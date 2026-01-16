X!

RMK ostis mullu eraomanikelt rekordkoguses looduskaitselist maad

Eesti
Riigimets.
Riigimets. Autor/allikas: Jüri Pere / RMK
Eesti

Riigimetsa majandamise keskus (RMK) ostis mullu eraomanikelt rekordilised 911 hektarit looduskaitselist maad enam kui 10,2 miljoni euro eest.

Kaheksa aasta jooksul on RMK looduskaitseliste maade ostuks kulutanud üle 30 miljoni euro ja omandanud kokku 2500 hektarit kaitsealust maad, teatas RMK.

RMK juhatuse esimees Mikk Marran märkis, et looduskaitseliste eramaade riigiomandisse ostmise ülesanne on sätestatud omaniku ootustes.

"Metsade majandamisest teenitud tulu oleme kasutanud piirangutega eramaade omandamiseks alates 2018. aastast ning viimastel aastatel üha kasvavas tempos," lausus Marran.

Eraomandist riigi omandisse jõuab looduskaitseliste piirangutega maa eraomaniku soovil, kui selle kaitsekord piirab maa sihtotstarbelist kasutamist, näiteks keelates valmiva või küpse metsa puhul uuendusraied. 

Protsess on korraldatud nii, et riigile ostetavate maade valiku loodusväärtuste alusel teeb keskkonnaamet, määrates ka hinna. Maade omandamise üle otsustab kliimaministeerium. RMK sõlmib maa müüjaga lepingu, kannab eraomanikule raha ja ostetud maa läheb RMK üldisesse maafondi. 

Mullu detsembris oli riigile omandamise ootejärjekorras üle 460 kinnisasja. RMK 2026. aasta eelarves on looduskaitseliste maade omandamiseks ette nähtud 10,8 miljonit eurot.

RMK hallata on 1,07 miljonit hektarit riigimetsa, millest kaitsealuse metsa osakaal moodustab 44 protsenti ja majandatava metsa osakaal 56 protsenti. 

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

ela kaasa!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:01

Berliinis toimus ajalooline NBA mäng

10:00

Zelenski: Venemaa jätkuv soov hävitada tõestab, et leppeid ei taheta Uuendatud

09:52

Kristi Paron: mis on lapsepõlves väärtuslikku?

09:50

Ida-Viru kutsehariduskeskuse talvisel vastuvõtul jäid pea pooled kohad täitmata

09:50

Soomaa rahvuspargis avatakse uus külastuskeskus

09:50

Presidendivalimiste korra põhimõtteline muutmine jääb tulevikku

09:47

Polaarööl Teravmägedes käinud sõbrad: kogu aeg oli tunne, et tahaks magama minna

09:40

Taani peaminister arutab USA senaatoritega Gröönimaa tulevikku

09:35

Kohati sajab vähest lund

09:26

TÄNA OTSE | Petrõkina alustab EM-i vabakava liidrikohalt

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

15.01

Sõja 1422. päev: Trumpi sõnul on Putin valmis rahuleppeks, kuid Zelenski takistab Uuendatud

15.01

Eesti ja Läti taevas sähvatas kolmapäeva õhtul haruldane boliid

15.01

Haukanõmm: Vene kultuurikeskuses toimus sisuline lammutamine

15.01

Suurepärane esitus tõi Eesti teatemeeskonnale Ruhpoldingist viienda koha Uuendatud

15.01

Vennad Selevkod uisutasid EM-i lühikavas esikolmikusse Uuendatud

15.01

USA võimud: naise maha lasknud ICE-i agendil tekkis sisemine verejooks

15.01

Kallas EL-i seadusandjatele: maailmas toimuv ajab jooma

15.01

Eesti panustab Gröönimaal toimuvasse õppusesse Uuendatud

15.01

Isikliku rekordi uisutanud Petrõkina asus lühikava järel liidriks Uuendatud

15.01

Tusk: NATO liitlaste vaheline konflikt oleks senise maailmakorra lõpp Uuendatud

ilmateade

loe: sport

10:01

Berliinis toimus ajalooline NBA mäng

09:26

TÄNA OTSE | Petrõkina alustab EM-i vabakava liidrikohalt

09:10

TÄNA OTSE | Viimastena tulevad EM-i jääle jäätantsijad

08:12

TÄNA OTSE | Ruhpoldingis sõidetakse viimane naiste sprint enne olümpiat

loe: kultuur

08:05

Karl Birnbaum: teater oma traditsioonilises vormis ei mõju enam nii tugevalt

15.01

Anna Hints: see oleks kohutav, kui ma oleksin valmis režissöör

15.01

Tallinn eraldas kultuurile veidi üle miljoni rohkem kui mullu

15.01

Sõltumatu tantsu laval algas rahvusvaheline esitlusfestival Modina

loe: eeter

09:47

Polaarööl Teravmägedes käinud sõbrad: kogu aeg oli tunne, et tahaks magama minna

15.01

Jooksutreener: talvel väljas joostes tuleb vältida jääd ja lumepudru

15.01

Nahaarst: külmal ajal peavad kõik nägu kreemitama

15.01

Tanel-Eiko Novikov: elu parim sünnipäevakink oli osalemine trummikatsetel

Raadiouudised

09:20

Raadiouudised (16.01.2026 09:00:00)

15.01

Päevakaja (15.01.2026 18:00:00)

15.01

Läti hakkab haiglavõrku ümber korraldama

15.01

Tartus tekitab küsimusi osaliselt avatava silla liikluskorraldus

15.01

Raadiouudised (15.01.2026 15:00:00)

15.01

Osa Tondi kasarmutest ootab veel kordategemist

15.01

Hoiu-laenuühistutele uusi nõudeid seadev eelnõu läbis riigikogus teise lugemise

15.01

Reedene päev tuleb sajuta

15.01

Raadiouudised (15.01.2026 12:00:00)

15.01

Prantsuse julgeolekunõukogu arutab Gröönimaa teemat ja Iraani olukorda

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo