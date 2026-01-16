RMK ostis mullu eraomanikelt rekordkoguses looduskaitselist maad

Kaheksa aasta jooksul on RMK looduskaitseliste maade ostuks kulutanud üle 30 miljoni euro ja omandanud kokku 2500 hektarit kaitsealust maad, teatas RMK.

RMK juhatuse esimees Mikk Marran märkis, et looduskaitseliste eramaade riigiomandisse ostmise ülesanne on sätestatud omaniku ootustes.

"Metsade majandamisest teenitud tulu oleme kasutanud piirangutega eramaade omandamiseks alates 2018. aastast ning viimastel aastatel üha kasvavas tempos," lausus Marran.

Eraomandist riigi omandisse jõuab looduskaitseliste piirangutega maa eraomaniku soovil, kui selle kaitsekord piirab maa sihtotstarbelist kasutamist, näiteks keelates valmiva või küpse metsa puhul uuendusraied.

Protsess on korraldatud nii, et riigile ostetavate maade valiku loodusväärtuste alusel teeb keskkonnaamet, määrates ka hinna. Maade omandamise üle otsustab kliimaministeerium. RMK sõlmib maa müüjaga lepingu, kannab eraomanikule raha ja ostetud maa läheb RMK üldisesse maafondi.

Mullu detsembris oli riigile omandamise ootejärjekorras üle 460 kinnisasja. RMK 2026. aasta eelarves on looduskaitseliste maade omandamiseks ette nähtud 10,8 miljonit eurot.

RMK hallata on 1,07 miljonit hektarit riigimetsa, millest kaitsealuse metsa osakaal moodustab 44 protsenti ja majandatava metsa osakaal 56 protsenti.