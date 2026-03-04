Olerex võitis kohtus Terminali

Tanklakett Olerex sai Tartu maakohtus võidu teise kütusefirma Terminal üle, mis leidis oma kaebuses, et sai kahju sellest, kui Olerex jättis 2022. aastal täitmata seaduses ette nähtud biokohustuse, teatas Eesti Ekspress.

Terminali hinnangul lubas rohekohustuse rikkumine müüa Olerexil autokütust hulgiturul oluliselt soodsamalt, kui seda suutis Terminal, mis hindas algselt oma kahju suuruseks ligi 13 miljonit eurot, kuid vähendas seda lõpuks 5,1 miljonini, märkis Eesti Ekspress.

Kohus jättis hagi rahuldamata, kuna tõendamist ei leidnud konkurentsieelise saamine ega Terminalile kahju tekkimine. Samamoodi jättis kohus rahuldamata hagi Olerexi emafirma AQUA MARINA vastu, sest vastaspool ei suutnud tõendada, et emaettevõte soodustas Olerexi biokohustuse rikkumist ning et ta juhtis Olerexi majandusotsuseid ja igapäevast tegevust, lisas leht.

Kummagi firma puhul ei tuvastatud ka tahtlikku heade kommete rikkumist.

Kohtuotsus ei ole veel jõustunud. Terminali juhatuse liige Raido Raudsepp ütles, et firma kaalub asja edasikaebamist ja selle ettevalmistamiseks on veel piisavalt aega.