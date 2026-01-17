X!

Jõustunud jäätmereform toob esimesed muudatused juba sel aastal

Eesti
Nutiprügikast Pirital
Nutiprügikast Pirital Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Laupäeval jõustus jäätmereform, mille eesmärk on suunata kümne aasta pärast ringlusse vähemalt 65 protsenti olmejäätmetest. Üleminek uuele süsteemile toimub järk-järgult. Äsja valmis jäätmete liigiti kogumise juhend, ees ootavad omavalitsuste esimesed veo- ja käitlushanked ning ringlussevõtt saab eelise jäätmete põletamise ja ladestamise ees.

"Järgmise viie aasta jooksul hakkame samm-sammult üle minema uuele jäätmehoolduse süsteemile, kus inimesele on sorteerimine lihtne ja rahakotile kasulik. Kohalikud omavalitsused hakkavad tegema hankeid senisest teistmoodi ning tänu sellele suureneb jäätmeturul konkurents – vajadust selle järgi illustreerib kõnekalt ka pealinnas osaliselt seiskunud prügivedu. Uued puhtad jäätmevood ja usaldusväärsed andmed kasvatavad ettevõtete kindlust valdkonda investeerida," lausus taristuminister Kuldar Leis. 

Kodudes jäätmete sorteerimise lihtsustamiseks on valminud riiklik olmejäätmete liigiti kogumise juhend. Jäätmeid peab liigiti koguma juba praegu, kuid tulevikus on tänu jäätmereformile selleks mugavamad võimalused kodu lähedal. Kui jäätmekäitlejad on seni teinud kümneid juhendeid erinevate suunistega, kuhu käib näiteks munakoor, kommipaber või majapidamispaber, siis need erimeelsused saavad riikliku juhendiga lahendatud.  

Sel aastal teevad uutel tingimustel jäätmete veo- ja käitlushanked vähemalt kümmekond omavalitsust. Ministeeriumi andmetel peaksid uue veo- ja käitlushanke tegema Narva ja Sillamäe, samuti peaksid vähemalt käitlushanke tegema Rakvere linn, Kadrina vald, Mustvee vald, Jõgeva vald, Rae vald ja Viljandi linn. 

"Lisaks neile on hulk kohalikke omavalitsusi, kel on küll lõppeva lepingu pikendamise võimalus, kuid soovitame neil elanikele parema hinna ja kvaliteedi pakkumiseks minna üle tänapäevasele jäätmehooldussüsteemile," ütles Leis.  

Kõik Eesti omavalitsused korraldavad pakendi- ning paberi- ja pappjäätmete kogumise hiljemalt 2031. aastaks. Iga omavalitsuse üleminekuaeg uuele süsteemile sõltub sellest, millal praegu kehtivad jäätmehoolduslepingud lõppevad. Keskkonnainvesteeringute Keskus jagab jätkuvalt kõigile kohalikele omavalitsustele ülemineku lihtsustamiseks ka jäätmete liigiti kogumise taristu arendamise toetust. Taotlusi oodatakse kuni märtsi lõpuni või eelarve ammendumiseni, et projektid jõuaks ellu viia käesoleva Euroopa Liidu rahastusperioodi sees.  

1. juulil jõustub keskkonnatasude muudatus, mis seab segaolmejäätmete põletustasuks 60 eurot tonni kohta ja ladestustasuks 90 eurot tonni kohta, tõstes mõnevõrra segaolmejäätmete üleandmise hinda. 

"Jäätmete põletamine ja prügimäele ladestamine peab olema majanduslikult ebamõistlikum, et ringlussevõtutööstus saaks areneda, lisanduks uusi töökohti ja kasvaks majanduse konkurentsivõime. Seejuures on oluline, et omavalitsused looksid seadusega ette nähtud süsteemi pakendijäätmete kohtkogumisega inimestele hinnaga 50 senti tühjenduskorra kohta ehk võrreldes tänasega kohati kordades odavamalt," sõnas Leis.

"Põletustasu Iru soojuselektrijaamas toodetava sooja hinda ei tõsta," lisas ta.

Jäätmearuandluse kaasajastamiseks võetakse kasutusele jäätmeinfosüsteem PISTRIK, mis koondab andmevahetuse ühte infosüsteemi ja vähendab ettevõtetel andmete korduvat sisestamist. Alates järgmise aasta 1. jaanuarist tuleb uues keskkonnas esitada jäätmeveo saatekirjad ning andmed käitlustoimingute kohta. Uut süsteemi on juba praegu võimalik testida ning sügisel toimuvad keskkonnaagentuuri koolitused ettevõtetele.  

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

ela kaasa!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:22

Galerii: Ketlin Kuusing ja Sten Saarits avasid näituse "Kõige kanduva teed"

13:54

Ilves saavutas Oberhofi kompaktvõistlusel seitsmenda koha Uuendatud

13:37

Austraalia lahtiste soojendusturniiridel võidutsesid Tšehhi mehed

13:35

Arvustus. Pildikummardajate mihklipäev

13:32

Gümnasistid AI kasutamisest õppetöös: kõige parem selle juures on aja kokkuhoid

13:16

ESTDEV-i juhi kohale kandideerib üle 20 inimese

13:14

VIDEO | Cadillaci tiim viis auto Silverstone'i ringrajale

12:42

Meier jätkas Portugalis vihmasajus peetud teisel etapil seitsmendana

12:39

Ukraina delegatsioon peab laupäeval läbirääkimisi USA-ga Uuendatud

12:18

Galerii: ERM-is avati näitus "Meie rõiva värvid. Kohalik ja kauge"

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

16.01

Võrratu Niina Petrõkina krooniti teist aastat järjest Euroopa meistriks Uuendatud

16.01

Ermits sõitis Ruhpoldingis karjääri parima sprindivõistluse Uuendatud

16.01

Pevkur: Eesti sõdurid ei lähe Gröönimaale, et ameeriklastega võidelda Uuendatud

16.01

WSJ: islamirežiim mattis Iraani infosulgu ja korraldas ulatusliku veresauna

16.01

Saksamaa blokeeris varilaevastiku tankeri sisenemise Läänemerele

16.01

Tänavuse gripiepideemia taga on tugevasti muteerunud viirusvorm

16.01

TS Laevad: uus parvlaev võib raskete jääoludega hätta jääda

16.01

Sõja 1423. päev: Zelenski sõnul tõestab Venemaa, et ei taha kokkuleppeid Uuendatud

00:45

Petrõkina: teadsin juba kava lõpetades, et sellest piisab võiduks

16.01

Suplejate nuhtlus hoiab Eesti põhjarannikut jäävabana

ilmateade

loe: sport

13:54

Ilves saavutas Oberhofi kompaktvõistlusel seitsmenda koha Uuendatud

13:37

Austraalia lahtiste soojendusturniiridel võidutsesid Tšehhi mehed

13:14

VIDEO | Cadillaci tiim viis auto Silverstone'i ringrajale

12:42

Meier jätkas Portugalis vihmasajus peetud teisel etapil seitsmendana

loe: kultuur

14:22

Galerii: Ketlin Kuusing ja Sten Saarits avasid näituse "Kõige kanduva teed"

13:35

Arvustus. Pildikummardajate mihklipäev

12:18

Galerii: ERM-is avati näitus "Meie rõiva värvid. Kohalik ja kauge"

12:07

Galerii: Maarit Murka uus näitus vaatleb kunstnikunatuuri duaalsust

loe: eeter

13:32

Gümnasistid AI kasutamisest õppetöös: kõige parem selle juures on aja kokkuhoid

11:50

Christopher Rajaveer: Pariis ja London on ohtlikumad kui Senegal

11:18

Vanilla Ninja: meile sobib, kui meid kindlaks favoriidiks ei peeta

16.01

Anni Anete Mõisamaa: Tallinna loomade varjupaigas ei ole ühtegi koera

Raadiouudised

16.01

Kaitsevaldkonna esindajad Kallase keeleettepanekut ei toeta

16.01

Narva muuseum alustas tööstuspärandi avahoidla rajamist

16.01

Päevakaja (16.01.2026 18:00:00)

16.01

Raadiouudised (16.01.2026 15:00:00)

16.01

Tartu hoiu-laenuühistu otsib likviidsusmuredele lahendusi

16.01

Laupäeval sajab kohati lund, lörtsi või jäävihma

16.01

Raadiouudised (16.01.2026 12:00:00)

16.01

Presidendivalimiste korra põhimõtteline muutmine jääb tulevikku

16.01

Ida-Viru kutsehariduskeskuse talvisel vastuvõtul jäid pea pooled kohad täitmata

16.01

Soomaa rahvuspargis avatakse uus külastuskeskus

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo