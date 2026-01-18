X!

Ametnik: Trump võib saata Minneapolisesse 1500 sõjaväelast

Välismaa
ICE-i vastane protest Ameerika Ühendriikides Minneapolises laupäeval
ICE-i vastane protest Ameerika Ühendriikides Minneapolises laupäeval Autor/allikas: SCANPIX/Dave Decker/ZUMA Press Wire
Välismaa

USA kaitseametnik ütles CBS Newsile, et sõdurid on valmis võimalikuks lähetamiseks Minneapolise linna Minnesota osariigis.

Ametniku sõnul võib USA president Donald Trump kasutada 1500 Alaskal viibivat USA sõdurit, kui ta otsustab ohjata aktiivteenistuses olevate sõjaväelastega immigratsiooni- ja tolliameti (ICE) vastaseid meeleavaldusi Minneapolises.

Ametniku sõnul pole veel otsust tehtud, kas sõdureid Alaskalt Minneapolisesse lähetada.

Minnesota ametnikud on kutsunud meeleavaldajaid üles jääma meeleavalduste ajal korra ja rahu juurde pärast seda, kui ICE-i agent lasi sel kuul maha USA kodaniku Renee Goodi.

Eelmisel nädalal ähvardas Trump rakendada harva kasutatavat nn ülestõususeadust, mis lubab aktiivteenistuse sõjaväelasi kasutada õiguskaitseülesannete täitmiseks USA-s.

Samal ajal andis USA föderaalkohtunik välja korralduse, mis piirab ICE-i agentide rahvahulga ohjeldamise taktikaid Minneapolises toimunud meeleavalduste vastu. Kohtunik Katherine Menendez otsustas, et föderaalagendid ei tohi rahumeelseid meeleavaldajaid arreteerida ega pipragaasiga pihustada, sealhulgas neid, kes jälgivad ICE-i agente.

Kuberner Tim Walz on mobiliseerinud ja pannud valmisolekusse osariigi rahvuskaardi ning enne ICE-i vastaseid meeleavaldusi saadeti Minneapolisse ka teisi korrakaitsjaid.

Hiljutised protestid linnas said alguse ICE-i laialdasest tegevusest linnas ja järgnesid Goodi mahalaskmisele 7. jaanuaril. Linnajuhid ütlesid, et Good viibis seal ICE-i tegevuse seadusliku vaatlejana. Trumpi administratsioon on teda nimetanud "kodumaiseks terroristiks". Goodi surm vallandas protestid üle kogu riigi.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: CBS, BBC

Samal teemal

ela kaasa!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:39

TÄNA OTSE | EM-i lõpetaval galal osaleb lisaks Petrõkinale ka Selevko

12:26

Ermits: on raske ja olen valanud pisaraid, aga ju siis tuleb olla kannatlik

12:20

Galerii: Männa ja Eriksoni näitus käsitleb viljakust kui eksistentsiaalset seisundit

12:14

Ametnik: Trump võib saata Minneapolisesse 1500 sõjaväelast

12:10

Ivi Rausi: muusikamaailmas on väga raske üksik hunt oll

12:05

TÄNA OTSE | Kas Samuelsson suudab Giacomeliga vahet vähendada?

11:36

Ilves alustab Oberhofi murdmaasõitu teises kümnes

11:10

ETV2 teemaõhtu on sel nädalal pühendatud David Lynchile

11:10

Ukrainas hukkus Venemaa öistes droonirünnakutes viis inimest Uuendatud

11:08

Serviti korraldas Soome klubi vastu jõudemonstratsiooni

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

06:16

Toomas Hendrik Ilves: Eesti on keerulises olukorras, aga selline on elu

07:28

Trump ähvardab Euroopa riike tollidega, kuni USA saab Gröönimaa Uuendatud

17.01

Vennad Selevkod jõudsid EM-il esikuuikusse, kuldmedal läks Gruusiasse Uuendatud

17.01

Sõja 1424. päev. Ukraina delegatsioon peab laupäeval läbirääkimisi USA-ga Uuendatud

17.01

Jõustunud jäätmereform toob esimesed muudatused juba sel aastal

17.01

Jüri Käo: valitsus tahab Eesti majandust ilusamaks rääkida

16.01

Võrratu Niina Petrõkina krooniti teist aastat järjest Euroopa meistriks

06:06

NATO-le lootvad Eesti poliitikud Euroopa iseseisvasse kaitsesse ei usu

17.01

Eesti mehed ei pääsenud Ruhpoldingis jälitussõitu Uuendatud

17.01

Haridusministeerium hakkab koolijuhte atesteerima

ilmateade

loe: sport

12:39

TÄNA OTSE | EM-i lõpetaval galal osaleb lisaks Petrõkinale ka Selevko

12:26

Ermits: on raske ja olen valanud pisaraid, aga ju siis tuleb olla kannatlik

12:05

TÄNA OTSE | Kas Samuelsson suudab Giacomeliga vahet vähendada?

11:36

Ilves alustab Oberhofi murdmaasõitu teises kümnes

loe: kultuur

12:20

Galerii: Männa ja Eriksoni näitus käsitleb viljakust kui eksistentsiaalset seisundit

10:15

Kuues rollis lavale astuv Silja Miks: see võib natukene olla ka kokkuhoiumeede

10:11

Riiklikele kultuuripreemiatele esitati 92 kandidaati

09:40

Euroopa filmiauhindade jagamisel võidutses "Sentimentaalne väärtus"

loe: eeter

12:10

Ivi Rausi: muusikamaailmas on väga raske üksik hunt oll

11:10

ETV2 teemaõhtu on sel nädalal pühendatud David Lynchile

10:28

Stig Rästa: ilma tehisaruta ei saaks ma riigikogus mitte midagi tehtud

17.01

Gümnasistid AI kasutamisest õppetöös: kõige parem selle juures on aja kokkuhoid

Raadiouudised

09:45

Ilm läheb tuleva nädala lõpuks pakaseliseks

17.01

Helikassetid tulevad tagasi

17.01

Euroopa püüab Gröönimaa vaidluse tuua NATOsse

17.01

Päevakaja (17.01.2026 18:00:00)

16.01

Kaitsevaldkonna esindajad Kallase keeleettepanekut ei toeta

16.01

Narva muuseum alustas tööstuspärandi avahoidla rajamist

16.01

Päevakaja (16.01.2026 18:00:00)

16.01

Raadiouudised (16.01.2026 15:00:00)

16.01

Tartu hoiu-laenuühistu otsib likviidsusmuredele lahendusi

16.01

Laupäeval sajab kohati lund, lörtsi või jäävihma

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo