X!

Lasteaia kohatasu kaotamine läheb Tallinnale aastas maksma seitse miljonit

Eesti
Mänguväljak
Mänguväljak Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Tallinn kaotab alates 1. septembrist pealinna elanikele lasteaia kohatasu ning see võtab aastas linnaeelarvest umbes seitse miljonit eurot.

Tallinna elanike lastele lasteaia kohatasu kaotamine 1. septembrist on kirjas Keskerakonna ja Isamaa koalitsioonilepingus. Sel nädalal linnavolikogule esitatud tänavuses eelarves on kirjas, et linnaelanikele kohatasu tõepoolest kaob ning et tänavu nelja kuuga läheb selleks eelarvest vaja 2,4 miljonit eurot.

Aasta kohta saab kohatasu kaotamise kulu olema ligikaudu seitse miljonit eurot, märgitakse eelarve seletuskirjas.

Tallinnale kuuluvates lasteaedades on kohatasu praegu 50 eurot kuus, veel mullu aprillini oli see 71,25 eurot kuus.

Eelarve seletuskirja järgi hakkab Tallinn alates septembrist maksma ka koduse lapse toetust. Toetust makstakse 1,5- kuni 3-aastastele lastele, kes ei käi ei lasteaias ega lastehoius. Samuti jätkab Tallinn eralastehoidude toetamist. Erahoidude ja koduse lapse toetuseks kulub linnaeelarvest tänavu
8,4 miljonit eurot.

Tallinna volikogu hääletas lasteaia kohatasu kaotamise üle ka mullu juulis, eelmise võimuliidu ajal. Toona ei kogunud eelnõu piisavalt poolthääli.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

ela kaasa!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:38

Eesti mäesuusataja kukkus Austrias toimunud võistlusel

16:27

Michal: mullu hangiti Eestile 545 miljoni eest relvastust ja moona

16:20

Bogetveit meenutas varalahkunud sõpra: Sivert oli väga seikluslik inimene

16:15

Arvustus. Meis peitub jõud, mis korda saadab head

16:15

Kopenhaagenis avaldasid tuhanded meelt Trumpi Gröönimaa plaanide vastu

15:59

Rockets teenis kodupubliku ees tabelinaaber Timberwolvesi üle võidu

15:54

Ukraina delegatsioon peab laupäeval läbirääkimisi USA-ga Uuendatud

15:17

Lasteaia kohatasu kaotamine läheb Tallinnale aastas maksma seitse miljonit

15:16

Al-Attiyah teenis Dakari rallil kuuenda üldvõidu

15:05

VAATA OTSE | Teatesõidus säranud Eesti mehed lähevad rajale sprindisõidus Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

16.01

Võrratu Niina Petrõkina krooniti teist aastat järjest Euroopa meistriks Uuendatud

16.01

Ermits sõitis Ruhpoldingis karjääri parima sprindivõistluse Uuendatud

16.01

WSJ: islamirežiim mattis Iraani infosulgu ja korraldas ulatusliku veresauna

16.01

Pevkur: Eesti sõdurid ei lähe Gröönimaale, et ameeriklastega võidelda Uuendatud

16.01

Saksamaa blokeeris varilaevastiku tankeri sisenemise Läänemerele

00:45

Petrõkina: teadsin juba kava lõpetades, et sellest piisab võiduks

16.01

Sõja 1423. päev: Zelenski sõnul tõestab Venemaa, et ei taha kokkuleppeid Uuendatud

16.01

Tänavuse gripiepideemia taga on tugevasti muteerunud viirusvorm

16.01

TS Laevad: uus parvlaev võib raskete jääoludega hätta jääda

06:11

Jüri Käo: valitsus tahab Eesti majandust ilusamaks rääkida

ilmateade

loe: sport

16:38

Eesti mäesuusataja kukkus Austrias toimunud võistlusel

16:20

Bogetveit meenutas varalahkunud sõpra: Sivert oli väga seikluslik inimene

15:59

Rockets teenis kodupubliku ees tabelinaaber Timberwolvesi üle võidu

15:16

Al-Attiyah teenis Dakari rallil kuuenda üldvõidu

loe: kultuur

16:15

Arvustus. Meis peitub jõud, mis korda saadab head

14:22

Galerii: Ketlin Kuusing ja Sten Saarits avasid näituse "Kõige kanduva teed"

13:35

Arvustus. Pildikummardajate mihklipäev

12:18

Galerii: ERM-is avati näitus "Meie rõiva värvid. Kohalik ja kauge"

loe: eeter

13:32

Gümnasistid AI kasutamisest õppetöös: kõige parem selle juures on aja kokkuhoid

11:50

Christopher Rajaveer: Pariis ja London on ohtlikumad kui Senegal

11:18

Vanilla Ninja: meile sobib, kui meid kindlaks favoriidiks ei peeta

16.01

Anni Anete Mõisamaa: Tallinna loomade varjupaigas ei ole ühtegi koera

Raadiouudised

16.01

Kaitsevaldkonna esindajad Kallase keeleettepanekut ei toeta

16.01

Narva muuseum alustas tööstuspärandi avahoidla rajamist

16.01

Päevakaja (16.01.2026 18:00:00)

16.01

Raadiouudised (16.01.2026 15:00:00)

16.01

Tartu hoiu-laenuühistu otsib likviidsusmuredele lahendusi

16.01

Laupäeval sajab kohati lund, lörtsi või jäävihma

16.01

Raadiouudised (16.01.2026 12:00:00)

16.01

Ida-Viru kutsehariduskeskuse talvisel vastuvõtul jäid pea pooled kohad täitmata

16.01

Soomaa rahvuspargis avatakse uus külastuskeskus

16.01

Presidendivalimiste korra põhimõtteline muutmine jääb tulevikku

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo