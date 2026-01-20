Transpordiamet ei ava ka tänavu ühtegi jääteed

Transpordiamet ei plaani sel aastal avada ühtegi jääteed. Ameti hinnangul pole jääteede tegemine otstarbekas ja eelarvesse selleks raha planeeritud ei ole. Haapsalu linn oleks huvitatud Noarootsi-Haapsalu jäätee avamisest, kuid üksinda kogu kulu enda kanda võtta ei suudaks.

Rohuküla sadama juurest pole Vormsile ega Hiiumaale jääteed pidi saanud juba aastaid. Ka tänavu ei ava transpordiamet mitte ühtegi jääteed. Viimati avati jääteed Eestis 2019. aastal.

"Hilisemalt me oleme teinud luuret ja teinud ettevalmistusi, aga me ei ole suutnud ühtegi trassi avada, kuna lihtsalt ilma- ja jääolud seda ei võimalda," lausus transpordiameti lääne regiooni juht Hannes Vaidla.

Ka tänavu poleks Vaidla hinnangul jääolusid arvestades jääteid veel võimalik teha. Samas pole asi ainult selles. Vaidla sõnul on ajad muutunud ning jääteede tegemiseks puudub praktiline vajadus ja nende rajamine pole mõttekas.

"Praeguseks hetkeks on kõik parvlaevad jääklassiga ja on võimelised sõitma kogu aeg ja aasta ringi. Teha sinna kõrvale sadu tuhandeid maksvaid jääteid... See on investeering, mis kindlasti sulab ja ei ole praegustel keerulisematel teehoiurahastusaegadel mõistlik." sõnas Vaidla.

Teisipäeval Rohuküla sadamas praamijärjekorras olnud Vormsi ja Hiiumaa elanikud arvasid jääteede rajamise kohta järgmist.

"Mina arvan, et võiks küll rajada jäätee. Esiteks, oleks see meile kui saareelanikele kasulik ja teiseks, oleks ta ju huvitav ning turismiatraktsioon," lausus Vormsi elanik Meeme.

"Võiks olla kohalikele küll, aga oleneb ka sellest, et palju seda kasutatakse," sõnas Vormsi elanik Jonne.

"Kui jääolud võimaldavad, siis oleks see väga tore, sest kunagi lapsepõlves sõitsin jääteed mööda ja see oli väga vahva ning omaette elamus, aga ma kujutan ette, et seda on päris kallis hooldada ja kontrollida, et see on turvaline. Praamid praegu sõidavad," ütles hiidlane Elo.

"Minu hinnangul kindlasti, sest see on väga mugav ja lihtne oleks sõita. Kuna ma olen väga liikuva eluviisiga, käin sagedasti Tallinna vahet ja ka mujal Eestis, siis see oleks minu jaoks väga kasulik variant," lausus hiidlane Triinu.

Haapsalu linn oleks huvitatud Noarootsi jäätee avamisest, kuid linn üksinda ei jõuaks seda kulu kanda.

"Jääteed on nii kohalikele elanikele ühtepidi kasulikud, et liikuda Noarootsi, kui me räägime kõige lähemast jääteest Haapsalu linnale. Teistpidi on need olnud ajalooliselt ka turismimagnetid, mis on toonud piirkonda tegelikult väga palju inimesi juurde. Sel ideel on siiski ka jumet, kui me suudaksime koostöös maanteeameti ja Lääne-Nigula vallaga võib-olla uuesti ka sellel aastal selle jäätee avada," ütles Haapsalu linnapea Olavi Seisonen (Isamaa).

Transpordiamet pole aga viimastel aastatel jääteede rajamiseks oma eelarvesse enam raha planeerinud.

"Transpordiamet riigi raha riiklike jääteedesse sellel aastal ei kavanda ega ei planeeri ega ei tee. Järgmiseks aastaks ka kindlasti ei planeeri, sest puudub hetkel mõttekus. Tuleb jääaeg tagasi, ilmselt tulevad ka teised võimalused, aga praegu investeerida sinna valmisolekusse ja hoida lahti nädal või kaks, selles puudub igasugune mõttekus," ütles transpordiameti lääne regiooni juht Hannes Vaidla.