei ole selge, mis plahvatuse põhjustas.

Ametnikud kutsusid kohalikke elanikke piirkonnast eemale hoidma, samal ajal kui päästemeeskonnad sündmuskohale kiirustasid.

"Päästeamet uurib praegu, kuidas varisenud ja kahjustatud hooneid ohutult läbi otsida, et teha kindlaks, kas keegi on veel sees," teatasid võimud.

Sündmuskohal viibiv AFP reporter nägi mitmeid redelitega tuletõrjujaid, kes üritasid hoonetesse pääseda.

"On ka võimalik, et rusude all on veel inimesi," ütles linnapea Sharon Dijksma rahvusringhäälingule NOS.

Telepildis oli näha ajaloolise kesklinna kohale tõusvat suitsusammast ja tänavatele paiskunud rususid.