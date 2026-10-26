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Elering otsib riigihankega kriisijuhtimiskeskuse ehitajat

Eesti
Betoonist kaitseplokk Eleringi peahoone sissepääsu ees.
Betoonist kaitseplokk Eleringi peahoone sissepääsu ees.
Eesti

Eesti elektri- ja gaasisüsteemi haldur Elering kuulutas välja riigihanke kriisijuhtimiskeskuse ehitamiseks. Keskus rajatakse Eleringi peahoone kõrvale, see peaks valmima kahe aastaga ja selle eeldatav hind ilma käibemaksuta on 28,7 miljonit eurot.

Kriisijuhtimiskeskus kinnistul Kadaka tee 42 peab vastama riigikaitseobjekti turvalisuse nõuetele. Selle tulevases asukohas paiknenud amortiseerunud hoone lammutati tänavu kevadel.

Eleringi kriisivalmiduse üksuse juht Hannes Kont ütles, et Elering on muutunud julgeolekuolukorra tõttu käivitanud väga mahuka kriisivalmiduse suurendamise programmi, mille raames investeeritakse taristu turvalisusesse. Üks osa sellest on uue kriisijuhtimiskeskuse rajamine.

"Me peame tagama süsteemi dispetšerite võime igal ajahetkel olukorda turvaliste andmesidekanalitega seirata ja juhtida. Praegu me näeme – vaadates, mis toimub Ukrainas ja vaadates riigi poolt antud ohuhinnanguid – et vajalik turvalisuse tase on oluliselt täpsustunud ja tõusnud. Me peame seda tegema palju turvalisemas keskkonnas kui seni," rääkis Kont.

Eleringi kriisivalmiduse juht lisas, et kriisijuhtimiskeskusest ja selle rajamise üksikasjadest täpsemalt rääkida ei saa, sest see pole avalik teave.

"Millised on need tehnoloogilised lahendused, kuidas me igal ajahetkel omame sõna otseses mõttes mikrosekundilist ülevaadet sellest, milline on nii elektri- kui gaasitaristu seisund – neid detaile me kindlasti avama ei hakka. Ütleme seda, et me loome lihtsalt turvalisemad side- ja andmeside võimalused ning ka füüsilise turvalisuse võimalused, mis võimaldavad meil seda turvalisemalt teha," märkis Kont.

Elering soovib ehituslepingu sõlmida hiljemalt järgmise aasta alguseks. Hankel osalejad peavad tegema esialgse pakkumuse tähtajaga 20 kuud.

"Loomulikult on meil kiire, aga vaatame, mida turg pakub. Meie ambitsioon on sõlmida leping 2027. aasta alguseks, mis tähendab, et kriisijuhtimiskeskus võiks valmida 2028. aasta lõpuks või 2029. aasta alguseks," rääkis Kont.

Toimetaja: Mait Ots

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