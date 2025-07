Lasteaia kohatasu kaotamine kukkus Tallinna linnavolikogu hääletusel läbi

Määruse eelnõu poolt hääletas 37 linnavolinikku, vastu oli samuti 37.

Lisaks Keskerakonna ja EKRE fraktsiooni liikmetele hääletasid vastu ka Eesti 200 fraktsiooni liikmed.

Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski loetles ka kohatasu kaotamise katteallikad 11 miljoni euro ulatuses.

3,5 miljonit eurot peaks tulema Raadiku lepingu soodsamaks rääkimisest, mis üürihinda ei mõjuta. Samuti leitakse raha talvise lumekoristuse arvelt – täpsemalt panustatakse lumeveoks plaanitud kaheksa miljoni asemel sinna nüüd kuus miljonit. Raha peaks tulema ka linnavara ameti halduses olevate linnavarade efektiivsemast haldamisest, samuti kultuurikeskuste reformist. Selle reformi tulemusena peaks tulema 300 000. Ka Tallinna õpetajate maja üürile andmise mudeli muutmisel peaks Ossinovski sõnul renditulu laekumine paranema. Katteallikana nimetas ta ka koolide IT-teenuse konsolideerimist.

Loomaaia muutmine sihtasutuseks võimaldaks tema sõnul olla edukam teadusprojektide taotlemisel. Sellest võiks esimestel aastatel tulla lisatulu umbes 500 000 eurot. Samuti LED-valgustitele kiirem üleminek tänavavalgustuses, mis annaks kokkuhoidu ligi 300 000 eurot aastas. "Viimane on elektriautode laadimise taristu kontsessioonileping, mis on praegu hanke lõppetapis, kus me anname linna vara, linna maad eraettevõtetele elektriautode laadimispunktide välja ehitamiseks. Kokku 60 linnavara positsiooni. Kokkuhoid kuskil 600 000 eurot aastas," rääkis Ossinovski.

Keskerakonna nimel võtsid sõna Kairet Remmak-Grassmann ja Anastassia Kovalenko-Kõlvart, kes ütlesid, et tausta lasteaiakohad on küll õilis algatus, aga raha võetakse abivajajatelt ning katteallikad tulevad laste hariduse arvelt.

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ütles, et Keskerakond toetab lasteaia kohatasu kaotamist, kuid erakonna hinnangul on Jevgeni Ossinovski linnavalitsuse pakutud lahendused abivajajate arvelt. Keskerakond lubab, et kui tuleb oktoobris Tallinnas võimule, siis kaotatakse lasteaia kohatasu nii, et teised abivajajad ei kannataks.

Ka Mart Kallas EKRE-st ütles, et kuna katteallikad ei tundu kindlad, siis EKRE ei saa eelnõu toetada.

Kuidas lasteaiakohtade teema linnavalitsuse lammutas ja tagasi kokku tõi

Lasteaia kohatasu kaotamisest sai praeguse Tallinna koalitsiooni jaoks tüliõun, mis viis ka praeguse koalitsiooni lühiajalise lagunemiseni.

Nimelt vallandas juunikuu alguses võimukriisi Tallinnas Reformierakonna Keskerakonnaga samal päeval esitatud ettepanek tühistada linna lasteaedades kohatasu. Koalitsioonipartnerid sotsiaaldemokraadid (SDE), Isamaa ja Eesti 200 sellega ei nõustunud ning süüdistasid Reformierakonda kokkuleppes Keskerakonnaga.

Järgnesid arutelud lasteaia kohatasu kaotamise ajastuse teemal, ent linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) ja abilinnapea Pärtel-Peeter Pere (RE) teineteise vastased süüdistused läksid järjest teravamaks.

26. juunil teatas Reformierakond, et ei nõustu enam SDE linnapea Ossinovski jätkamisega. Järgmisel päeval valis Reformierakonna Tallinna juhatus Tallinna linnapeakandidaadiks ettevõtja Urmas Sõõrumaa.

See tähendas võimuliidu lõppu ning Jevgeni Ossinovski laskis Reformierakonna abilinnapead lahti. Samal ajal kõlasid Pärtel-Peeter Pere väljaütlemised, mis kutsusid üles koostööle Keskerakonnaga. Reformierakond lubas toetada ka linnapea Jevgeni Ossinovski umbusaldamist. Reformierakonna juht Kristen Michal teatas, et Reformierakond läheb Tallinnas opositsiooni.

3. juulis loobus Urmas Sõõrumaa ootamatult Tallinna linnapeaks pürgimisest.

Seejärel kutsus Ossinovski Reformierakonda koalitsiooni tagasi, ametliku ettepaneku selleks tegi ta 7. juulil. Reformierakond võttis kutse vastu ning 8. juulil toimunud Jevgeni Ossinovski umbusaldamist ei toetanud. Samal päeval taastas Ossinovski Reformierakonna abilinnapeade Viljar Jaamu ja Pärtel-Peeter Pere volitused.

Ühiselt otsustati kaotada alates 1. septembrist lasteaia kohatasu. Samuti Tallinna koalitsiooni kuuluv Eesti 200 kohatasu kaotamist ei toetanud.