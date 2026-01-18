Ametnik: Trump võib saata Minneapolisesse 1500 sõjaväelast

USA kaitseametnik ütles CBS Newsile, et sõdurid on valmis võimalikuks lähetamiseks Minneapolise linna Minnesota osariigis.

Ametniku sõnul võib USA president Donald Trump kasutada 1500 Alaskal viibivat USA sõdurit, kui ta otsustab ohjata aktiivteenistuses olevate sõjaväelastega immigratsiooni- ja tolliameti (ICE) vastaseid meeleavaldusi Minneapolises.

Ametniku sõnul pole veel otsust tehtud, kas sõdureid Alaskalt Minneapolisesse lähetada.

Minnesota ametnikud on kutsunud meeleavaldajaid üles jääma meeleavalduste ajal korra ja rahu juurde pärast seda, kui ICE-i agent lasi sel kuul maha USA kodaniku Renee Goodi.

Eelmisel nädalal ähvardas Trump rakendada harva kasutatavat nn ülestõususeadust, mis lubab aktiivteenistuse sõjaväelasi kasutada õiguskaitseülesannete täitmiseks USA-s.

Samal ajal andis USA föderaalkohtunik välja korralduse, mis piirab ICE-i agentide rahvahulga ohjeldamise taktikaid Minneapolises toimunud meeleavalduste vastu. Kohtunik Katherine Menendez otsustas, et föderaalagendid ei tohi rahumeelseid meeleavaldajaid arreteerida ega pipragaasiga pihustada, sealhulgas neid, kes jälgivad ICE-i agente.

Kuberner Tim Walz on mobiliseerinud ja pannud valmisolekusse osariigi rahvuskaardi ning enne ICE-i vastaseid meeleavaldusi saadeti Minneapolisse ka teisi korrakaitsjaid.

Hiljutised protestid linnas said alguse ICE-i laialdasest tegevusest linnas ja järgnesid Goodi mahalaskmisele 7. jaanuaril. Linnajuhid ütlesid, et Good viibis seal ICE-i tegevuse seadusliku vaatlejana. Trumpi administratsioon on teda nimetanud "kodumaiseks terroristiks". Goodi surm vallandas protestid üle kogu riigi.