Trump lubas Minneapolises toimunud tulistamise asjaolud üle vaadata

USA president Donald Trump ütles pühapäeval väljaandes The Wall Street Journal (WSJ) avaldatud intervjuus, et tema administratsioon vaatab Minneapolises ühe protestija surmaga lõppenud tulistamise ajaolud täies mahus üle ja teeb siis oma otsuse.

Trump keeldus lühiusutluses WSJ-le ütlemast, kas föderaalametnik, kes laupäeval Minnesotas ICE agentidega konflikti sattunud mehe maha lasi, käitus asjakohaselt ja ütles, et administratsioon uurib juhtunut.

Pühapäeval WSJ-le antud viieminutilises intervjuus ei vastanud Trump otse, kui temalt kaks korda küsiti, kas meditsiinitöötajat Alex Prettit (37) tulistanud ametnik tegi kõik õigesti. Edasisele pärimisele vastates ütles president: "Me uurime, me vaatame kõik üle ja tuleme välja kindla otsusega."

Valge Maja ametnikud on ICE ametnikku käitumist seni avalikult kaitsnud.

President kritiseeris Prettit, kelle immigratsiooniametnik laupäeva hommikul Minneapolise tänaval tappis, relva kandmise eest protestiaktsiooni ajal.

"Mulle ei meeldi mitte mingisugune tulistamine. Mulle see ei meeldi," lisas Trump. "Aga mulle ei meeldi ka, kui keegi läheb protestile ja tal on kaasas väga võimas relv koos kahe laetud salvega. See ei ole ka hea," jätkas ta.

Sisejulgeolekuministeerium teatas, et Pretti kandis 9-millimeetrise kaliibriga poolautomaatset käsitulirelva.

Pretti filmis laupäeva hommikul Minneapolises tänaval ICE agente, kui ta nendega konflikti ja rüselussse sattus, mille käigus üks agent ta kohapeal surnuks tulistas.

Tunde pärast tulistamist väitis sisejulgeolekuministeerium, et Pretti avaldas vägivaldset vastupanu desarmeerimisele, kuni ametnikud olid sunnitud kaitselaske tulistama.

Kuid The Wall Street Journali lisas, et ajakirjanike poolt üle vaadatud videokaadrid, mille olid filminud pealtnägijad, räägivad selle versiooni vastu. Videost on näha, kuidas föderaalametnik tõmbab maha surutud Pretti käest relva ära. Vähem kui sekund hiljem tulistab agent mitu lasku tema pihta.

Pretti tapmine laupäeval vastasseisu käigus ICE agentidega oli teine ​​tulistamissurm Minneapolises jaanuaris, mille föderaalsed immigratsiooniametnikud toime on pannud.

7. jaanuaril tapsid ICE agendid Renée Goodi, kes oli püüdnud oma autoga immigratsiooniametnike tööd takistada ja siis minema sõita.

WSJ artikli kohaselt andis Trump märku ka valmisolekust immigratsiooniametnikud Minneapolisest lõpuks ära tuua.

"Mingil hetkel me lahkume. Me oleme seda teinud, nad on teinud fenomenaalset tööd," ütles Trump WSJ-le, kuid ei andnud ajaraami, millal immigratsiooniameti (ICE) agendid võivad lahkuda.

"Jätame sinna finantspettuste [uurimise] jaoks teistsuguse rühma," lisas president.

Trump on viidanud osariigis toimunud laiaulatuslikule sotsiaalpettuste skandaalile kui põhjendusele immigratsioonikontrolli tugevdamiseks. "See on suurim pettus, mida keegi on näinud," ütles Trump intervjuus, kuid lisas: "Me arvame tegelikult, et Californiast saab veel palju suurem."

WSJ märkis, et USA immigratsiooni- ja tolliamet on laiendanud oma haaranguid suurtes linnades üle USA ning administratsioon on saatnud muuhulgas föderaalametnikke ka Minnesotasse hoolimata osariigi ja kohalike ametnike vastuseisust. Pärast seda, kui ICE ohvitser tulistas ja tappis Renee Goodi jaanuari alguses Minneapolises, kaitses Trump agentuuri tegutsemist ja nimetas tulistamist tragöödiaks.

Trumpi nõunikud on nädalaid arutanud ICE agressiivset tegevust ning laupäevane intsident muutis selle arutelu veelgi pakilisemaks.

Lehe sõnul on mõned presidendi nõunikud hakanud arvama, et üha ebastabiilsem olukord Minneapolises võib kahjustada administratsiooni populaarsust.

Mõned administratsiooni liikmed muretsevad, et avalik arvamus ja meeleolud on pöördunud administratsiooni immigratsioonialaste tegevuste vastu linnades ning mõned arutelud on keskendunud sellele, kuidas jätkata illegaalsete immigrantide väljasaatmist ilma meeleavaldajatega kokkupõrgetesse laskumata, ütlesid ametnikud. Trumpi nõunik Stephen Miller on aga jätkanud agressiivse immigratsioonipoliitikaedendamist, väites, et administratsioon ei tohiks Minneapolises järele anda.

Nõunike sõnul tegi Trump laupäeval kümneid telefonikõnesid senaatorite ja paljude administratsiooniametnikega, et arutada tulistamise juhtumit.

"Kui ma oleksin president Trump, mõtleksin ma peaaegu: olgu, kui linnapea ja kuberner kavatsevad meie ICE ametnikud ohtu seada ja on võimalus kaotada rohkem süütuid elusid, siis tasuks ehk minna mõnda teise linna ja lasta Minneapolise inimestel otsustada," ütles Fox Newsile Trumpi liitlane ja esindajatekoja järelevalvekomitee esimees, vabariiklane James Comer.

Trumpi administratsiooni ametnikud ütlesid, et plaanivad lähikuudel teha kampaania ICE kuvandi parandamiseks, näidates agentide tegevuse sisu mujal kui Minneapolises. Kuigi ametnikud on eraviisiliselt arutanud küsitlusi, mis näitavad, et avalikkus on nende tegevuse suhtes pahane, arvavad paljud administratsioonis, et tegevuse lõpetamine Minneapolises tähendaks alistumist vasakpoolsetele, ütlesid ametnikud.