Tartus toimus Olerexi kohtuasja avaistung

Tartu maakohtus toimus teisipäeval AS Olerexi ning kütusefirma suuromaniku ja juhatuse liikme Andres Linnase kriminaalasja avaistung. Prokuratuuri süüdistuse kohaselt esitasid Olerex ning Linnas riigile valeandmeid, esitades tavalise fossiilkütuse taastuvtoorainel põhineva diislikütuse HVO pähe.

Tartu maakohtusse jõudnud kriminaalasjas süüdistab prokuratuur Linnast, et too andis Olerexi töötajatele korralduse esitada 2022. aasta detsembris Eestisse saabunud kütuse kohta keskkonnaametile ning maksu- ja tolliametile valeandmeid.

Prokuratuuri sõnul osundasid kohtueelses menetluses kogutud tõendid, et Olerex ja selle juhatuse liikmed olid kursis faktiga, et tegemist oli fossiilset päritolu diislikütusega.

Eestis tegutsevatel kütusefirmadel on seadusega kohustus, et 7,5 protsenti kogu Eestis müüdud fossiilkütustest oleks biokütus. Süüdistuse kohaselt märkis Olerex fossiilkütuse biokütuseks, sest nii oleks nad täitnud 2022. aasta biokütuse osakaalu kohustuse.

Linnas on varem ERR-ile öelnud, et tema hinnangul mõistetakse Olerex ja tema ise kohtus õigeks.

"Ma saan panna käe südamele, et minu südametunnistus on puhas. Lisaks on kogu meie Olerexi kollektiivi oma ka. Kõik töötasid kuni viimse hetkeni selle nimel, et tuua see biosertifikaadiga kaetud diislikütus õigel ajal maale, lahti tollida ja täita ära biokohustus. Kõik terminali töötajad, Olerexi kollektiiv ja mina. See süüdistus on täiesti fabritseeritud ja ma arvan, et see leiab kohtus ka tõestuse," ütles Linnas.

Esialgu määras keskkonnaamet Olerexile juhtunu eest ajalooliselt suure, kaheksa miljoni euroni ulatunud trahvi, ent vaidlus läks riigikohtuni välja, kus see vähendati 900 000 eurole.