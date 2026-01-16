X!

Tartu ülikooli kliinikum kehtestab lastele EMO-s visiiditasu

Tartu Ülikooli kliinikum (TÜK).
Tartu Ülikooli kliinikum (TÜK). Autor/allikas: Tartu ülikooli kliinikum
Jaanuarist peavad lapsed ja noored maksma Tartu ülikooli kliinikumis vältimatu abi visiiditasu viis eurot. Varem tasuta olnud teenuse tegemine tasuliseks tuleneb Tartu linna tervishoiukulude hüvitamise korralduse muutusest, teatas kliinikum.

"Seni olid rahvastikuregistri järgi Tartu linna registreeritud kuni 19-aastaste isikute vältimatud ambulatoorsed arsti vastuvõtud ilma visiiditasuta, kuna selle kulu tasus Tartu linn. 2026. aasta jaanuarist erisused enam vältimatu abi vajaduse korral ei kehti ning kuni 19-aastaste vältimatu tervishoiuteenuse visiidi eest tuleb tasuda 5 eurot," teatas kliinikumi esindaja.

Muudatus ei puuduta kliinikumi teatel alla kaheaastaseid lapsi, kellele on ambulatoorsed tervishoiuteenused visiiditasuta.

Tartu linnavalitsuse abilinnapea Martin Bek (Reformierakond) ütles, et kliinikumi puudutav visiiditasu kehtestamine on eelmise linnavalitsuse ajal läbikäidud muudatus.

"Linn on vaikimisi neid tasusid hüvitanud, nüüd on soov minna vajaduspõhisemaks," lausus Bekk. "Kui lausaliselt katta visiiditasu, siis see rahaline sääst igale patsiendile pole sama kaaluga," lisas ta.

Kuigi uus linnavalitsus vaatab üle ja teeb muudatusi eelarvesse, siis visiiditasude hüvitamise lõpetamise tagasipööramist neil Beki sõnul kavas pole.

Kliinikumi erakorralise ja vältimatu abi korraldus lastele ja täiskasvanutele jääb samaks: ootamatute tervisemurede korral on võimalik pöörduda nii erakorralise meditsiini osakonda kui ka lastekliiniku, kõrvakliiniku, naistekliiniku, silmakliiniku, stomatoloogia kliiniku ning psühhiaatriakliiniku vältimatu abi valvekabinetti.

Vältimatu abi eesmärk on ravida lapsi ja täiskasvanuid, kellel on tekkinud ootamatu ja äge terviseprobleem, mis on inimesele eluohtlik või potentsiaalselt eluohtlik.

Toimetaja: Mari Peegel

