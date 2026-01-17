Lasteaia kohatasu kaotamine läheb Tallinnale aastas maksma seitse miljonit

Tallinn kaotab alates 1. septembrist pealinna elanikele lasteaia kohatasu ning see võtab aastas linnaeelarvest umbes seitse miljonit eurot.

Tallinna elanike lastele lasteaia kohatasu kaotamine 1. septembrist on kirjas Keskerakonna ja Isamaa koalitsioonilepingus. Sel nädalal linnavolikogule esitatud tänavuses eelarves on kirjas, et linnaelanikele kohatasu tõepoolest kaob ning et tänavu nelja kuuga läheb selleks eelarvest vaja 2,4 miljonit eurot.

Aasta kohta saab kohatasu kaotamise kulu olema ligikaudu seitse miljonit eurot, märgitakse eelarve seletuskirjas.

Tallinnale kuuluvates lasteaedades on kohatasu praegu 50 eurot kuus, veel mullu aprillini oli see 71,25 eurot kuus.

Eelarve seletuskirja järgi hakkab Tallinn alates septembrist maksma ka koduse lapse toetust. Toetust makstakse 1,5- kuni 3-aastastele lastele, kes ei käi ei lasteaias ega lastehoius. Samuti jätkab Tallinn eralastehoidude toetamist. Erahoidude ja koduse lapse toetuseks kulub linnaeelarvest tänavu

8,4 miljonit eurot.

Tallinna volikogu hääletas lasteaia kohatasu kaotamise üle ka mullu juulis, eelmise võimuliidu ajal. Toona ei kogunud eelnõu piisavalt poolthääli.